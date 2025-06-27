شركة Beone Medicines تستعرض مجموعة مبتكرة من علاجات الأورام في يوم البحث والتطوير

شركة Beone Medicines تستعرض مجموعة مبتكرة من علاجات الأورام في يوم البحث والتطوير
صرح John V. Oyler، أحد المؤسسين ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، قائلاً: "تتميز مهمتنا التي نحملها على عاتقنا في BeOne بالبساطة والجرأة في الوقت نفسه، وهي متمثلة في إنشاء أول شركة متخصصة في مجال علم الأورام من الجيل التالي على مستوى العالم". "ستكشف المعلومات التي نعلنها مدى تقدمنا الذي أحرزناه نحو تحقيق هذا الهدف، والإمكانات الواعدة التي يحملها المستقبل. وأود أن أشير إلى أننا بفضل قدرات الاكتشاف المبتكرة التي نتمتع بها ومجموعة العلاجات الكبيرة الفاعلة في مجال علم الأورام، فإننا نتمتع بالإمكانات اللازمة التي تؤهلنا لتقديم علاجات من شأنها تغيير حياة المرضى على مستوى العالم، متبعين منهج قوامه السرعة والجودة والدافع الإنساني العميق".
تم تصميم نموذج البحث والتطوير الشامل المتكامل من BeOne لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة من دون المساس بالجودة. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ المنهج المتميز الذي تتبعه الشركة، والذي يجمع بين تفعيل آليات الاكتشاف الداخلي التي تستهدف تلبية احتياجات المرضى غير الملباة، وآليات الاستكشاف المبكر المتوازي بتكلفة إضافية منخفضة وتوفير أدلة إثبات المفهوم بسرعة، يتيح تسريع وتيرة الانتقال من المختبر إلى العيادة. إضافةً إلى ذلك، تشكل منشآت التصنيع الداخلي على مستوى العالم، بما في ذلك منشأتنا الرئيسية في هوبويل بولاية نيوجيرسي، عنصرًا أساسيًا يدعم نموذج أعمالنا المستدام والمصمَّم بعناية ليعزز قدراتنا التنافسية، فقد أسهم هذا النموذج الدقيق في دفع عجلة تطوير أكثر من 40 من الأصول العلاجية في المراحل السريرية والتجارية، ما يجعلها واحدة من أكثر محافظ الأدوية إنتاجية في القطاع، ولتعزيز قدرات هذا المحرك البحثي، أنشأت BeOne منصة تطوير سريري عالمية فاعلة، شملت حتى الآن أكثر من 170 تجربة في 40 بلدًا، وبمشاركة ما يزيد عن 25,000 مريض.
بالنسبة لسرطانات الدم، فإنَّ برنامج الشركة مدعوم من أصول علاجية مملوكة لها بالكامل، بما في ذلك BRUKINSA® (zanubrutinib)، وهو مثبط BTK تساهمي من الجيل الثاني وحجر الأساس في سلسلة علاجات أمراض الدم، وsonrotoclax، وهو مثبط BCL2 من الجيل التالي الأفضل في فئته، وBGB-16673، وهو مركب علاجي يعرف باسم BTK CDAC. هذا، وتسلط البيانات السريرية الجديدة من CaDAnCe-101 الضوء على الإمكانات الواعدة لمركب BGB-16673، أول محلل من نوعه لبروتين BTK، لعلاج المرضى المصابين بأورام الخلايا البائية الانتكاسية أو المقاومة للعلاج، بما في ذلك سرطان الدم الليمفاوي المزمن (CLL). في الوقت نفسه، تظهر البيانات الأولية أنَّ الجمع بين sonrotoclax وBRUKINSA قد حقق فعالية ملحوظة، مع إمكانات واعدة لتقديم علاج محدود المدة يُعد الأفضل في فئته لمرضى سرطان الدم الليمفاوي المزمن (CLL)، ما يمهّد الطريق لوضع معايير جديدة للرعاية.
في مجال الأورام الصلبة، تواصل الشركة جهودها الهادفة إلى تطوير عدة أنماط علاجية مستهدفة بما يتجاوز مثبط PD-1 الأساسي، TEVIMBRA® (tislelizumab-jsgr)، بما في ذلك مثبط CDK4 المعروف باسم BGB-43395، الذي أظهر مؤشرات واضحة على النشاط الدوائي، والمتوقع أن يستخدم في دراسات تهدف إلى تسجيله لعلاج سرطان الثدي في غضون الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة.
تشير البيانات الواعدة الجديدة من B7-H4 ADC (BG-C9074) إلى إمكانية أن يكون خيارًا علاجيًا رائدًا للمرضى الذين يعانون من أورام تظهر فيها مستويات من بروتين B7-H4، بما في ذلك الحالات التي لا تتطلب معايير اختيار محددة. بالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات الأولية الخاصة بمثبط PRMT5 الجديد إلى مستوى أمان مشجّع وفعالية واعدة، ما يعزز فرص تميّزه في مجال علاج سرطان الرئة التنافسي.
صرح الدكتور Lai Wang، الرئيس العالمي لقسم البحث والتطوير، قائلاً: "يعمل فريق البحث والتطوير لدينا بأقصى طاقته". "بفضل وجود أكثر من 1,200 عالم وأكثر من 3,700 متخصص في مجال التطوير السريري والشؤون الطبية المكرسين جهودهم لدفع حدود الابتكار في مجال الأورام، أنشأنا البنية التحتية وأرسينا أسس العقلية المستنيرة والقدرات اللازمة لتقديم ابتكارات مستدامة. ثم إنَّ حجم الإنجازات السريرية التي نتوقع تحقيقها على مدار الأعوام القليلة المقبلة استثنائي، وقدرتنا على التحرك بسرعة من مرحلة ظهور الفكرة إلى مرحلة التنفيذ هي ما يميزنا عن غيرنا".
ومن بين المتحدثين في حدث اليوم فريق القيادة التنفيذية في BeOne، وكبار مسؤولي البحث والتطوير، إلى جانب نخبة من أبرز قادة الرأي، لتقديم رؤية متعددة الأبعاد حول الإستراتيجية العلمية للشركة ووتيرة التنفيذ المتسارعة. يبدأ البث المباشر في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، ويمكن متابعته في قسم علاقات المستثمرين على موقع BeOne الإلكتروني ، حيث ستتوفر نسخة أرشيفية منه لاحقًا.
نبذة عن BeOne
تعد BeOne Medicines شركة عالمية متخصصة في مجال علم الأورام تتخذ من سويسرا مقرًا لها، وينصب تركيزها على اكتشاف وتطوير علاجات مبتكرة منخفضة التكلفة بحيث يمكن توفيرها لمرضى السرطان على مستوى العالم. وبفضل محفظتنا الكبيرة، التي تغطي علاجات أمراض الدم والأورام الصلبة، تعمل BeOne على تسريع وتيرة تطوير مجموعة من العلاجات المتنوعة الجديدة، معتمدةً في هذا الصدد على قدراتها الداخلية وروح التعاون السائدة في الشركة. هذا، وبالاعتماد على فريق عالمي متنامٍ قوامه أكثر من 11,000 موظف فاعل في ست قارات، تحمل الشركة على عاتقها مهمة تيسير سبل الوصول إلى الأدوية لعدد أكبر بكثير من المرضى المحتاجين.
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بيانات تطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995 وغيره من القوانين الفيدرالية المتعلقة بالأوراق المالية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالنجاح المستقبلي لمجموعة لأصول العلاجية من BeOne؛ وقدرة BeOne على توفير علاجات من شأنها تغيير حياة المرضى حول العالم قوامها السرعة والجودة؛ ومستوى إنتاجية مجموعة BeOne العلاجية؛ وقدرة أصول BeOne العلاجية على إرساء معيار جديد للرعاية؛ والتوقيت المتوقع لبدء استخدم مركب BGB-43395 في الدراسات السريرية التمهيدية الهادفة إلى تسجيله؛ بالإضافة إلى خطط BeOne والتزاماتها وطموحاتها وأهدافها الواردة تحت عنوان "نبذة عن BeOne". قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المشار إليها في البيانات التطلعية نتيجةً لعوامل مهمة مختلفة، من ضمنها قدرة شركة BeOne على إثبات فعالية وسلامة الأدوية المرشحة؛ والنتائج السريرية للأدوية المرشحة، والتي قد لا تدعم المزيد من التطوير أو الحصول على الموافقة التسويقية؛ والإجراءات التي تتخذها الهيئات التنظيمية، والتي قد تؤثر على موعد بدء وتوقيت وتقدم التجارب السريرية والحصول على الموافقة التسويقية؛ وقدرة شركة BeOne على تحقيق النجاح التجاري لأدويتها التي جرى التسويق لها والأدوية المرشحة، إذا تمت الموافقة عليها؛ وقدرة شركة BeOne على الحصول على حقوق الملكية الفكرية لأدويتها وتقنياتها والنجاح في الحفاظ عليها وحمايتها؛ واعتماد شركة BeOne على جهات خارجية لتنفيذ مهمة تطوير الأدوية وتصنيعها والتسويق لها، وغيرها من الخدمات؛ وخبرة شركة BeOne المحدودة في الحصول على الموافقات التنظيمية وتسويق المنتجات الصيدلانية؛ وقدرة BeOne على الحصول على تمويل إضافي للعمليات وإكمال تطوير الأدوية المرشحة وتحقيق أرباح وفيرة والحفاظ عليها؛ وتلك المخاطر التي جرت مناقشتها بالكامل في قسم "عوامل الخطر" في أحدث تقرير ربع سنوي قدمته شركة BeOne وفقًا للنموذج 10-Q، فضلاً عن المناقشات حول المخاطر المحتملة والشكوك وغيرها من العوامل المهمة المذكورة في الملفات اللاحقة التي قدمتها شركة BeOne إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. هذا، وتعد كل المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي فاعلة اعتبارًا من تاريخه، ولا تلتزم شركة BeOne بتحديث هذه المعلومات ما لم يُطلب ذلك بموجب القانون.
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