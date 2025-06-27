Versa تُشغِّل منصَّة Beem من Swisscom: أول خدمة اتصال SASE سيادية في العالم

Versa تُشغِّل منصَّة Beem من Swisscom: أول خدمة اتصال SASE سيادية في العالم
على عكس أساليب الأمن الإلكتروني التقليدية التي تعتمد على برامج وكيلة مثبَّتة على الأجهزة أو حلول مجزأة من عدة مورِّدين، توفّر منصَّة beem أمانًا مدمجًا بشكل أصيل من خلال الشبكة نفسها. تُمكِّن هذه البنية المبسَّطة شركة Swisscom من تقديم السيادة الكاملة على البيانات لعملائها من المؤسسات، إلى جانب التحكُّم التشغيلي المركزي وضمانات مستوى الخدمة الشاملة، مما يضمن حماية موثوقة ومتسَّقة على نطاق واسع.
صرَّح Apurva Mehta، المدير التقني في شركة Versa: "مع منصَّة beem، تعيد Swisscom تعريف معنى أن تكون شركة اتصالات في العصر الرقمي". "من خلال دمج منصَّة Versa Sovereign SASE بشكل أصيل داخل شبكة Swisscom، نتيح نموذجًا جديدًا للاتصال الآمن وعالي الأداء يلبي المتطلبات المتزايدة للخصوصية، والامتثال التنظيمي، والسيادة الرقمية. تُشكّل منصَّة beem نموذجًا يُحتذى به لكيفية تمكُّن شركات الاتصالات من تقديم خدمات وصول آمن داخل البلاد – بدءًا من مفهوم انعدام الثقة وشبكات SD-WAN وصولاً إلى مجموعة حلول الحماية الكاملة (SSE) – مع تبسيط العمليات التشغيلية للشركات بمختلف أحجامها".
وقال Egon Steinkasserer، المدير التقني لقطاع الأعمال (B2B) في Swisscom: "تجمع منصَّة beem بين بساطة الحماية المستندة إلى الشبكة والتحكُّم الاستراتيجي الذي توفره البنية التحتية السيادية". "بفضل دعم Versa، تُمكِّننا منصَّة beem من تقديم خدمات متكاملة لاتصال الإنترنت والأمن الإلكتروني مع الحفاظ الكامل على سيادة البيانات - مما يوفّر لعملاء Swisscom اتصالاً بسيطًا، وسياديًا، وآمنًا".
منصَّة Sovereign SASE: تحكُّم كامل، وأمان دون أي تنازلات
تُعدُّ Versa Sovereign SASE نموذج نشر تم الإعلان عنه في فبراير لمنصَّة VersaONE، وتتيح للمؤسسات والحكومات ومزودي الخدمات مثل Swisscom تقديم خدمات شبكات وأمن متقدمة ومخصَّصة مباشرة من خلال بنيتها التحتية الخاصة. يوفّر هذا النهج القائم على مبدأ "صمِّم بنفسك" بديلاً قويًا للاعتماد على بيئات SaaS المشتركة أو التابعة لأطراف خارجية. باعتباره حلاً فريدًا من نوعه، تحظى Versa Sovereign SASE باهتمام كبير من العملاء ويتم اعتمادها ونشرها بشكل متزايد على مستوى العالم.
صُممَّت Versa Sovereign SASE لتلبية متطلبات عصر يتميز بمتطلبات صارمة للسيادة على البيانات، وتهديدات إلكترونية متزايدة، وتعقيدات تنظيمية متنامية، حيث يوفّر للمؤسسات تحكمًا تشغيليًا كاملاً. ويُعدُّ هذا الحل مناسبًا بشكلٍ خاص للجهات العاملة في القطاعات عالية التنظيم أو تلك التي تدير بنية تحتية حرجة، إذ يوفّر لها المرونة لنشر بنية معزولة أو محلية بالكامل داخل البلاد، مما يضمن أعلى مستويات الحماية والامتثال.
مدى أهمية منصَّة beem
من بين الابتكارات العديدة التي يُجسِّدها إطلاق منصَّة beem ما يلي:
الأولى من نوعها : تُعدُّ Swisscom أول شركة اتصالات في العالم تُقدّم خدمات SASE مدمجة بشكل أصيل داخل شبكاتها المتنقلة والثابتة، مما يلغي الحاجة إلى إضافات أو تراكبات أمان تابعة لجهات خارجية.
السيادة الحقيقية : يتم تشغيل beem واستضافته وإدارته بالكامل داخل سويسرا، مما يضمن الامتثال للوائح حماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وتوجيه NIS2، مع الحفاظ على الإقامة الكاملة للبيانات والسيطرة الكاملة عليها.
الأمن الموحَّد والشبكات : بفضل تقنية Versa Sovereign SASE، تعمل beem على دمج الشبكات والأمان في منصَّة واحدة معيارية، مما يبسط البنية التحتية، ويسرِّع عملية الطرح، ويخفض النفقات التشغيلية.
أمن المؤسسة للجميع : سواء كانت شركة صغيرة، أو جهة في القطاع العام، أو مشغِّل بنية تحتية حرجة، فإن منصَّة beem تتوسع لتلبية احتياجات متنوعة من خلال توفير وصول موثوق وسلس بأعلى درجات الأمان.
أمان سهل للهواتف الذكية وإنترنت الأشياء : تمكِّن منصَّة beem من توفير اتصال آمن وواعٍ بالهوية بمجرد اتصال الجهاز، دون الحاجة إلى تطبيق أو وكيل أو نفق. يتم تضمين مصادقة الجهاز مباشرة في شريحة SIM، مما يوفّر تحكمًا أصيلاً في الوصول قائمًا على مبدأ انعدام الثقة.
تأثير على القطاع
تُجسِّد منصَّة beem نموذجًا جديدًا للبنية التحتية الرقمية الآمنة والسيادية، ليس فقط في سويسرا، بل على مستوى العالم أيضًا. تُؤكّد منصَّة beem مكانة Versa كمُزوِّد موثوق يشكِّل أساسًا لحلول SASE على مستوى الدول، كما تضع Swisscom في موقع الريادة العالمية وصناعة الفكر في مجال الاتصال الآمن.
نبذة عن Swisscom
تُعدُّ Swisscom الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في سويسرا، وتشغل مع Fastweb وVodafone المركز الثاني القوي في السوق الإيطالية. تقدِّم الشركة خدمات الهاتف المحمول والإنترنت والتلفزيون، بالإضافة إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة للعملاء من الأفراد والشركات. Swisscom هي شركة الاتصالات الأكثر استدامة في العالم وتستحوذ عليها سويسرا بنسبة 51%.
نبذة عن Versa
تُعدُّ Versa شركة رائدة عالميًا في مجال SASE، وتمكِّن المؤسسات من إنشاء شبكات ذاتية الحماية تُبسّط وتُؤتمت بشكلٍ جذري بنيتها التحتية في مجالي الشبكات والأمن الإلكتروني. توفر منصَّة VersaONE Universal SASE المدعومة بالذكاء الاصطناعي حلولاً موحَّدة تشمل SSE وSD-WAN وSD-LAN، لحماية البيانات والدفاع ضد التهديدات الإلكترونية، مع تقديم تجربة رقمية متميزة. يثق آلاف العملاء حول العالم بشركة Versa في تأمين شبكاتهم الحيوية ومهامهم الأساسية، بما يشمل مئات الآلاف من المواقع وملايين المستخدمين. تُعدُّ Versa شركة خاصة، وتحظى بدعم تمويلي من مستثمرين مثل Sequoia Capital وMayfield وBlackRock. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة وتابع Versa على LinkedIn وX (Twitter) @versanetworks .
Versa Networks وVOS وشعار Versa وVersa Titan هي، أو قد تكون، علامات تجارية مسجَّلة لشركة Versa Networks, Inc.
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