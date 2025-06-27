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اتفاق مرتقب بين الصين وأمريكا

اتفاق مرتقب بين الصين وأمريكا

2025-06-27 06:07:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الصين، الجمعة، أنها أكدت تفاصيل اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، يتضمن التزام واشنطن بـ"رفع سلسلة من القيود" المفروضة على بكين، مقابل قيام الأخيرة بـ"مراجعة قائمة السلع الخاضعة لضوابط التصدير".

وفي بيان رسمي، قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن بلاده تأمل في أن "تلتقي الولايات المتحدة والصين في منتصف الطريق"، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بشكل "سليم، ومستقر، ومستدام".

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