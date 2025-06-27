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(الخدمة المدنية): بدء فترة التسجيل للباحثين عن عمل للفترة (91) من اليوم وحتى 11 يوليو المقبل

(الخدمة المدنية): بدء فترة التسجيل للباحثين عن عمل للفترة (91) من اليوم وحتى 11 يوليو المقبل

2025-06-27 04:14:47
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 6 (كونا) -- أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الجمعة بدء فترة التسجيل للباحثين عن عمل للفترة (91) والتي بدأت من اليوم وتنتهي يوم الجمعة الموافق 11 يوليو المقبل.
وذكر الديوان في بيان صحفي على حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي (اكس) أن التسجيل للباحثين عن عمل يكون عبر موقعه الرسمي.(النهاية)

ز ه ر / م خ


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