استحواذ Mars المعلق على Kellanova يحصل على موافقة لجنة التجارة الفيدرالية على مراجعة مكافحة الاحتكار

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Mars, Incorporated، وهي شركة عائلية عالمية رائدة في مجال رعاية الحيوانات الأليفة والوجبات الخفيفة والأطعمة، وشركة Kellanova (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: K)، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال الوجبات الخفيفة والحبوب والمعكرونة الدولية والأطعمة المجمدة في أمريكا الشمالية، أن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية قد اختتمت مراجعتها لمكافحة الاحتكار بشأن استحواذ Mars الوشيك على Kellanova.

قال Poul Weihrauch ، الرئيس التنفيذي ورئيس مكتب الرئاسة لشركة Mars, Incorporated : "نحن سعداء للغاية لأن لجنة التجارة الفيدرالية قد أكملت مراجعتها للمعاملة دون فرض أي شرط أو طلب أي إصلاح. حصلت الصفقة الآن على جميع التصاريح التنظيمية المطلوبة البالغ عددها 28 تصريحًا باستثناء تصريح واحد، مع انتظار مراجعة المفوضية الأوروبية فقط. وهذا يقربنا خطوة واحدة من توحيد شركتين مبدعتين مع بصمات ومحافظ متكاملة، مما يسمح لنا بتقديم المزيد من الخيارات والابتكار للمستهلكين".

وقال Steve Cahillane ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة Kellanova : "يمثل هذا إنجازًا مهمًا في طريقنا نحو الجمع بين Mars Snacking وKellanova. وما زلنا نعتقد أن هذه فرصة مثيرة لإنشاء شركة عالمية أوسع للوجبات الخفيفة تكون في وضع أفضل لتلبية احتياجات المستهلكين وتفضيلاتهم المتطورة".

بناءً على الوضع الحالي لمراجعة مكافحة الاحتكار المستمرة من قبل المفوضية الأوروبية، تتوقع Mars وKellanova إغلاق الصفقة في نهاية عام 2025، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة. لا يمكن التنبؤ بالتوقيت الدقيق بأي قدر من اليقين في هذه المرحلة.

حول Mars, Incorporated

تعمل شركة Mars, Incorporated وفق المعتقد بأن العالم الذي نريده غدًا يبدأ بكيفية إدارة أعمالنا اليوم. كشركة عالمية مملوكة للعائلة، تقوم Mars بالتحول والابتكار والتطور لإحداث تأثير إيجابي على العالم. من خلال مجموعتنا المتنوعة والمتوسعة من منتجات وخدمات الوجبات الخفيفة والأغذية والعناية بالحيوانات الأليفة عالية الجودة، نوظف أكثر من 150,000 موظف متخصص. مع أكثر من 50 مليار دولار من المبيعات السنوية، فإننا ننتج بعضًا من أفضل العلامات التجارية المحبوبة في العالم بما في ذلك TMBen's Original و® CESAR و®Cocoavia و®DOVE و®EXTRA و®KIND و®M&M's و®SNICKERS و®PEDIGREE و®ROYAL CANIN و®WISKAS. نحن نعمل على خلق عالم أفضل للحيوانات الأليفة من خلال شبكتنا العالمية من مستشفيات الحيوانات الأليفة وخدمات التشخيص - بما في ذلك AniCura وBANFIELDTM وBLUEPEARLTM وLinnaeusTM وVCA - باستخدام أحدث التقنيات لتطوير برامج رائدة في الفحص الصحي الجيني واختبار الحمض النووي.

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حول Kellanova

Kellanova (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: K) هي شركة رائدة في مجال الوجبات الخفيفة العالمية، والحبوب والمعكرونة الدولية، والأطعمة المجمدة في أمريكا الشمالية مع إرث يعود إلى أكثر من 100 عام. بفضل العلامات التجارية المتميزة بما في ذلك ®Pringles و®Cheez -It و®Pop- Tarts و®Kellogg's Rice Krispies Treats و®RXBAR و®Eggo و®MorningStar Farms و®Special K و®Coco Pops والمزيد، فإن رؤية Kellanova هي أن تصبح الشركة الرائدة في مجال الوجبات الخفيفة على مستوى العالم، وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لعلاماتنا التجارية المتميزة وشعبنا المتحمسين. بلغ صافي مبيعاتنا لعام 2023 13 مليار دولار.

في Kellanova، هدفنا هو خلق أيام أفضل وضمان حصول الجميع على مقعد على الطاولة من خلال علاماتنا التجارية الموثوقة للأغذية. نحن ملتزمون بتعزيز الوصول إلى الغذاء بشكل مستدام وعادل من خلال التعامل مع مفترق طرق الجوع والاستدامة والرفاهية والمساواة والتنوع والشمول. هدفنا هو إنشاء أيام أفضل لـ 4 مليارات شخص بحلول نهاية عام 2030 (من خط الأساس لعام 2015). لمزيد من المعلومات التفصيلية حول التزاماتنا ونهجنا لتحقيق هذه الأهداف والمنهجية، يرجى زيارة موقعنا على .

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي، وأي بيانات شفوية ذات صلة، بيانات تشكل "بيانات تطلعية" وفقًا لقانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995، والقسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والقسم 21E من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، كل منهما بصيغته المعدلة، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالاستحواذ المعلق (يشار إليه هنا باسم "الاندماج") على Kellanova (يشار إليها هنا باسم "الشركة") من قبل شركة Mars, Incorporated (يشار إليها هنا باسم "Mars")، والموافقات التنظيمية، والجدول الزمني المتوقع لإتمام الاندماج، والفوائد المتوقعة والآثار الأخرى للاندماج، ودمج الشركات، والأعمال التجارية المشتركة في المستقبل وأي بيانات أخرى تتعلق بتوقعات الشركة المستقبلية، ومعتقداتها، وخططها، وأهدافها، وظروفها المالية، وافتراضاتها، أو الأحداث المستقبلية أو الأداء التي ليست حقائق تاريخية. قد تنطوي هذه المعلومات على مخاطر وشكوك قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن هذه البيانات التطلعية. تتضمن هذه المخاطر وعدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر: توقيت إتمام الاندماج وخطر عدم اكتمال الاندماج على الإطلاق أو وقوع أي حدث أو تغيير أو ظروف أخرى قد تؤدي إلى إنهاء اتفاقية الاندماج، بما في ذلك الظروف التي تتطلب من أحد الطرفين دفع رسوم إنهاء للطرف الآخر بموجب اتفاقية الاندماج؛ وخطر عدم استيفاء شروط إغلاق الاندماج أو التنازل عنها؛ وخطر عدم الحصول على الموافقة الحكومية أو التنظيمية التي قد تكون مطلوبة للاندماج أو الحصول عليها وفقًا لشروط غير متوقعة؛ والتقاضي المحتمل المتعلق بالاندماج أو التكاليف غير المتوقعة الأخرى الناتجة عنه؛ والتطورات التشريعية والتنظيمية والاقتصادية؛ ومخاطر تعطيل الاندماج لخطط الشركة وعملياتها الحالية؛ وخطر تأثير بعض القيود أثناء انتظار الاندماج على قدرة الشركة على متابعة فرص عمل معينة أو معاملات استراتيجية؛ وتحويل وقت الإدارة في القضايا المتعلقة بالمعاملات؛ واستمرار توفر رأس المال والتمويل وإجراءات وكالات التصنيف؛ ومخاطر أن يكون لأي إعلانات تتعلق بالاندماج آثار سلبية على سعر السوق للأسهم العادية للشركة أو التصنيفات الائتمانية أو نتائج التشغيل؛ ومخاطر أن يكون للمعاملة المقترحة وإعلانها تأثير سلبي على القدرة على الاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين وتوظيفهم، والاحتفاظ بالعملاء والحفاظ على العلاقات مع شركاء الأعمال والموردين والعملاء.

يجب اعتبار جميع البيانات، بخلاف البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، بمثابة بيانات تطلعية تم تقديمها بحسن نية من قبل الشركة، حسب الاقتضاء، وتهدف إلى التأهل للملاذ الآمن من المسؤولية المنصوص عليه في قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995. عند استخدامها في هذه الرسالة أو أي مستندات أخرى، فإن الكلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "نقدر"، "نظن"، "نتنبأ"، "هدف"، "نعتزم"، "مستهدف"، "خطة"، "مشروع"، "نسعى"، "استراتيجية"، "مخطط"، "سوف" والتعبيرات المماثلة تهدف إلى تحديد البيانات التطلعية. تستند هذه البيانات التطلعية إلى معتقدات وافتراضات الإدارة في الوقت الذي تم فيه إعداد هذه البيانات وهي غير مؤكدة بطبيعتها. تخضع هذه البيانات التطلعية للمخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية للشركة ماديًا عن تلك المعبر عنها أو الضمنية في البيانات التطلعية. تم وصف هذه المخاطر وعدم اليقين، فضلاً عن المخاطر وعدم اليقين الأخرى التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية، بمزيد من التفصيل في التقارير التي قدمتها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC")، بما في ذلك التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 28 ديسمبر 2024، والتقارير الفصلية اللاحقة على النموذج 10-Q، والتقارير الحالية على النماذج 8-K وغيرها من ملفات SEC التي قدمتها الشركة. تحذر الشركة من أن هذه المخاطر والعوامل ليست حصرية. تحذر الإدارة من الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية أو توقع أي نتائج مستقبلية بناءً على مثل هذه البيانات أو مستويات الأرباح الحالية أو السابقة. تسري البيانات التطلعية فقط من تاريخ هذا التقرير، وباستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به، لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أو استكمال أي بيانات تطلعية لتعكس النتائج الفعلية أو المعلومات الجديدة أو الأحداث المستقبلية أو التغييرات في توقعاتها أو الظروف الأخرى الموجودة بعد التاريخ الذي تم فيه تقديم البيانات التطلعية.

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