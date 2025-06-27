سي إن إن: أمريكا تدرس بناء برنامج نووي سلمي لإيران.. مع حزمة حوافز مالية

MENAFN - Al-Bayan) ">ناقشت إدارة ترامب إمكانية مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لإنتاج الطاقة، وتخفيف العقوبات، وتحرير مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، مقابل التزام إيران بالتخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم.

وكشفت أربعة مصادر مطلعة على المحادثات لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن اتصالات جرت خلف الكواليس بين مسؤولين أميركيين وشخصيات إيرانية عبر وسطاء إقليميين، حتى في ذروة التوتر الذي شهدته الأسابيع الماضية مع تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران. واستمرت هذه المناقشات السرية حتى بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين.

المقترحات لا تزال في مراحلها الأولية، بحسب مسؤولين سابقين في غدارة ترامب، لكنها تتضمن بندًا غير قابل للتفاوض: منع إيران من أي نشاط لتخصيب اليورانيوم، حتى لأغراض سلمية.

تضمنت إحدى المسودات الأولية التي اطلعت عليها "سي إن إن"، سلسلة من الحوافز المشجعة لطهران، من بينها رفع بعض العقوبات والسماح لطهران بالوصول إلى 6 مليارات دولار موجودة حاليا في حسابات مصرفية أجنبية.

نوقش في اجتماع مغلق بالبيت الأبيض فكرة تقديم استثمار ضخم بقيمة تتراوح بين 20 و30 مليار دولار لتأسيس برنامج نووي مدني إيراني يدار وفق نموذج ((غير مخصب)).

من بين الأفكار التي طرحت أيضا استبدال منشأة فوردو – التي استهدفتها الولايات المتحدة بقنابل خارقة للتحصينات – بمجمع نووي جديد لأغراض الطاقة فقط. لكن لم يتضح بعد إن كانت إيران ستُمنح حق استخدام الموقع ذاته، أو مدى تقبل طهران للمقترح.

وقاد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف جهود التفاوض خلف الكواليس، حيث اجتمع مع شركاء في البيت الأبيض في جلسة مغلقة استمرت لساعات يوم الجمعة قبل الضربات الأميركية لإيران. وأكد ويتكوف في تصريحات لـ "سي إن بي سي" أن الإدارة تبحث عن صيغة لبناء ((برنامج نووي مدني أفضل لإيران، من دون تخصيب)).

رغم جهود ويتكوف، أبدى ترامب مواقف متناقضة علنًا، إذ قلل من أهمية التوصل إلى اتفاق جديد في تصريح له خلال قمة الناتو، لكن مصادر سي إن إن تؤكد أن مستشاري الرئيس يعتبرون أن اتفاقا طويل الأمد سيكون الضامن الحقيقي لاستمرار وقف إطلاق النار، وتفادي جولات تصعيد جديدة.