انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن اليوم

انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن اليوم
عمان 27 حزيران (بترا)- تنطلق، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان صيف الأردن التي ستستمر حتى نهاية آب المقبل في جميع محافظات المملكة.
وتشمل فعاليات وأنشطة المهرجان، جميع الفئات العمرية، حيث تتضمن برامج ترفيهية للأطفال من ألعاب ورسم على الوجوه، وبازارات إلى حرف يدوية ومنتجات محلية، وحفلات فنية وعروض فلكلورية تقدمها فرق وطنية وشعبية.
وستُقام الفعاليات المُتسمة بقيمتها الثقافية التي تستهدف العائلة الأردنية، في عدد من المواقع وهي: المدرج الروماني، وحدائق الجبيهة، ومتحف الدبابات في العاصمة عمّان، ومدينة الأمير محمد للشباب، وحديقة الرصيفة في الزرقاء، وساحة مجمع عقبة بن نافع في البلقاء، والساحة الهاشمية في جرش، وساحة معسكرات الحسين للشباب في محافظة عجلون، ومدينة الحسن للشباب في إربد، والملعب البلدي في المفرق.كما تقام فعاليات في مدينة الأمير هاشم بمأدبا، وساحة القلعة في الكرك، وملعب الطفيلة الرياضي في محافظة الطفيلة، ومجمع الأميرة هيا بنت الحسين في معان، بالإضافة إلى مركز الزوار في البترا، وساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة.
--(بترا)
رخ/م د/أس
27/06/2025 12:17:31
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