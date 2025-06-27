Experian تعزز قدراتها في مكافحة الاحتيال باستخدام Identity Insights من Mastercard
تؤدي إحدى السمات الرئيسية في حلول الهوية والاحتيال من Experian، وهي التحقق من الهوية، دورًا حيويًا في مكافحة الاحتيال والجرائم الإلكترونية. يرى ستة وتسعون بالمائة من صناع القرار أن التحقق من الهوية يعد أداة مهمة في منع الاحتيال، لكن 27% من الشركات أفادت أن استراتيجية التحقق من الهوية الحالية تؤثر سلبًا على العملاء الشرعيين وتجربتهم.
تعمل ميزة Identity Insights من Mastercard على إثراء بيانات Experian من خلال التحقق من عناصر الهوية وربطها، بهدف التحقق من صحة الأفراد. وعند دمجها مع قدرات Experian المتقدمة للكشف عن الاحتيال، يوفر هذا التكامل حمايةً فعّالة ضد عمليات الاحتيال عبر الهويات الاصطناعية والتطبيقات، مما يُعزز الكشف وتقليل العوائق أمام العملاء الشرعيين. يتوفر هذا الحل من خلال منصة Experian Ascend Platform عبر مناطق جغرافية متعددة، بما في ذلك أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وأيرلندا.
يقدم الحل المشترك تقييمًا قويًا للهوية من خلال توحيد منصة Experian Ascend Platform -محرك قرار مبني على بيانات Experian الشاملة وتصميم الاستراتيجية وأتمتة القرار والمراقبة وإعداد التقارير- مع Identity Insights من Mastercard للتحقق من صحة عناصر الهوية مثل الاسم والبريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، وتحليل البيانات الوصفية ذات الصلة.
ويعتمد هذا التعاون الموسع على العلاقة القائمة بين الشركتين، والتي شملت أيضًا حلولاً مدعومة بالخدمات المصرفية المفتوحة؛ حيث يمكن الوصول إلى حلول الهوية الخاصة بشركة Mastercard عبر منصة Ascend Platform في مناطق جغرافية متعددة.
قال Greg Wright، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الهوية والاحتيال في شركة Experian Software Solutions: "عند اكتساب عملاء جدد، يرغب عملاؤنا في عملية سلسة حيث يمكن تقييم كل من الهوية والاحتيال، بالإضافة إلى مخاطر الائتمان، كجزء من طلب واحد يعمل على تبسيط وتسريع تجربة العميل". "يقاس النجاح من خلال مساعدة عملائنا على تنمية أعمالهم أثناء اتخاذ قرارات سريعة وفعالة. من خلال تمكين العملاء من خلال حلول التحليلات المتقدمة التي تجلب بيانات الائتمان والهوية والاحتيال إلى منصة Ascend Platform، نساعدهم على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية مع تحقيق المزيد من الشمول المالي للمستهلكين".
قال Dennis Gamiello، نائب الرئيس التنفيذي لحلول الهوية في Mastercard: "لسنوات عديدة، عملت Mastercard وExperian معًا لتمكين المستهلكين من السيطرة المالية" . "من خلال دمج Identity Insights من Mastercard مع رؤى منصة Experian، فإننا نتعاون لتبسيط رحلة العميل بالكامل بدءًا من التكامل الرقمي وحتى تسريع المعاملات الآمنة والحد من الاحتيال".
وقالت Laura Persson، المديرة العامة لشركة OhmConnect Energy، وهي شركة متخصصة في بيع التجزئة للكهرباء في تكساس وتركز على توفير الطاقة، "نحن نعتقد أن التسجيل للحصول على الكهرباء يجب أن يكون سهلاً، لذلك نحن بحاجة إلى نظام يعالج مخاطر الهوية والاحتيال والائتمان دون إضافة عوائق أو متاعب لعملائنا". "إن الخدمة الآلية التي تقدمها Experian وMastercard تحقق هذا الهدف، وبالتالي يمكننا أن نسهل على عملائنا التسجيل وبدء رحلة توفير الطاقة الخاصة بهم".
حول Experian
Experian هي شركة عالمية للبيانات والتكنولوجيا، تعمل على تعزيز الفرص للأشخاص والشركات في جميع أنحاء العالم. نساعد في إعادة تعريف ممارسات الإقراض، والكشف عن الاحتيال ومنعه، وتبسيط الرعاية الصحية، وتقديم حلول التسويق الرقمي، واكتساب رؤى أعمق في سوق السيارات، وكل ذلك باستخدام مزيجنا الفريد من البيانات والتحليلات والبرامج. كما نساعد ملايين الأشخاص على تحقيق أهدافهم المالية ونساعدهم على توفير الوقت والمال.
نعمل عبر مجموعة من الأسواق، من الخدمات المالية إلى الرعاية الصحية والسيارات والتمويل الزراعي والتأمين والعديد من قطاعات الصناعة الأخرى.
نحن نستثمر في الأشخاص الموهوبين والتقنيات المتقدمة الجديدة لإطلاق العنان لقوة البيانات والابتكار. نحن شركة مدرجة في مؤشر FTSE 100 في بورصة لندن (EXPN)، ولدينا فريق مكون من 23,300 شخص في 32 دولة. يقع مقر شركتنا في دبلن، بأيرلندا. تعرف على المزيد على experianplc .
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