تعزز شركة Andersen Consulting قدراتها بالتعاون مع شركة Market One
تعد شركة Market One، التي يقع مقرها الرئيسي في الأرجنتين، شركة استشارية رائدة متخصصة في التحول التجاري الشامل. تأسست الشركة في عام 2009 على يد الشريكين Esteban Neville وJerónimo Fernández Abeijón، وتتبع الشركة نهجًا عمليًا يركز على النتائج في كل مشروع، وترافق العملاء من الاستراتيجية إلى التنفيذ. وتمتد خبرتها لتشمل الاستشارات الاستراتيجية، والتحسين التجاري، وتمكين التكنولوجيا، واتخاذ القرارات القائمة على الرؤية. بفضل سجلها الحافل الذي يتضمن أكثر من 1200 مشروع في أكثر من 20 دولة، تعمل شركة Market One مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم، مما يساعدها على تعزيز قدراتها التجارية وتحقيق النمو المستدام.
قال Esteban Neville، المؤسس المشارك لشركة Market One: "لقد ولدنا لحل المشكلات، ولكن الطريقة التي نقوم بها بذلك تميزنا. إن التزامنا لا يقتصر على تقديم المشورة فحسب، بل نشارك في الإبداع والتنفيذ ونظل مشاركين حتى نحقق النتائج. إن الانضمام إلى شركة Andersen كشركة متعاونة يعزز بشكل كبير من قيمة اقتراحنا - من خلال فتح الوصول إلى منظمة عالمية من كبار المتخصصين الاستشاريين. إن هذا التعاون يمكّننا من توسيع نطاق تأثيرنا على مستوى العالم مع الحفاظ على المرونة والقرب اللذين يقدرهما عملاؤنا أكثر من غيرهما".
وقال Mark L. Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة Andersen: "إن المعرفة العميقة التي تتمتع بها شركة Market One بالسوق وقدرتها المثبتة على تقديم استراتيجيات تعتمد على البيانات من شأنها تعزيز عروض Andersen Consulting. إن نهجهم الشخصي الذي يركز على النتائج يكمل التزامنا بتزويد العملاء بخدمات استشارية شاملة ومتكاملة".
Andersen Consultin هي مؤسسة استشارية عالمية تقدم مجموعة شاملة من الخدمات التي تمتد عبر استراتيجية الشركات والأعمال والتكنولوجيا والتحول في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى حلول رأس المال البشري. تتكامل شركة Andersen Consulting مع نموذج الخدمة متعدد الأبعاد لشركة Andersen Global وتقدم خبرة استشارية وضريبية وقانونية وتقييمية وتنقل عالمي واستشارية من الطراز العالمي على منصة عالمية تضم أكثر من 20 ألف متخصص حول العالم وتواجد في أكثر من 500 موقع من خلال شركاتها الأعضاء والشركات المتعاونة.Andersen Consulting Holdings LP هي شراكة محدودة وتقدم حلولاً استشارية من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة حول العالم.
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