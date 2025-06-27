الأسهم العالمية تجني ثمار بوادر الاتفاق التجاري بين الصين وأمريكا

MENAFN - Al-Bayan) ارتفعت معظم الأسهم العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة مع اقتراب نهاية أسبوع التداول، في ظل استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وظهور بوادر تقدم نحو اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة.

كان المستثمرون يترقبون المزيد من التفاصيل بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب توقيع الولايات المتحدة والصين اتفاقية تجارية.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن الصفقة وُقعت قبل يومين، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل، مضيفاً أن "الرئيس يفضل إبرام هذه الصفقات بنفسه".

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم إن الجانبين "أكدا بشكل أكبر تفاصيل إطار العمل" لمحادثاتهما التجارية. لكن بيانها لم يُشر صراحةً إلى اتفاق لضمان وصول الولايات المتحدة إلى المعادن النادرة الصينية، وهي مواد تُستخدم في معظم الصناعات المتقدمة بدءاً من الرقائق الإلكترونية وحتى مركبات الفضاء.

وأضافت الوزارة "ستوافق الصين على طلبات تصدير المواد الخاضعة للرقابة التي تستوفي الشروط القانونية. وستلغي الولايات المتحدة سلسلة من الإجراءات التقييدية المتخذة ضد الصين بناءً على ذلك. ومن المأمول أن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى حل وسط".

وفي الأسواق الأوروبية الصباحية ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 8ر0% ليصل إلى 16ر23847 نقطة وارتفع مؤشر كاك40 الفرنسي بنسبة 3ر1% إلى 55ر7656 نقطة ومؤشر إف.تي.إس.إي للأسهم البريطانية بنسبة 5ر0% إلى 78ر8779 نقطة.

وفي آسيا انخفض مؤشر هانج سنج ببورصة هونج كونج بنسبة 2ر0% ليصل إلى 15ر24284 نقطة، بينما انخفض مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 7ر0% ليصل إلى 23ر3424 نقطة بعد أن أعلنت الصين انخفاض أرباح الشركات الصناعية بنسبة 1ر9% في مايو وهو أكبر انخفاض لها منذ أكتوبر الماضي.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في شركة إس.بي.آي لإدارة الأصول، في تعليق له: "ربما تكون بكين قد أوقفت أسوأ مراحل النزاع التجاري مع واشنطن، لكن آثار الرسوم الجمركية بدأت تظهر، وما لم يرتفع الطلب أو تستقر الأسعار، سيستمر الضغط على هوامش الربح وثقة الشركات".

ارتفع مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بنسبة 4ر1% ليصل إلى 79ر40150 نقطة، حيث أعلنت الحكومة اليابانية عن انخفاض طفيف في أسعار المستهلك في مايو/أيار.

وانخفض مؤشر كوسبي المجمع في بورصة سول بنسبة 8ر0% إلى 94ر3055 نقطة، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز/أيه.إس.إكس أستراليا بنسبة 4ر0% إلى 20ر8514 نقطة.

يذكر أن الأسهم الأمريكية أنهت تعاملات أمس بارتفاع كبير حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 8ر0%، ليصل إلى 02ر6141 نقطة، وهو ما يقل بنسبة 05ر0% فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في فبراي الماضي قبل أن يفقد نحو 20% من قيمته في أبريل الماضي على خلفية إعلان ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأمريكية.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي أمس بنسبة 9ر0%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1%.