لبنان يطلب رسمياً من الأمم المتحدة التمديد لقوات اليونيفيل

لبنان يطلب رسمياً من الأمم المتحدة التمديد لقوات اليونيفيل
بيروت 27 حزيران (بترا)- أعلنت الحكومة اللبنانية، أنها وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تطلب بموجبها تجديد ولاية قوات (اليونيفيل) لمدة عام، اعتباراً من الحادي والثلاثين من آب المقبل.
وأشار بيان لوزارة الخارجية اللبنانية إلى "تمسّك لبنان ببقاء قوات (اليونيفيل) والتعاون معها، ومطالبته بانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلّها، ووقف انتهاكاتها المتواصلة لسيادته ووحدة أراضيه".
--(بترا)
ف ج/م د/م ق
27/06/2025 13:47:13
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