إطلاق S&P Universal Consulting لتحويل تطبيق تكنولوجيا الرعاية الصحية عالميًا

إطلاق S&P Universal Consulting لتحويل تطبيق تكنولوجيا الرعاية الصحية عالميًا
وفي ظل التحديات غير المسبوقة التي يواجهها قطاع الرعاية الصحية في تبنّي التكنولوجيا، والامتثال التنظيمي، والكفاءة التشغيلية، تسعى شركة S&P إلى رأب الفجوة بين القدرات التقنية المتقدمة والتطبيق العملي في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تقديم خدمات تتراوح بين إدارة البرامج وتعزيز الكوادر.
تُقدِّم شركة S&P Universal Consulting خبرات متخصَّصة عبر ثمانية مجالات حيوية في قطاع الرعاية الصحية:
إدارة البرنامج
تنفيذ السجلات الطبية الإلكترونية (EMR)
تنفيذ تخطيط موارد المؤسسات (ERP)
التحسين السريري
ابتكار تكنولوجيا المعلومات
تعزيز الكوادر
إدارة دورة الإيرادات
حلول الأمن الإلكتروني
يُساهم Doug Cusick بخبرة تشغيلية عالمية عميقة في مجال تحوّل الرعاية الصحية وإدارة التغيير المؤسسي. قال Doug Cusick، رئيس شركة S&P Universal Consulting: "تحتاج مؤسسات الرعاية الصحية إلى ما هو أكثر من الاستشارات التقليدية، حيث يُتوقَّع التميُّز في كل من الخدمة والتنفيذ؛ فهي بحاجة إلى شركاء يفهمون الواقع السريري والإمكانات التقنية على حد سواء". "يَجمع فريقنا بين خبرة تشغيلية عميقة في قطاع الرعاية الصحية ومعرفة تقنية متقدمة لتقديم حلول فعّالة تعمل بالفعل في البيئات السريرية الواقعية. نحن لا نطبِّق الأنظمة فحسب؛ بل نعمل أيضًا على تحويل كيفية عمل مؤسسات الرعاية الصحية لخدمة مرضاها ومجتمعاتها بشكل أفضل.
يتمتع Andrew Splitz، المؤسس والرئيس التنفيذي، بخبرة واسعة في قيادة تكنولوجيا الرعاية الصحية والتنفيذ الاستراتيجي. قال Splitz: "إن قطاع الرعاية الصحية يمر بنقطة تحوُّل حرجة حيث يمكن للتكنولوجيا أن تكون إما حافزًا لتحقيق نتائج أفضل للمرضى أو حاجزًا أمام تقديم الرعاية الفعَّالة". تأسست شركة S&P Universal Consulting استنادًا إلى مبدأ أن تنفيذ التكنولوجيا يجب أن يرتكز على الواقع السريري والتميُّز التشغيلي.
يواصل سوق تكنولوجيا المعلومات في قطاع الرعاية الصحية العالمي التوسُّع بسرعة، مدفوعًا بالمتطلبات التنظيمية، ومبادرات سلامة المرضى، والحاجة المستمرة إلى الكفاءة التشغيلية. تسعى مؤسسات الرعاية الصحية بشكل متزايد إلى مستشارين متخصصين قادرين على التعامل مع عمليات التنفيذ المعقدة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التركيز على رعاية المرضى والأداء المالي. تتميز شركة S&P Universal Consulting بقدرتها على الحفاظ على مستويات الالتزام على مستوى الإدارة التنفيذية تجاه كل مهمة، والتركيز على النتائج القابلة للقياس، ومنظور عالمي مقترن برؤى الرعاية الصحية المحلية.
نبذة عن S&P Universal Consulting
S&P Universal Consulting هي شركة استشارية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مجال الرعاية الصحية. تتخصَّص الشركة في ربط حلول التكنولوجيا المبتكرة بالاحتياجات التشغيلية لمؤسسات الرعاية الصحية، وتقديم نتائج قابلة للقياس من خلال التنفيذ المتخصص والتوجيه الاستراتيجي.
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