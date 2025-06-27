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محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتانياهو إرجاء محاكمته بتهم فساد

محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتانياهو إرجاء محاكمته بتهم فساد

2025-06-27 08:01:12
(MENAFN- Al-Bayan) رفضت محكمة إسرائيلية الجمعة طلب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إرجاء الإدلاء بشهادته في محاكمته المستمرة منذ مدة طويلة بتهم فساد، والتي سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طلب إلغاءها.

وقال قضاة المحكمة المركزية في قرارهم إن طلب نتانياهو "في صيغته الراهنة، لا يوفر أي أساس أو تبريراً مفصلاً لإلغاء جلسات الاستماع".

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