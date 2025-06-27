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تدريب مليونيّ شخص على مهارات الذكاء الاصطناعي خلال عام واحد يكشف عن هذه الرؤى الرئيسية
(MENAFN- H+K Strategies) بقلم كريس إيراسموس، المدير الإقليمي لدى إل جي في دولة الإمارات العربية المتحدة
لم يعد وجود قوى عاملة ماهرة في مجال الذكاء الاصطناعي شيء متميّز بل ضرورة أساسيّة. ومع ذلك، تُشكّل فجوة المهارات الهائلة عائقاً أمام جهود العديد من الشركات لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويرى 73% من أصحاب العمل أن توظيف موظفين ماهرين في مجال الذكاء الاصطناعي يعتبر أولوية قصوى، بينما أشار 75% منهم إلى صعوبة العثور على كفاءات ماهرة في هذا المجال، وفقاً لدراسة أجرتها أمازون ويب سيرفيسز وAccess Partnership.
يعتبر هذا التحوّل في مشهد الذكاء الاصطناعي إلى جانب الحاجة الملحّة لمساعدة الشركات في كل مكان على الالتقاء والازدهار في عصر الذكاء الاصطناعي الجديد، مصدر الإلهام لتوفير دورات تدريب مجانية على مهارات الذكاء الاصطناعي لمليونيّ شخص بحلول عام 2025 كجزء من التزام أمازون بمبادرة AI Ready. وأصبح هذا الالتزام واقعاً بشكل أسرع مما كنا نتخيله، لأننا وصلنا إلى مليونيّ شخص بحلول نهاية عام 2024، أي قبل عام واحد من الموعد المحدد.
وفي حين يؤكد هذا الطلب الهائل على تعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي على الحاجة إلى هذه المهارات في القوى العاملة، فإنه يكشف أيضاً بأن الموظفين والقادة والشركات ليسوا مجرد متفرجين بل هم جميعاً منخرطون في الاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي.
وكشف التزامنا بمبادرة AI Ready أيضاً عن أربع رؤى مهمة حول كيفية تمكن الشركات والقادة من الاستفادة من هذه الفترة وكيف يمكنهم تدريب المزيد من الموظفين وتطوير مهاراتهم وتزويدهم بالمعرفة الأساسية عن الذكاء الاصطناعي.
1. الذكاء الاصطناعي التوليدي متاح للجميع وليس فقط لمحترفي المجال التقني
تحوّل الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال العام الماضي من مجرّد ميزة إلى ضرورةٍ عمليةٍ لجميع المستويات والقطاعات. وامتدت فرص الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى ما هو أبعد من قسم تقنية المعلومات، بدءاً من توفير إمكانيات إنشاء المحتوى واستحداث أساليب جديدة لتخصيص تفاعل العملاء وتحسين سير العمل والمزيد.
كانت دورة "مقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي - فن تحقيق الممكن" الأكثر نشاطاً لدينا خلال العام الماضي، وهي دورة غير تقنية تُقدم حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ومخاطره وفوائده للأفراد من مختلف الخبرات والمستويات. ويعكس الإقبال الكبير على هذه الدورة تحديداً نظرة الموظفين والشركات في كل مكان إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي اليوم. فبينما كانت الابتكارات التقنية السابقة تُترك في نهاية المطاف لمديري وقادة تقنية المعلومات لتنفيذها، أصبح يُمثل الذكاء الاصطناعي التوليدي فرصةً لجميع من في الشركة للعمل بذكاء أكبر والمساهمة في تحقيق قيمة أكبر لشركاتهم.
2. الهندسة السريعة هي مهارة ضرورية
أدّى تسارع تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع القطاعات إلى ارتفاع الطلب على مهارة أخرى هي الهندسة السريعة.
ومع تزايد عدد الموظفين الذين يدمجون الذكاء الاصطناعي التوليدي في سير عملهم اليومي، أصبحت الحاجة إلى تطوير التوجيهات الدقيقة والفعّالة أمراً بالغ الأهمية لإطلاق العنان لكامل إمكانات حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي وقدراته. وكانت دورة هندسة التوجيهات من أكثر دوراتنا طلباً في عام 2024، وناقشت كيفية بناء التوجيهات وضبطها بدقة لتوليد مخرجات دقيقة وذات صلة وعالية الجودة. وستكون المعرفة الأساسية والإلمام بهندسة التوجيهات في جميع الأقسام أمراً بالغ الأهمية مع تزايد عدد الشركات التي تدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في أنظمتها.
3. منصات التواصل الاجتماعي تُعدّ عامل تسريع لتطوير المهارات
لا يتبع التعلم نهجاً واحداً يناسب الجميع. لذلك، نوفر صيغاً تعليمية متنوعة، كالتعلّم الحضوري والتعلّم الرقمي المتاح عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب، ومنصات البث المباشر مثل تويتش أو AWS Training Live. وكانت منصات التواصل الاجتماعي والبث المباشر وجهةً بارزةً ومفضلةً لتدريب الذكاء الاصطناعي، مما ساعدنا على الوصول إلى ما يقرب من مليون شخص وتدريبهم. وأثبت الإقبال الكبير على دورات البث المباشر أن التعلم المرن والقابل للتخصيص، الذي يلبي احتياجات الموظفين أينما كانوا، يُسرّع من استخدام مهارات الذكاء الاصطناعي وتفاعلهم معها وزيادة قيمتها.
وشكّلت وسائل التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص قناةً تكميليةً فعّالة ضمن استراتيجيتنا التدريبية الرقمية، إذ تمتاز بتحفيز تبادل المعرفة والوعي الفوري بين المتعلمين. من ناحية أخرى، لا تزال الدورات التقليدية المتاحة عبر الفصول الدراسية وبرامجنا التدريبية الرقمية، مثل AWS Skill Builder، مهمةً لمساعدة الأفراد على بناء مهاراتٍ متعمقة.
4. ربط المنتجات الجديدة بالدورات التدريبية الجديدة
أظهرت هذه الفترة في تاريخ الذكاء الاصطناعي حرص الشركات واستعدادها لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في سير عملها اليومي. وبغض النظر عن نوع الحل المُدعّم بالذكاء الاصطناعي، بمجرد طرح تقنية ذكاء اصطناعي جديدة، تصبح الدورات التدريبية الجديدة أمراً ضرورياً.
أطلقنا في عام 2023 مبادرة التزامنا AI Ready تزامناً مع بدء العديد من الشركات في الإعلان عن منتجات وميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة وإطلاقها. ووجدنا خلال العام الماضي ضرورة لتطوير دورات تدريبية بالتزامن مع المنتجات والخدمات الجديدة وتحديثها بالتزامن مع تحديث المنتجات والخدمات، نظراً للتغيرات السريعة في عالم الذكاء الاصطناعي. ويضمن هذا النهج قدرة الموظفين على التعلّم بأسرع وقت ممكن والمساهمة بفعالية في نجاح الأعمال من خلال تقليص الوقت المستغرق وتحقيق القيمة الأكبر والحد من عوائق تبني تلك التقنيات والحلول الجديدة. على سبيل المثال، عندما أطلقنا Amazon Q، مساعدنا المدعّم بالذكاء الاصطناعي التوليدي، أطلقنا على الفور دورات تدريبية جديدة لمساعدة العملاء والشركات على الاستفادة الكاملة من هذه التقنية الجديدة.
جهّزوا فرقكم للغد مع الدورات التدريبية على تقنيات الذكاء الاصطناعي الآن
ساهمت هذه الدورات مجتمعة في تشكيل كيفية تعاملنا مع رفع مهارات الذكاء الاصطناعي، وأيضاً في طريقة تصورنا لمستقبل تنمية القوى العاملة.
يعتبر تجاوز التزامنا بالاستعداد للذكاء الاصطناعي بلا شك لحظة تستحق الاحتفال، والأهم من ذلك، هو أيضاً إشارة واضحة إلى أن تطوير مهارات المزيد من الأفراد في مجال الذكاء الاصطناعي يجب أن يبقى أولوية قصوى حتى عام 2025 وما بعده. ولهذا السبب، سنطور المزيد من الدورات التدريبية والشهادات في مجال الذكاء الاصطناعي للوصول إلى المزيد من المتعلمين. كما سندمج المزيد من مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي في تجربة التعلّم لتطوير خطط تعلم أكثر تخصيصاً وتكيفاً، تُمكّن الموظفين من استيعاب أحدث مفاهيم الذكاء الاصطناعي بسرعة.
الذكاء الاصطناعي التوليدي هو التقدم التقني الأكثر تأثيراً الذي سنشهده في حياتنا، ولن تنمو قيمته وإمكاناته إلا إذا عرف الموظفون والقادة كيفية تسخيره وبنائه والإبداع فيه بأمان ومسؤولية. والآن هو الوقت المناسب للقادة لتبني ثقافة التعلّم المستمر للذكاء الاصطناعي ورعاية تطوير المهارات لفتح آفاق جديدة من الفرص لموظفيهم وشركاتهم.
لم يعد وجود قوى عاملة ماهرة في مجال الذكاء الاصطناعي شيء متميّز بل ضرورة أساسيّة. ومع ذلك، تُشكّل فجوة المهارات الهائلة عائقاً أمام جهود العديد من الشركات لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويرى 73% من أصحاب العمل أن توظيف موظفين ماهرين في مجال الذكاء الاصطناعي يعتبر أولوية قصوى، بينما أشار 75% منهم إلى صعوبة العثور على كفاءات ماهرة في هذا المجال، وفقاً لدراسة أجرتها أمازون ويب سيرفيسز وAccess Partnership.
يعتبر هذا التحوّل في مشهد الذكاء الاصطناعي إلى جانب الحاجة الملحّة لمساعدة الشركات في كل مكان على الالتقاء والازدهار في عصر الذكاء الاصطناعي الجديد، مصدر الإلهام لتوفير دورات تدريب مجانية على مهارات الذكاء الاصطناعي لمليونيّ شخص بحلول عام 2025 كجزء من التزام أمازون بمبادرة AI Ready. وأصبح هذا الالتزام واقعاً بشكل أسرع مما كنا نتخيله، لأننا وصلنا إلى مليونيّ شخص بحلول نهاية عام 2024، أي قبل عام واحد من الموعد المحدد.
وفي حين يؤكد هذا الطلب الهائل على تعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي على الحاجة إلى هذه المهارات في القوى العاملة، فإنه يكشف أيضاً بأن الموظفين والقادة والشركات ليسوا مجرد متفرجين بل هم جميعاً منخرطون في الاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي.
وكشف التزامنا بمبادرة AI Ready أيضاً عن أربع رؤى مهمة حول كيفية تمكن الشركات والقادة من الاستفادة من هذه الفترة وكيف يمكنهم تدريب المزيد من الموظفين وتطوير مهاراتهم وتزويدهم بالمعرفة الأساسية عن الذكاء الاصطناعي.
1. الذكاء الاصطناعي التوليدي متاح للجميع وليس فقط لمحترفي المجال التقني
تحوّل الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال العام الماضي من مجرّد ميزة إلى ضرورةٍ عمليةٍ لجميع المستويات والقطاعات. وامتدت فرص الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى ما هو أبعد من قسم تقنية المعلومات، بدءاً من توفير إمكانيات إنشاء المحتوى واستحداث أساليب جديدة لتخصيص تفاعل العملاء وتحسين سير العمل والمزيد.
كانت دورة "مقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي - فن تحقيق الممكن" الأكثر نشاطاً لدينا خلال العام الماضي، وهي دورة غير تقنية تُقدم حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ومخاطره وفوائده للأفراد من مختلف الخبرات والمستويات. ويعكس الإقبال الكبير على هذه الدورة تحديداً نظرة الموظفين والشركات في كل مكان إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي اليوم. فبينما كانت الابتكارات التقنية السابقة تُترك في نهاية المطاف لمديري وقادة تقنية المعلومات لتنفيذها، أصبح يُمثل الذكاء الاصطناعي التوليدي فرصةً لجميع من في الشركة للعمل بذكاء أكبر والمساهمة في تحقيق قيمة أكبر لشركاتهم.
2. الهندسة السريعة هي مهارة ضرورية
أدّى تسارع تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع القطاعات إلى ارتفاع الطلب على مهارة أخرى هي الهندسة السريعة.
ومع تزايد عدد الموظفين الذين يدمجون الذكاء الاصطناعي التوليدي في سير عملهم اليومي، أصبحت الحاجة إلى تطوير التوجيهات الدقيقة والفعّالة أمراً بالغ الأهمية لإطلاق العنان لكامل إمكانات حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي وقدراته. وكانت دورة هندسة التوجيهات من أكثر دوراتنا طلباً في عام 2024، وناقشت كيفية بناء التوجيهات وضبطها بدقة لتوليد مخرجات دقيقة وذات صلة وعالية الجودة. وستكون المعرفة الأساسية والإلمام بهندسة التوجيهات في جميع الأقسام أمراً بالغ الأهمية مع تزايد عدد الشركات التي تدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في أنظمتها.
3. منصات التواصل الاجتماعي تُعدّ عامل تسريع لتطوير المهارات
لا يتبع التعلم نهجاً واحداً يناسب الجميع. لذلك، نوفر صيغاً تعليمية متنوعة، كالتعلّم الحضوري والتعلّم الرقمي المتاح عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب، ومنصات البث المباشر مثل تويتش أو AWS Training Live. وكانت منصات التواصل الاجتماعي والبث المباشر وجهةً بارزةً ومفضلةً لتدريب الذكاء الاصطناعي، مما ساعدنا على الوصول إلى ما يقرب من مليون شخص وتدريبهم. وأثبت الإقبال الكبير على دورات البث المباشر أن التعلم المرن والقابل للتخصيص، الذي يلبي احتياجات الموظفين أينما كانوا، يُسرّع من استخدام مهارات الذكاء الاصطناعي وتفاعلهم معها وزيادة قيمتها.
وشكّلت وسائل التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص قناةً تكميليةً فعّالة ضمن استراتيجيتنا التدريبية الرقمية، إذ تمتاز بتحفيز تبادل المعرفة والوعي الفوري بين المتعلمين. من ناحية أخرى، لا تزال الدورات التقليدية المتاحة عبر الفصول الدراسية وبرامجنا التدريبية الرقمية، مثل AWS Skill Builder، مهمةً لمساعدة الأفراد على بناء مهاراتٍ متعمقة.
4. ربط المنتجات الجديدة بالدورات التدريبية الجديدة
أظهرت هذه الفترة في تاريخ الذكاء الاصطناعي حرص الشركات واستعدادها لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في سير عملها اليومي. وبغض النظر عن نوع الحل المُدعّم بالذكاء الاصطناعي، بمجرد طرح تقنية ذكاء اصطناعي جديدة، تصبح الدورات التدريبية الجديدة أمراً ضرورياً.
أطلقنا في عام 2023 مبادرة التزامنا AI Ready تزامناً مع بدء العديد من الشركات في الإعلان عن منتجات وميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة وإطلاقها. ووجدنا خلال العام الماضي ضرورة لتطوير دورات تدريبية بالتزامن مع المنتجات والخدمات الجديدة وتحديثها بالتزامن مع تحديث المنتجات والخدمات، نظراً للتغيرات السريعة في عالم الذكاء الاصطناعي. ويضمن هذا النهج قدرة الموظفين على التعلّم بأسرع وقت ممكن والمساهمة بفعالية في نجاح الأعمال من خلال تقليص الوقت المستغرق وتحقيق القيمة الأكبر والحد من عوائق تبني تلك التقنيات والحلول الجديدة. على سبيل المثال، عندما أطلقنا Amazon Q، مساعدنا المدعّم بالذكاء الاصطناعي التوليدي، أطلقنا على الفور دورات تدريبية جديدة لمساعدة العملاء والشركات على الاستفادة الكاملة من هذه التقنية الجديدة.
جهّزوا فرقكم للغد مع الدورات التدريبية على تقنيات الذكاء الاصطناعي الآن
ساهمت هذه الدورات مجتمعة في تشكيل كيفية تعاملنا مع رفع مهارات الذكاء الاصطناعي، وأيضاً في طريقة تصورنا لمستقبل تنمية القوى العاملة.
يعتبر تجاوز التزامنا بالاستعداد للذكاء الاصطناعي بلا شك لحظة تستحق الاحتفال، والأهم من ذلك، هو أيضاً إشارة واضحة إلى أن تطوير مهارات المزيد من الأفراد في مجال الذكاء الاصطناعي يجب أن يبقى أولوية قصوى حتى عام 2025 وما بعده. ولهذا السبب، سنطور المزيد من الدورات التدريبية والشهادات في مجال الذكاء الاصطناعي للوصول إلى المزيد من المتعلمين. كما سندمج المزيد من مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي في تجربة التعلّم لتطوير خطط تعلم أكثر تخصيصاً وتكيفاً، تُمكّن الموظفين من استيعاب أحدث مفاهيم الذكاء الاصطناعي بسرعة.
الذكاء الاصطناعي التوليدي هو التقدم التقني الأكثر تأثيراً الذي سنشهده في حياتنا، ولن تنمو قيمته وإمكاناته إلا إذا عرف الموظفون والقادة كيفية تسخيره وبنائه والإبداع فيه بأمان ومسؤولية. والآن هو الوقت المناسب للقادة لتبني ثقافة التعلّم المستمر للذكاء الاصطناعي ورعاية تطوير المهارات لفتح آفاق جديدة من الفرص لموظفيهم وشركاتهم.
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