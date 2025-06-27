اتفاق مرتقب بين الصين وأمريكا

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اتفاق مرتقب بين الصين وأمريكا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الصين، الجمعة، أنها أكدت تفاصيل اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، يتضمن التزام واشنطن بـ"رفع سلسلة من القيود" المفروضة على بكين، مقابل قيام الأخيرة بـ"مراجعة قائمة السلع الخاضعة لضوابط التصدير".
وفي بيان رسمي، قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن بلاده تأمل في أن "تلتقي الولايات المتحدة والصين في منتصف الطريق"، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بشكل "سليم، ومستقر، ومستدام".
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