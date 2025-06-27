اتفاق مرتقب بين الصين وأمريكا

وفي بيان رسمي، قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن بلاده تأمل في أن "تلتقي الولايات المتحدة والصين في منتصف الطريق"، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بشكل "سليم، ومستقر، ومستدام".

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