الرئاسة الفلسطينية: نحمّل الاحتلال مسؤولية هجمات المستوطنين والمذابح والتجويع

الرئاسة الفلسطينية: نحمّل الاحتلال مسؤولية هجمات المستوطنين والمذابح والتجويع
وقال أبو ردينة، إن عدوان المستوطنين في الضفة الغربية يأتي لتنفيذ مخططات الاحتلال والحكومة الإسرائيلية اليمينة المتطرفة التي تحاول جر الضفة الغربية إلى مواجهة شاملة من خلال العدوان المتواصل لجيش الاحتلال، خاصة على محافظات شمال الضفة، وتقطيع أوصال الضفة بالحواجز والبوابات العسكرية، والرعاية الرسمية لهجمات واعتداءات المستوطنين، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا العدوان الدموي.
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