استحواذ Mars المعلق على Kellanova يحصل على موافقة لجنة التجارة الفيدرالية على مراجعة مكافحة الاحتكار
قال Poul Weihrauch ، الرئيس التنفيذي ورئيس مكتب الرئاسة لشركة Mars, Incorporated : "نحن سعداء للغاية لأن لجنة التجارة الفيدرالية قد أكملت مراجعتها للمعاملة دون فرض أي شرط أو طلب أي إصلاح. حصلت الصفقة الآن على جميع التصاريح التنظيمية المطلوبة البالغ عددها 28 تصريحًا باستثناء تصريح واحد، مع انتظار مراجعة المفوضية الأوروبية فقط. وهذا يقربنا خطوة واحدة من توحيد شركتين مبدعتين مع بصمات ومحافظ متكاملة، مما يسمح لنا بتقديم المزيد من الخيارات والابتكار للمستهلكين".
وقال Steve Cahillane ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة Kellanova : "يمثل هذا إنجازًا مهمًا في طريقنا نحو الجمع بين Mars Snacking وKellanova. وما زلنا نعتقد أن هذه فرصة مثيرة لإنشاء شركة عالمية أوسع للوجبات الخفيفة تكون في وضع أفضل لتلبية احتياجات المستهلكين وتفضيلاتهم المتطورة".
بناءً على الوضع الحالي لمراجعة مكافحة الاحتكار المستمرة من قبل المفوضية الأوروبية، تتوقع Mars وKellanova إغلاق الصفقة في نهاية عام 2025، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة. لا يمكن التنبؤ بالتوقيت الدقيق بأي قدر من اليقين في هذه المرحلة.
حول Mars, Incorporated
تعمل شركة Mars, Incorporated وفق المعتقد بأن العالم الذي نريده غدًا يبدأ بكيفية إدارة أعمالنا اليوم. كشركة عالمية مملوكة للعائلة، تقوم Mars بالتحول والابتكار والتطور لإحداث تأثير إيجابي على العالم. من خلال مجموعتنا المتنوعة والمتوسعة من منتجات وخدمات الوجبات الخفيفة والأغذية والعناية بالحيوانات الأليفة عالية الجودة، نوظف أكثر من 150,000 موظف متخصص. مع أكثر من 50 مليار دولار من المبيعات السنوية، فإننا ننتج بعضًا من أفضل العلامات التجارية المحبوبة في العالم بما في ذلك TMBen's Original و® CESAR و®Cocoavia و®DOVE و®EXTRA و®KIND و®M&M's و®SNICKERS و®PEDIGREE و®ROYAL CANIN و®WISKAS. نحن نعمل على خلق عالم أفضل للحيوانات الأليفة من خلال شبكتنا العالمية من مستشفيات الحيوانات الأليفة وخدمات التشخيص - بما في ذلك AniCura وBANFIELDTM وBLUEPEARLTM وLinnaeusTM وVCA - باستخدام أحدث التقنيات لتطوير برامج رائدة في الفحص الصحي الجيني واختبار الحمض النووي.
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حول Kellanova
Kellanova (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: K) هي شركة رائدة في مجال الوجبات الخفيفة العالمية، والحبوب والمعكرونة الدولية، والأطعمة المجمدة في أمريكا الشمالية مع إرث يعود إلى أكثر من 100 عام. بفضل العلامات التجارية المتميزة بما في ذلك ®Pringles و®Cheez -It و®Pop- Tarts و®Kellogg's Rice Krispies Treats و®RXBAR و®Eggo و®MorningStar Farms و®Special K و®Coco Pops والمزيد، فإن رؤية Kellanova هي أن تصبح الشركة الرائدة في مجال الوجبات الخفيفة على مستوى العالم، وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لعلاماتنا التجارية المتميزة وشعبنا المتحمسين. بلغ صافي مبيعاتنا لعام 2023 13 مليار دولار.
في Kellanova، هدفنا هو خلق أيام أفضل وضمان حصول الجميع على مقعد على الطاولة من خلال علاماتنا التجارية الموثوقة للأغذية. نحن ملتزمون بتعزيز الوصول إلى الغذاء بشكل مستدام وعادل من خلال التعامل مع مفترق طرق الجوع والاستدامة والرفاهية والمساواة والتنوع والشمول. هدفنا هو إنشاء أيام أفضل لـ 4 مليارات شخص بحلول نهاية عام 2030 (من خط الأساس لعام 2015). لمزيد من المعلومات التفصيلية حول التزاماتنا ونهجنا لتحقيق هذه الأهداف والمنهجية، يرجى زيارة موقعنا على .
البيانات التطلعية
يتضمن هذا البيان الصحفي، وأي بيانات شفوية ذات صلة، بيانات تشكل "بيانات تطلعية" وفقًا لقانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995، والقسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والقسم 21E من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، كل منهما بصيغته المعدلة، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالاستحواذ المعلق (يشار إليه هنا باسم "الاندماج") على Kellanova (يشار إليها هنا باسم "الشركة") من قبل شركة Mars, Incorporated (يشار إليها هنا باسم "Mars")، والموافقات التنظيمية، والجدول الزمني المتوقع لإتمام الاندماج، والفوائد المتوقعة والآثار الأخرى للاندماج، ودمج الشركات، والأعمال التجارية المشتركة في المستقبل وأي بيانات أخرى تتعلق بتوقعات الشركة المستقبلية، ومعتقداتها، وخططها، وأهدافها، وظروفها المالية، وافتراضاتها، أو الأحداث المستقبلية أو الأداء التي ليست حقائق تاريخية. قد تنطوي هذه المعلومات على مخاطر وشكوك قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن هذه البيانات التطلعية. تتضمن هذه المخاطر وعدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر: توقيت إتمام الاندماج وخطر عدم اكتمال الاندماج على الإطلاق أو وقوع أي حدث أو تغيير أو ظروف أخرى قد تؤدي إلى إنهاء اتفاقية الاندماج، بما في ذلك الظروف التي تتطلب من أحد الطرفين دفع رسوم إنهاء للطرف الآخر بموجب اتفاقية الاندماج؛ وخطر عدم استيفاء شروط إغلاق الاندماج أو التنازل عنها؛ وخطر عدم الحصول على الموافقة الحكومية أو التنظيمية التي قد تكون مطلوبة للاندماج أو الحصول عليها وفقًا لشروط غير متوقعة؛ والتقاضي المحتمل المتعلق بالاندماج أو التكاليف غير المتوقعة الأخرى الناتجة عنه؛ والتطورات التشريعية والتنظيمية والاقتصادية؛ ومخاطر تعطيل الاندماج لخطط الشركة وعملياتها الحالية؛ وخطر تأثير بعض القيود أثناء انتظار الاندماج على قدرة الشركة على متابعة فرص عمل معينة أو معاملات استراتيجية؛ وتحويل وقت الإدارة في القضايا المتعلقة بالمعاملات؛ واستمرار توفر رأس المال والتمويل وإجراءات وكالات التصنيف؛ ومخاطر أن يكون لأي إعلانات تتعلق بالاندماج آثار سلبية على سعر السوق للأسهم العادية للشركة أو التصنيفات الائتمانية أو نتائج التشغيل؛ ومخاطر أن يكون للمعاملة المقترحة وإعلانها تأثير سلبي على القدرة على الاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين وتوظيفهم، والاحتفاظ بالعملاء والحفاظ على العلاقات مع شركاء الأعمال والموردين والعملاء.
يجب اعتبار جميع البيانات، بخلاف البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، بمثابة بيانات تطلعية تم تقديمها بحسن نية من قبل الشركة، حسب الاقتضاء، وتهدف إلى التأهل للملاذ الآمن من المسؤولية المنصوص عليه في قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995. عند استخدامها في هذه الرسالة أو أي مستندات أخرى، فإن الكلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "نقدر"، "نظن"، "نتنبأ"، "هدف"، "نعتزم"، "مستهدف"، "خطة"، "مشروع"، "نسعى"، "استراتيجية"، "مخطط"، "سوف" والتعبيرات المماثلة تهدف إلى تحديد البيانات التطلعية. تستند هذه البيانات التطلعية إلى معتقدات وافتراضات الإدارة في الوقت الذي تم فيه إعداد هذه البيانات وهي غير مؤكدة بطبيعتها. تخضع هذه البيانات التطلعية للمخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية للشركة ماديًا عن تلك المعبر عنها أو الضمنية في البيانات التطلعية. تم وصف هذه المخاطر وعدم اليقين، فضلاً عن المخاطر وعدم اليقين الأخرى التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية، بمزيد من التفصيل في التقارير التي قدمتها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC")، بما في ذلك التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 28 ديسمبر 2024، والتقارير الفصلية اللاحقة على النموذج 10-Q، والتقارير الحالية على النماذج 8-K وغيرها من ملفات SEC التي قدمتها الشركة. تحذر الشركة من أن هذه المخاطر والعوامل ليست حصرية. تحذر الإدارة من الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية أو توقع أي نتائج مستقبلية بناءً على مثل هذه البيانات أو مستويات الأرباح الحالية أو السابقة. تسري البيانات التطلعية فقط من تاريخ هذا التقرير، وباستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به، لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أو استكمال أي بيانات تطلعية لتعكس النتائج الفعلية أو المعلومات الجديدة أو الأحداث المستقبلية أو التغييرات في توقعاتها أو الظروف الأخرى الموجودة بعد التاريخ الذي تم فيه تقديم البيانات التطلعية.
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