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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع سنتين ليبلغ 31ر68 دولار
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 6 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي سنتين ليبلغ 31ر68 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 29ر68 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات لتبلغ 73ر67 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا لتبلغ 24ر65 دولار.(النهاية)
خ م / غ ع
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات لتبلغ 73ر67 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا لتبلغ 24ر65 دولار.(النهاية)
خ م / غ ع
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