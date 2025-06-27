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"إفكت دكتورز لندن" توسّع حضورها إلى المملكة العربية السعودية عبر إطلاق مراكز عافية عصرية ومتطورة
(MENAFN- Global Advertising)
أعلنت "إفكت دكتورز لندن" Effect Doctors London، أحد أفضل عيادات الصحة والعافية في بريطانيا، رسمياً عن توسيع نطاق عملياتها إلى المملكة العربية السعودية، عبر تقديم مجموعة متكاملة من أحدث تقنيات التشخيص، والمحاليل الوريدية بالفيتامينات المصممة حسب الطلب، وخدمات العافية التجديدية، بما ينسجم مع رغبات المجتمع السعودي المهتم بالصحة.
ومنذ افتتاح فرعها الأول في شمال الرياض في يناير 2024، ثم فرعها الثاني في مارس 2025، حظيت "إفكت دكتورز لندن" بإقبال واسع وردود فعل إيجابية من العملاء. وقد عبّر العديد من العملاء الأوائل عن ارتياحهم قائلين: "كنا نسافر إلى الخارج للحصول على مثل هذه الخدمات – واليوم نحن سعداء بتوافرها في الرياض". واستناداً إلى هذا النجاح، تستعد العلامة لافتتاح فرعين إضافيين في كل من "جدة" و"الخبر" خلال الثلاثين يوماً المقبلة، مما يعزز من انتشار خدماتها على مستوى المملكة.
دخول استراتيجي إلى سوق العافية المزدهر في المملكة العربية السعودية
جاء دخول "إفكت دكتورز لندن" إلى المملكة العربية السعودية بعد دراسة شاملة للفرص المتاحة في المنطقة. وفي هذا الإطار، قال الدكتور ويل ترنر، الشريك المؤسس لدى "إفكت دكتورز لندن": "لقد تميّزت المملكة بتحقيق تقدّم ملحوظ في مجالات الصحة والعافية وخدمات الرعاية الصحية الوقائية المتطورة، مما يجعلها من أبرز الدول من حيث الفرص الواعدة والإمكانات المتنامية في هذا القطاع الحيوي".
وتماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، تقدّم "إفكت دكتورز" مزيجاً مبتكراً من حلول العافية المبنية على أسس علمية، والمصممة لتتناسب مع أسلوب الحياة السعودي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التميز الطبي والخدمة الفاخرة.
الخدمات الرئيسية: مزيج مبتكر من العلم والطبيعة والرعاية الشخصية المتخصصة
يحظى عملاء "إفكت دكتورز" في المملكة العربية السعودية بمجموعة متكاملة من الخدمات الراقية المطابقة لتلك المُقدمة في لندن، وتشمل:
- تشخيصات متقدمة: فحوصات صحية شاملة لرسم خريطة دقيقة لتعزيز رفاهية الفرد.
- المحاليل الوريدية للفيتامينات: تشمل تعزيز الطاقة، وإزالة السموم، وتحسين صحة البشرة، ومكافحة علامات التقدم في السن.
- علاجات تركز على إطالة العمر بتفادي أمراض نمط الحياة: خدمات جديدة تم تطويرها خصيصاً لتلبية متطلبات المنطقة، مع التركيز على التقدّم الصحي في العمر وجودة الحياة.
وحازت "إفكت دكتورز" مؤخراً على جائزة "أفضل مزود للمحاليل الوريدية وخدمات العافية" من جوائز MEA للأعمال، كما تحمل ترخيصاً متخصصاً كمركز للعلاجات الوريدية من وزارة الصحة السعودية، وهو الأول من نوعه في المملكة. وتُعد العيادة الشاملة متعددة التخصصات، التي تم افتتاحها مؤخراً، امتداداً للفرع الرئيسي في الرياض، مما يعزز من تنوع الخدمات الطبية والتجميلية المقدمة ضمن منظومة متكاملة للعافية.
تميّز طبي بريطاني: إرساء معايير عالمية في المملكة العربية السعودية
تأسست "إفكت دكتورز" على يد الدكتور ويل ترنر والدكتور ويل بوكستون، وهما من خريجي نظام الرعاية الصحية الوطني البريطاني ومن نخبة الخبراء الطبيين في "شارع هارلي" الشهير، وتلتزم العلامة بأعلى المعايير الدولية في تقديم خدماتها. ورغم أن المؤسسين لا يمارسان المهنة بشكل مباشر في المملكة، إلا أنهما يحرصان على متابعة الفريق المحلي بشكل وثيق من خلال الإشراف المستمر، والتدريب، ومنح الشهادات لضمان التميّز في الأداء والدقة العلمية في كافة جوانب الخدمة.
وقال الدكتور ترنر: "بروتوكولاتنا عالمية، وتستند إلى فهم عميق للطبيعة البشرية، وإلى الأدلة العلمية، وقوى الشفاء الطبيعية، ما يتيح لنا الاندماج بسلاسة في الثقافة السعودية، مع الحفاظ على المعايير الطبية الرفيعة."
رفاهية في متناول اليد لروّاد العافية في المملكة
تتبنى "إفكت دكتورز" مفهوم الرفاهية الميسّرة، حيث تستهدف الأفراد الذين يتخذون خطوات استباقية للاستثمار في صحتهم وعافيتهم. وتشكّل الشفافية، والخصوصية، وتجربة العميل الاستثنائية ركائز أساسية في نجاح العلامة المتنامي داخل المملكة.
وتفخر "إفكت دكتورز" أيضاً بشراكتها مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حيث توفّر باقات عافية حصرية لخبراء الرعاية الصحية وعائلاتهم، في إطار رسالتهم المشتركة للارتقاء بمعايير الصحة المجتمعية.
نحو مجتمع أكثر صحة وأطول عمراً
مع مواصلة "إفكت دكتورز" توسعها في أنحاء المملكة، تعمل العلامة على إدخال تقنيات تشخيصية من الجيل الجديد وعلاجات متقدمة تركز على إطالة العمر، ومصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الصحية في المنطقة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور بوكستون قائلاً: "نحن ملتزمون بدعم مجتمعنا ليحظى بحياة أطول وأكثر صحة وازدهاراً".
وبفضل تميزها العلمي، ونهجها المصمم حسب احتياجات كل فرد، وفلسفتها القائمة على العافية الفاخرة، تستعد "إفكت دكتورز لندن" لإعادة رسم ملامح مشهد الرعاية الصحية والرفاهية في المملكة وعموم منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
أعلنت "إفكت دكتورز لندن" Effect Doctors London، أحد أفضل عيادات الصحة والعافية في بريطانيا، رسمياً عن توسيع نطاق عملياتها إلى المملكة العربية السعودية، عبر تقديم مجموعة متكاملة من أحدث تقنيات التشخيص، والمحاليل الوريدية بالفيتامينات المصممة حسب الطلب، وخدمات العافية التجديدية، بما ينسجم مع رغبات المجتمع السعودي المهتم بالصحة.
ومنذ افتتاح فرعها الأول في شمال الرياض في يناير 2024، ثم فرعها الثاني في مارس 2025، حظيت "إفكت دكتورز لندن" بإقبال واسع وردود فعل إيجابية من العملاء. وقد عبّر العديد من العملاء الأوائل عن ارتياحهم قائلين: "كنا نسافر إلى الخارج للحصول على مثل هذه الخدمات – واليوم نحن سعداء بتوافرها في الرياض". واستناداً إلى هذا النجاح، تستعد العلامة لافتتاح فرعين إضافيين في كل من "جدة" و"الخبر" خلال الثلاثين يوماً المقبلة، مما يعزز من انتشار خدماتها على مستوى المملكة.
دخول استراتيجي إلى سوق العافية المزدهر في المملكة العربية السعودية
جاء دخول "إفكت دكتورز لندن" إلى المملكة العربية السعودية بعد دراسة شاملة للفرص المتاحة في المنطقة. وفي هذا الإطار، قال الدكتور ويل ترنر، الشريك المؤسس لدى "إفكت دكتورز لندن": "لقد تميّزت المملكة بتحقيق تقدّم ملحوظ في مجالات الصحة والعافية وخدمات الرعاية الصحية الوقائية المتطورة، مما يجعلها من أبرز الدول من حيث الفرص الواعدة والإمكانات المتنامية في هذا القطاع الحيوي".
وتماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، تقدّم "إفكت دكتورز" مزيجاً مبتكراً من حلول العافية المبنية على أسس علمية، والمصممة لتتناسب مع أسلوب الحياة السعودي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التميز الطبي والخدمة الفاخرة.
الخدمات الرئيسية: مزيج مبتكر من العلم والطبيعة والرعاية الشخصية المتخصصة
يحظى عملاء "إفكت دكتورز" في المملكة العربية السعودية بمجموعة متكاملة من الخدمات الراقية المطابقة لتلك المُقدمة في لندن، وتشمل:
- تشخيصات متقدمة: فحوصات صحية شاملة لرسم خريطة دقيقة لتعزيز رفاهية الفرد.
- المحاليل الوريدية للفيتامينات: تشمل تعزيز الطاقة، وإزالة السموم، وتحسين صحة البشرة، ومكافحة علامات التقدم في السن.
- علاجات تركز على إطالة العمر بتفادي أمراض نمط الحياة: خدمات جديدة تم تطويرها خصيصاً لتلبية متطلبات المنطقة، مع التركيز على التقدّم الصحي في العمر وجودة الحياة.
وحازت "إفكت دكتورز" مؤخراً على جائزة "أفضل مزود للمحاليل الوريدية وخدمات العافية" من جوائز MEA للأعمال، كما تحمل ترخيصاً متخصصاً كمركز للعلاجات الوريدية من وزارة الصحة السعودية، وهو الأول من نوعه في المملكة. وتُعد العيادة الشاملة متعددة التخصصات، التي تم افتتاحها مؤخراً، امتداداً للفرع الرئيسي في الرياض، مما يعزز من تنوع الخدمات الطبية والتجميلية المقدمة ضمن منظومة متكاملة للعافية.
تميّز طبي بريطاني: إرساء معايير عالمية في المملكة العربية السعودية
تأسست "إفكت دكتورز" على يد الدكتور ويل ترنر والدكتور ويل بوكستون، وهما من خريجي نظام الرعاية الصحية الوطني البريطاني ومن نخبة الخبراء الطبيين في "شارع هارلي" الشهير، وتلتزم العلامة بأعلى المعايير الدولية في تقديم خدماتها. ورغم أن المؤسسين لا يمارسان المهنة بشكل مباشر في المملكة، إلا أنهما يحرصان على متابعة الفريق المحلي بشكل وثيق من خلال الإشراف المستمر، والتدريب، ومنح الشهادات لضمان التميّز في الأداء والدقة العلمية في كافة جوانب الخدمة.
وقال الدكتور ترنر: "بروتوكولاتنا عالمية، وتستند إلى فهم عميق للطبيعة البشرية، وإلى الأدلة العلمية، وقوى الشفاء الطبيعية، ما يتيح لنا الاندماج بسلاسة في الثقافة السعودية، مع الحفاظ على المعايير الطبية الرفيعة."
رفاهية في متناول اليد لروّاد العافية في المملكة
تتبنى "إفكت دكتورز" مفهوم الرفاهية الميسّرة، حيث تستهدف الأفراد الذين يتخذون خطوات استباقية للاستثمار في صحتهم وعافيتهم. وتشكّل الشفافية، والخصوصية، وتجربة العميل الاستثنائية ركائز أساسية في نجاح العلامة المتنامي داخل المملكة.
وتفخر "إفكت دكتورز" أيضاً بشراكتها مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حيث توفّر باقات عافية حصرية لخبراء الرعاية الصحية وعائلاتهم، في إطار رسالتهم المشتركة للارتقاء بمعايير الصحة المجتمعية.
نحو مجتمع أكثر صحة وأطول عمراً
مع مواصلة "إفكت دكتورز" توسعها في أنحاء المملكة، تعمل العلامة على إدخال تقنيات تشخيصية من الجيل الجديد وعلاجات متقدمة تركز على إطالة العمر، ومصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الصحية في المنطقة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور بوكستون قائلاً: "نحن ملتزمون بدعم مجتمعنا ليحظى بحياة أطول وأكثر صحة وازدهاراً".
وبفضل تميزها العلمي، ونهجها المصمم حسب احتياجات كل فرد، وفلسفتها القائمة على العافية الفاخرة، تستعد "إفكت دكتورز لندن" لإعادة رسم ملامح مشهد الرعاية الصحية والرفاهية في المملكة وعموم منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
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