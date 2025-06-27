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الرئاسة الفلسطينية: نحمّل الاحتلال مسؤولية هجمات المستوطنين والمذابح والتجويع

الرئاسة الفلسطينية: نحمّل الاحتلال مسؤولية هجمات المستوطنين والمذابح والتجويع

2025-06-27 07:04:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذّر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الجمعة، من استمرار حرب الإبادة الجماعية والتجويع التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتي تترافق مع الإرهاب المنظم الذي يشنه المستوطنون على القرى والبلدات والمدن في الضفة الغربية، وآخرها هجومهم على كفر مالك وترمسعيا وصوريف ومسافر يطا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين العزّل، وتدمير للممتلكات العامة والخاصة


وقال أبو ردينة، إن عدوان المستوطنين في الضفة الغربية يأتي لتنفيذ مخططات الاحتلال والحكومة الإسرائيلية اليمينة المتطرفة التي تحاول جر الضفة الغربية إلى مواجهة شاملة من خلال العدوان المتواصل لجيش الاحتلال، خاصة على محافظات شمال الضفة، وتقطيع أوصال الضفة بالحواجز والبوابات العسكرية، والرعاية الرسمية لهجمات واعتداءات المستوطنين، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا العدوان الدموي.

MENAFN27062025000208011052ID1109732031

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