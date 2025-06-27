Experian تعزز قدراتها في مكافحة الاحتيال باستخدام Identity Insights من Mastercard

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Experian اليوم عن دمج تقنية التحقق من الهوية ومنع الاحتيال من Mastercard في منصة TMExperian Ascend Platform . سيمكن هذا التعاون من التحقق من الهوية بشكل سلس وآمن وفعال لأكثر من 1,800 عميل عالمي للشركة عبر صناعات مثل الخدمات المالية والسيارات والصحة والتسويق الرقمي، مما يساعد على منع الاحتيال والجرائم الإلكترونية.

تؤدي إحدى السمات الرئيسية في حلول الهوية والاحتيال من Experian، وهي التحقق من الهوية، دورًا حيويًا في مكافحة الاحتيال والجرائم الإلكترونية. يرى ستة وتسعون بالمائة من صناع القرار أن التحقق من الهوية يعد أداة مهمة في منع الاحتيال، لكن 27% من الشركات أفادت أن استراتيجية التحقق من الهوية الحالية تؤثر سلبًا على العملاء الشرعيين وتجربتهم.

تعمل ميزة Identity Insights من Mastercard على إثراء بيانات Experian من خلال التحقق من عناصر الهوية وربطها، بهدف التحقق من صحة الأفراد. وعند دمجها مع قدرات Experian المتقدمة للكشف عن الاحتيال، يوفر هذا التكامل حمايةً فعّالة ضد عمليات الاحتيال عبر الهويات الاصطناعية والتطبيقات، مما يُعزز الكشف وتقليل العوائق أمام العملاء الشرعيين. يتوفر هذا الحل من خلال منصة Experian Ascend Platform عبر مناطق جغرافية متعددة، بما في ذلك أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وأيرلندا.

يقدم الحل المشترك تقييمًا قويًا للهوية من خلال توحيد منصة Experian Ascend Platform -محرك قرار مبني على بيانات Experian الشاملة وتصميم الاستراتيجية وأتمتة القرار والمراقبة وإعداد التقارير- مع Identity Insights من Mastercard للتحقق من صحة عناصر الهوية مثل الاسم والبريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، وتحليل البيانات الوصفية ذات الصلة.

ويعتمد هذا التعاون الموسع على العلاقة القائمة بين الشركتين، والتي شملت أيضًا حلولاً مدعومة بالخدمات المصرفية المفتوحة؛ حيث يمكن الوصول إلى حلول الهوية الخاصة بشركة Mastercard عبر منصة Ascend Platform في مناطق جغرافية متعددة.

قال Greg Wright، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الهوية والاحتيال في شركة Experian Software Solutions: "عند اكتساب عملاء جدد، يرغب عملاؤنا في عملية سلسة حيث يمكن تقييم كل من الهوية والاحتيال، بالإضافة إلى مخاطر الائتمان، كجزء من طلب واحد يعمل على تبسيط وتسريع تجربة العميل". "يقاس النجاح من خلال مساعدة عملائنا على تنمية أعمالهم أثناء اتخاذ قرارات سريعة وفعالة. من خلال تمكين العملاء من خلال حلول التحليلات المتقدمة التي تجلب بيانات الائتمان والهوية والاحتيال إلى منصة Ascend Platform، نساعدهم على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية مع تحقيق المزيد من الشمول المالي للمستهلكين".

قال Dennis Gamiello، نائب الرئيس التنفيذي لحلول الهوية في Mastercard: "لسنوات عديدة، عملت Mastercard وExperian معًا لتمكين المستهلكين من السيطرة المالية" . "من خلال دمج Identity Insights من Mastercard مع رؤى منصة Experian، فإننا نتعاون لتبسيط رحلة العميل بالكامل بدءًا من التكامل الرقمي وحتى تسريع المعاملات الآمنة والحد من الاحتيال".

وقالت Laura Persson، المديرة العامة لشركة OhmConnect Energy، وهي شركة متخصصة في بيع التجزئة للكهرباء في تكساس وتركز على توفير الطاقة، "نحن نعتقد أن التسجيل للحصول على الكهرباء يجب أن يكون سهلاً، لذلك نحن بحاجة إلى نظام يعالج مخاطر الهوية والاحتيال والائتمان دون إضافة عوائق أو متاعب لعملائنا". "إن الخدمة الآلية التي تقدمها Experian وMastercard تحقق هذا الهدف، وبالتالي يمكننا أن نسهل على عملائنا التسجيل وبدء رحلة توفير الطاقة الخاصة بهم".

حول Experian

Experian هي شركة عالمية للبيانات والتكنولوجيا، تعمل على تعزيز الفرص للأشخاص والشركات في جميع أنحاء العالم. نساعد في إعادة تعريف ممارسات الإقراض، والكشف عن الاحتيال ومنعه، وتبسيط الرعاية الصحية، وتقديم حلول التسويق الرقمي، واكتساب رؤى أعمق في سوق السيارات، وكل ذلك باستخدام مزيجنا الفريد من البيانات والتحليلات والبرامج. كما نساعد ملايين الأشخاص على تحقيق أهدافهم المالية ونساعدهم على توفير الوقت والمال.

نعمل عبر مجموعة من الأسواق، من الخدمات المالية إلى الرعاية الصحية والسيارات والتمويل الزراعي والتأمين والعديد من قطاعات الصناعة الأخرى.

نحن نستثمر في الأشخاص الموهوبين والتقنيات المتقدمة الجديدة لإطلاق العنان لقوة البيانات والابتكار. نحن شركة مدرجة في مؤشر FTSE 100 في بورصة لندن (EXPN)، ولدينا فريق مكون من 23,300 شخص في 32 دولة. يقع مقر شركتنا في دبلن، بأيرلندا. تعرف على المزيد على experianplc .

Experian والعلامات التجارية لشركة Experian المستخدمة هنا هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Experian والشركات التابعة لها. أسماء المنتجات والشركات الأخرى المذكورة هنا هي ملك لأصحابها المعنيين.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.