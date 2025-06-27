تعزز شركة Andersen Consulting قدراتها بالتعاون مع شركة Market One

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تواصل شركة Andersen Consulting توسيع منصتها العالمية من خلال اتفاقية تعاون مع شركة Market One، وهي شركة استشارية مقرها الأرجنتين متخصصة في الحلول التجارية الشاملة.

تعد شركة Market One، التي يقع مقرها الرئيسي في الأرجنتين، شركة استشارية رائدة متخصصة في التحول التجاري الشامل. تأسست الشركة في عام 2009 على يد الشريكين Esteban Neville وJerónimo Fernández Abeijón، وتتبع الشركة نهجًا عمليًا يركز على النتائج في كل مشروع، وترافق العملاء من الاستراتيجية إلى التنفيذ. وتمتد خبرتها لتشمل الاستشارات الاستراتيجية، والتحسين التجاري، وتمكين التكنولوجيا، واتخاذ القرارات القائمة على الرؤية. بفضل سجلها الحافل الذي يتضمن أكثر من 1200 مشروع في أكثر من 20 دولة، تعمل شركة Market One مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم، مما يساعدها على تعزيز قدراتها التجارية وتحقيق النمو المستدام.

قال Esteban Neville، المؤسس المشارك لشركة Market One: "لقد ولدنا لحل المشكلات، ولكن الطريقة التي نقوم بها بذلك تميزنا. إن التزامنا لا يقتصر على تقديم المشورة فحسب، بل نشارك في الإبداع والتنفيذ ونظل مشاركين حتى نحقق النتائج. إن الانضمام إلى شركة Andersen كشركة متعاونة يعزز بشكل كبير من قيمة اقتراحنا - من خلال فتح الوصول إلى منظمة عالمية من كبار المتخصصين الاستشاريين. إن هذا التعاون يمكّننا من توسيع نطاق تأثيرنا على مستوى العالم مع الحفاظ على المرونة والقرب اللذين يقدرهما عملاؤنا أكثر من غيرهما".

وقال Mark L. Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة Andersen: "إن المعرفة العميقة التي تتمتع بها شركة Market One بالسوق وقدرتها المثبتة على تقديم استراتيجيات تعتمد على البيانات من شأنها تعزيز عروض Andersen Consulting. إن نهجهم الشخصي الذي يركز على النتائج يكمل التزامنا بتزويد العملاء بخدمات استشارية شاملة ومتكاملة".

Andersen Consultin هي مؤسسة استشارية عالمية تقدم مجموعة شاملة من الخدمات التي تمتد عبر استراتيجية الشركات والأعمال والتكنولوجيا والتحول في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى حلول رأس المال البشري. تتكامل شركة Andersen Consulting مع نموذج الخدمة متعدد الأبعاد لشركة Andersen Global وتقدم خبرة استشارية وضريبية وقانونية وتقييمية وتنقل عالمي واستشارية من الطراز العالمي على منصة عالمية تضم أكثر من 20 ألف متخصص حول العالم وتواجد في أكثر من 500 موقع من خلال شركاتها الأعضاء والشركات المتعاونة.Andersen Consulting Holdings LP هي شراكة محدودة وتقدم حلولاً استشارية من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة حول العالم.

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