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شقيق المرحوم عبادة عرابي يكشف تفاصيل صادمة حول حادثة وفاته - فيديو

شقيق المرحوم عبادة عرابي يكشف تفاصيل صادمة حول حادثة وفاته - فيديو

2025-06-27 06:07:01
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - كشف الشاب حمزة شقيق المرحوم "عبادة عمر عرابي" تفاصيل حادثة وفاته مشيرا ان القاتل طلب منه اتاوات قبل يومين حيث رفض المغدور ذلك .

ولفت ان القاتل قام بالترصد للمغدور حتى قام بقتله يوم امس ، مطالبا باعدام القاتل بسبب ارتكابه هذه الجريمة .

وتوفي الشاب " عمر عرابي" الذي يبلغ من العمر 21 عام اثر تعرضه للطعن باداة حادة بمنطقة الصدر من قبل شخص إثر خلافات شخصية، وفق مصدر امني.

وقال المصدر الامني لـ "الوكيل الاخباري" انه تم نقل الجثة للطب الشرعي وتم ضبط الجاني والاداة المستخدمة وبوشرت التحقيقات.

الحادثة أثارت موجة من الغضب الشعبي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب المواطنون وزير الداخلية ومدير الأمن العام باتخاذ إجراءات حازمة للضرب بيد من حديد على كل من يمارس فرض الإتاوات أو يدّعي "الزعرنة" على المواطنين الآمنين.

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