انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 حزيران (بترا)- تنطلق، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان صيف الأردن التي ستستمر حتى نهاية آب المقبل في جميع محافظات المملكة.

وتشمل فعاليات وأنشطة المهرجان، جميع الفئات العمرية، حيث تتضمن برامج ترفيهية للأطفال من ألعاب ورسم على الوجوه، وبازارات إلى حرف يدوية ومنتجات محلية، وحفلات فنية وعروض فلكلورية تقدمها فرق وطنية وشعبية.

وستُقام الفعاليات المُتسمة بقيمتها الثقافية التي تستهدف العائلة الأردنية، في عدد من المواقع وهي: المدرج الروماني، وحدائق الجبيهة، ومتحف الدبابات في العاصمة عمّان، ومدينة الأمير محمد للشباب، وحديقة الرصيفة في الزرقاء، وساحة مجمع عقبة بن نافع في البلقاء، والساحة الهاشمية في جرش، وساحة معسكرات الحسين للشباب في محافظة عجلون، ومدينة الحسن للشباب في إربد، والملعب البلدي في المفرق.كما تقام فعاليات في مدينة الأمير هاشم بمأدبا، وساحة القلعة في الكرك، وملعب الطفيلة الرياضي في محافظة الطفيلة، ومجمع الأميرة هيا بنت الحسين في معان، بالإضافة إلى مركز الزوار في البترا، وساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة.

--(بترا)

رخ/م د/أس

27/06/2025 12:17:31