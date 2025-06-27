لبنان يطلب رسمياً من الأمم المتحدة التمديد لقوات اليونيفيل

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 27 حزيران (بترا)- أعلنت الحكومة اللبنانية، أنها وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تطلب بموجبها تجديد ولاية قوات (اليونيفيل) لمدة عام، اعتباراً من الحادي والثلاثين من آب المقبل.

وأشار بيان لوزارة الخارجية اللبنانية إلى "تمسّك لبنان ببقاء قوات (اليونيفيل) والتعاون معها، ومطالبته بانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلّها، ووقف انتهاكاتها المتواصلة لسيادته ووحدة أراضيه".

--(بترا)

ف ج/م د/م ق

27/06/2025 13:47:13