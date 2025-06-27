إطلاق S&P Universal Consulting لتحويل تطبيق تكنولوجيا الرعاية الصحية عالميًا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت S&P Universal Consulting ، وهي شركة استشارية جديدة في مجال تكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية، عن تأسيسها لتلبية الطلب المتزايد على الخبرات المتخصصة في التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية. تقدِّم الشركة التي تقودها خبراء مخضرمين في القطاع Andrew Splitz، وDoug Cusick، حلولاً شاملة تمتد من تنفيذ السجلات الطبية الإلكترونية (EMR) إلى الأمن الإلكتروني، والإدارة المالية، وتحسين الأداء السريري لمؤسسات الرعاية الصحية حول العالم.

وفي ظل التحديات غير المسبوقة التي يواجهها قطاع الرعاية الصحية في تبنّي التكنولوجيا، والامتثال التنظيمي، والكفاءة التشغيلية، تسعى شركة S&P إلى رأب الفجوة بين القدرات التقنية المتقدمة والتطبيق العملي في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تقديم خدمات تتراوح بين إدارة البرامج وتعزيز الكوادر.

تُقدِّم شركة S&P Universal Consulting خبرات متخصَّصة عبر ثمانية مجالات حيوية في قطاع الرعاية الصحية:



إدارة البرنامج

تنفيذ السجلات الطبية الإلكترونية (EMR)

تنفيذ تخطيط موارد المؤسسات (ERP)

التحسين السريري

ابتكار تكنولوجيا المعلومات

تعزيز الكوادر

إدارة دورة الإيرادات حلول الأمن الإلكتروني

يُساهم Doug Cusick بخبرة تشغيلية عالمية عميقة في مجال تحوّل الرعاية الصحية وإدارة التغيير المؤسسي. قال Doug Cusick، رئيس شركة S&P Universal Consulting: "تحتاج مؤسسات الرعاية الصحية إلى ما هو أكثر من الاستشارات التقليدية، حيث يُتوقَّع التميُّز في كل من الخدمة والتنفيذ؛ فهي بحاجة إلى شركاء يفهمون الواقع السريري والإمكانات التقنية على حد سواء". "يَجمع فريقنا بين خبرة تشغيلية عميقة في قطاع الرعاية الصحية ومعرفة تقنية متقدمة لتقديم حلول فعّالة تعمل بالفعل في البيئات السريرية الواقعية. نحن لا نطبِّق الأنظمة فحسب؛ بل نعمل أيضًا على تحويل كيفية عمل مؤسسات الرعاية الصحية لخدمة مرضاها ومجتمعاتها بشكل أفضل.

يتمتع Andrew Splitz، المؤسس والرئيس التنفيذي، بخبرة واسعة في قيادة تكنولوجيا الرعاية الصحية والتنفيذ الاستراتيجي. قال Splitz: "إن قطاع الرعاية الصحية يمر بنقطة تحوُّل حرجة حيث يمكن للتكنولوجيا أن تكون إما حافزًا لتحقيق نتائج أفضل للمرضى أو حاجزًا أمام تقديم الرعاية الفعَّالة". تأسست شركة S&P Universal Consulting استنادًا إلى مبدأ أن تنفيذ التكنولوجيا يجب أن يرتكز على الواقع السريري والتميُّز التشغيلي.

يواصل سوق تكنولوجيا المعلومات في قطاع الرعاية الصحية العالمي التوسُّع بسرعة، مدفوعًا بالمتطلبات التنظيمية، ومبادرات سلامة المرضى، والحاجة المستمرة إلى الكفاءة التشغيلية. تسعى مؤسسات الرعاية الصحية بشكل متزايد إلى مستشارين متخصصين قادرين على التعامل مع عمليات التنفيذ المعقدة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التركيز على رعاية المرضى والأداء المالي. تتميز شركة S&P Universal Consulting بقدرتها على الحفاظ على مستويات الالتزام على مستوى الإدارة التنفيذية تجاه كل مهمة، والتركيز على النتائج القابلة للقياس، ومنظور عالمي مقترن برؤى الرعاية الصحية المحلية.

نبذة عن S&P Universal Consulting

S&P Universal Consulting هي شركة استشارية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مجال الرعاية الصحية. تتخصَّص الشركة في ربط حلول التكنولوجيا المبتكرة بالاحتياجات التشغيلية لمؤسسات الرعاية الصحية، وتقديم نتائج قابلة للقياس من خلال التنفيذ المتخصص والتوجيه الاستراتيجي.

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