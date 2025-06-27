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رسمياً... إقالة نيستلروي من تدريب ليستر سيتي

رسمياً... إقالة نيستلروي من تدريب ليستر سيتي

2025-06-27 07:04:44
(MENAFN- Al-Bayan) ">

رحل الهولندي رود فان نيستلروي عن تدريب ليستر سيتي عقب هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتولى نيستلروي تدريب ليستر سيتي في نوفمبر، لكنه لم يتمكن من إنقاذ النادي من شبح الهبوط.

وهبط الفريق لدوري البطولة الإنجليزية قبل خمس جولات من نهاية الموسم.

وطالب نيستلروي بتوضيح مستقبله بعد هبوط الفريق في بداية مايو، لكنه اضطر إلى الانتظار حتى أكد النادي رحيله صباح اليوم الجمعة.

وذكر ليستر سيتي في بيان: "اتفق نادي ليستر سيتي ورود فان نيستلروي على إنهاء عقد رود مع النادي كمدير فني للفريق الأول بشكل فوري".

وأضاف: "أشرف رود على فترة صعبة للنادي، منذ تعيينه في نوفمبر 2024... تولى رود منصبه باحترافية ونزاهة والتزام واضح بأهدافنا، بما في ذلك من خلال دمج العديد من اللاعبين الواعدين من أكاديمية النادي في أجواء الفريق الأول".

وأشار البيان: "ينتقل رود إلى منصبه الجديد مع احترام وتقدير الجميع في النادي على تفانيه وعمله الدؤوب، مع أطيب تمنياتنا له بالتوفيق في المستقبل".

وأكد البيان: "سيستمر التحضير لموسم بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم مع انطلاق الموسم التحضيري المقرر يوم الاثنين 30 يونيو".

وختم البيان "سيشرف الجهاز الفني للفريق الأول على تنفيذ هذه الخطط حتى يتم تعيين مدير فني جديد... "لن يكون هناك أي تعليق إضافي حتى اكتمال هذه العملية".

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