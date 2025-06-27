شركة Beone Medicines تستعرض مجموعة مبتكرة من علاجات الأورام في يوم البحث والتطوير

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- في حدث بارز مخصص للمستثمرين، ستعلن BeOne Medicines Ltd.‎ (ناسداك: ONC؛ وبورصة هونج كونج: 06160؛ وبورصة شنغهاي: 688235) العالمية المتخصصة في مجال علم الأورام عن تطورات كبرى طالت مجموعة علاجات الأورام الرائدة في الصناعة في يوم البحث والتطوير المخصص للمستثمرين المعقود اليوم. تنطلق فعاليات هذا الحدث في لحظة فارقة في مسيرة الشركة، التي تعمل على تطوير أكثر من 40 من الأصول العلاجية في المراحل السريرية والتجارية، وهذا يدل على حجم طموحها واتساع نطاق عملها.

صرح John V. Oyler، أحد المؤسسين ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، قائلاً: "تتميز مهمتنا التي نحملها على عاتقنا في BeOne بالبساطة والجرأة في الوقت نفسه، وهي متمثلة في إنشاء أول شركة متخصصة في مجال علم الأورام من الجيل التالي على مستوى العالم". "ستكشف المعلومات التي نعلنها مدى تقدمنا الذي أحرزناه نحو تحقيق هذا الهدف، والإمكانات الواعدة التي يحملها المستقبل. وأود أن أشير إلى أننا بفضل قدرات الاكتشاف المبتكرة التي نتمتع بها ومجموعة العلاجات الكبيرة الفاعلة في مجال علم الأورام، فإننا نتمتع بالإمكانات اللازمة التي تؤهلنا لتقديم علاجات من شأنها تغيير حياة المرضى على مستوى العالم، متبعين منهج قوامه السرعة والجودة والدافع الإنساني العميق".

تم تصميم نموذج البحث والتطوير الشامل المتكامل من BeOne لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة من دون المساس بالجودة. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ المنهج المتميز الذي تتبعه الشركة، والذي يجمع بين تفعيل آليات الاكتشاف الداخلي التي تستهدف تلبية احتياجات المرضى غير الملباة، وآليات الاستكشاف المبكر المتوازي بتكلفة إضافية منخفضة وتوفير أدلة إثبات المفهوم بسرعة، يتيح تسريع وتيرة الانتقال من المختبر إلى العيادة. إضافةً إلى ذلك، تشكل منشآت التصنيع الداخلي على مستوى العالم، بما في ذلك منشأتنا الرئيسية في هوبويل بولاية نيوجيرسي، عنصرًا أساسيًا يدعم نموذج أعمالنا المستدام والمصمَّم بعناية ليعزز قدراتنا التنافسية، فقد أسهم هذا النموذج الدقيق في دفع عجلة تطوير أكثر من 40 من الأصول العلاجية في المراحل السريرية والتجارية، ما يجعلها واحدة من أكثر محافظ الأدوية إنتاجية في القطاع، ولتعزيز قدرات هذا المحرك البحثي، أنشأت BeOne منصة تطوير سريري عالمية فاعلة، شملت حتى الآن أكثر من 170 تجربة في 40 بلدًا، وبمشاركة ما يزيد عن 25,000 مريض.

بالنسبة لسرطانات الدم، فإنَّ برنامج الشركة مدعوم من أصول علاجية مملوكة لها بالكامل، بما في ذلك BRUKINSA® (zanubrutinib)، وهو مثبط BTK تساهمي من الجيل الثاني وحجر الأساس في سلسلة علاجات أمراض الدم، وsonrotoclax، وهو مثبط BCL2 من الجيل التالي الأفضل في فئته، وBGB-16673، وهو مركب علاجي يعرف باسم BTK CDAC. هذا، وتسلط البيانات السريرية الجديدة من CaDAnCe-101 الضوء على الإمكانات الواعدة لمركب BGB-16673، أول محلل من نوعه لبروتين BTK، لعلاج المرضى المصابين بأورام الخلايا البائية الانتكاسية أو المقاومة للعلاج، بما في ذلك سرطان الدم الليمفاوي المزمن (CLL). في الوقت نفسه، تظهر البيانات الأولية أنَّ الجمع بين sonrotoclax وBRUKINSA قد حقق فعالية ملحوظة، مع إمكانات واعدة لتقديم علاج محدود المدة يُعد الأفضل في فئته لمرضى سرطان الدم الليمفاوي المزمن (CLL)، ما يمهّد الطريق لوضع معايير جديدة للرعاية.

في مجال الأورام الصلبة، تواصل الشركة جهودها الهادفة إلى تطوير عدة أنماط علاجية مستهدفة بما يتجاوز مثبط PD-1 الأساسي، TEVIMBRA® (tislelizumab-jsgr)، بما في ذلك مثبط CDK4 المعروف باسم BGB-43395، الذي أظهر مؤشرات واضحة على النشاط الدوائي، والمتوقع أن يستخدم في دراسات تهدف إلى تسجيله لعلاج سرطان الثدي في غضون الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة.

تشير البيانات الواعدة الجديدة من B7-H4 ADC (BG-C9074) إلى إمكانية أن يكون خيارًا علاجيًا رائدًا للمرضى الذين يعانون من أورام تظهر فيها مستويات من بروتين B7-H4، بما في ذلك الحالات التي لا تتطلب معايير اختيار محددة. بالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات الأولية الخاصة بمثبط PRMT5 الجديد إلى مستوى أمان مشجّع وفعالية واعدة، ما يعزز فرص تميّزه في مجال علاج سرطان الرئة التنافسي.

صرح الدكتور Lai Wang، الرئيس العالمي لقسم البحث والتطوير، قائلاً: "يعمل فريق البحث والتطوير لدينا بأقصى طاقته". "بفضل وجود أكثر من 1,200 عالم وأكثر من 3,700 متخصص في مجال التطوير السريري والشؤون الطبية المكرسين جهودهم لدفع حدود الابتكار في مجال الأورام، أنشأنا البنية التحتية وأرسينا أسس العقلية المستنيرة والقدرات اللازمة لتقديم ابتكارات مستدامة. ثم إنَّ حجم الإنجازات السريرية التي نتوقع تحقيقها على مدار الأعوام القليلة المقبلة استثنائي، وقدرتنا على التحرك بسرعة من مرحلة ظهور الفكرة إلى مرحلة التنفيذ هي ما يميزنا عن غيرنا".

ومن بين المتحدثين في حدث اليوم فريق القيادة التنفيذية في BeOne، وكبار مسؤولي البحث والتطوير، إلى جانب نخبة من أبرز قادة الرأي، لتقديم رؤية متعددة الأبعاد حول الإستراتيجية العلمية للشركة ووتيرة التنفيذ المتسارعة. يبدأ البث المباشر في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، ويمكن متابعته في قسم علاقات المستثمرين على موقع BeOne الإلكتروني ، حيث ستتوفر نسخة أرشيفية منه لاحقًا.

نبذة عن BeOne

تعد BeOne Medicines شركة عالمية متخصصة في مجال علم الأورام تتخذ من سويسرا مقرًا لها، وينصب تركيزها على اكتشاف وتطوير علاجات مبتكرة منخفضة التكلفة بحيث يمكن توفيرها لمرضى السرطان على مستوى العالم. وبفضل محفظتنا الكبيرة، التي تغطي علاجات أمراض الدم والأورام الصلبة، تعمل BeOne على تسريع وتيرة تطوير مجموعة من العلاجات المتنوعة الجديدة، معتمدةً في هذا الصدد على قدراتها الداخلية وروح التعاون السائدة في الشركة. هذا، وبالاعتماد على فريق عالمي متنامٍ قوامه أكثر من 11,000 موظف فاعل في ست قارات، تحمل الشركة على عاتقها مهمة تيسير سبل الوصول إلى الأدوية لعدد أكبر بكثير من المرضى المحتاجين.

لمعرفة المزيد عن شركة BeOne، الرجاء زيارة ومتابعتنا على LinkedIn ، وX ، وFacebook وInstagram .

بيانات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995 وغيره من القوانين الفيدرالية المتعلقة بالأوراق المالية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالنجاح المستقبلي لمجموعة لأصول العلاجية من BeOne؛ وقدرة BeOne على توفير علاجات من شأنها تغيير حياة المرضى حول العالم قوامها السرعة والجودة؛ ومستوى إنتاجية مجموعة BeOne العلاجية؛ وقدرة أصول BeOne العلاجية على إرساء معيار جديد للرعاية؛ والتوقيت المتوقع لبدء استخدم مركب BGB-43395 في الدراسات السريرية التمهيدية الهادفة إلى تسجيله؛ بالإضافة إلى خطط BeOne والتزاماتها وطموحاتها وأهدافها الواردة تحت عنوان "نبذة عن BeOne". قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المشار إليها في البيانات التطلعية نتيجةً لعوامل مهمة مختلفة، من ضمنها قدرة شركة BeOne على إثبات فعالية وسلامة الأدوية المرشحة؛ والنتائج السريرية للأدوية المرشحة، والتي قد لا تدعم المزيد من التطوير أو الحصول على الموافقة التسويقية؛ والإجراءات التي تتخذها الهيئات التنظيمية، والتي قد تؤثر على موعد بدء وتوقيت وتقدم التجارب السريرية والحصول على الموافقة التسويقية؛ وقدرة شركة BeOne على تحقيق النجاح التجاري لأدويتها التي جرى التسويق لها والأدوية المرشحة، إذا تمت الموافقة عليها؛ وقدرة شركة BeOne على الحصول على حقوق الملكية الفكرية لأدويتها وتقنياتها والنجاح في الحفاظ عليها وحمايتها؛ واعتماد شركة BeOne على جهات خارجية لتنفيذ مهمة تطوير الأدوية وتصنيعها والتسويق لها، وغيرها من الخدمات؛ وخبرة شركة BeOne المحدودة في الحصول على الموافقات التنظيمية وتسويق المنتجات الصيدلانية؛ وقدرة BeOne على الحصول على تمويل إضافي للعمليات وإكمال تطوير الأدوية المرشحة وتحقيق أرباح وفيرة والحفاظ عليها؛ وتلك المخاطر التي جرت مناقشتها بالكامل في قسم "عوامل الخطر" في أحدث تقرير ربع سنوي قدمته شركة BeOne وفقًا للنموذج ‎10-Q، فضلاً عن المناقشات حول المخاطر المحتملة والشكوك وغيرها من العوامل المهمة المذكورة في الملفات اللاحقة التي قدمتها شركة BeOne إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. هذا، وتعد كل المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي فاعلة اعتبارًا من تاريخه، ولا تلتزم شركة BeOne بتحديث هذه المعلومات ما لم يُطلب ذلك بموجب القانون.

للاطلاع على موارد BeOne الإعلامية، الرجاء زيارة غرفة الأخبار .

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.