استشهاد امرأة وإصابة 10 آخرين بـ20 غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 27 حزيران (بترا)- استشهدت امرأة وأصيب 10 آخرون، بغارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق عدة جنوبي لبنان، اليوم الجمعة.

وقال المصدر لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، "إن سيارات الإسعاف انتقلت إلى أماكن الغارات التي استهدفت منطقة علي الطاهر والدبشة والجوار في منطقة جبل الشقيف". وأشار إلى أن "عدد الغارات ناهز العشرين".

وأضاف: "أن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بكثافة فوق مناطق حاصبيا، والعرقوب، ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وينفذ طلعات استكشافية تمتد حتى مرتفعات تلة الرادار المشرفة على بلدة شبعا".

--(بترا)

ف ج/م د/أس

27/06/2025 12:40:56