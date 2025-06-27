Versa تُشغِّل منصَّة Beem من Swisscom: أول خدمة اتصال SASE سيادية في العالم

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Versa، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حافة خدمة الوصول الآمن والشامل (SASE)، اليوم أن منصَّتها Versa Sovereign SASE تُشغِّل منصَّة beem ، التي أطلقتها Swisscom، وهي حل موحَّد يجمع بين الشبكات والأمن الإلكتروني ويعمل بالكامل ضمن بنية Swisscom التحتية. يمثّل هذا الإطلاق أول ظهور لأول حل SASE في العالم يُطرح من قِبل شركة اتصالات ويكون مدمجًا داخل الشبكة، ومصمَّم خصيصًا للشركات بمختلف أحجامها. تجمع منصَّة beem بين الأمان والسيادة على البيانات واتصال الإنترنت في عرض واحد متكامل وسلس.

على عكس أساليب الأمن الإلكتروني التقليدية التي تعتمد على برامج وكيلة مثبَّتة على الأجهزة أو حلول مجزأة من عدة مورِّدين، توفّر منصَّة beem أمانًا مدمجًا بشكل أصيل من خلال الشبكة نفسها. تُمكِّن هذه البنية المبسَّطة شركة Swisscom من تقديم السيادة الكاملة على البيانات لعملائها من المؤسسات، إلى جانب التحكُّم التشغيلي المركزي وضمانات مستوى الخدمة الشاملة، مما يضمن حماية موثوقة ومتسَّقة على نطاق واسع.

صرَّح Apurva Mehta، المدير التقني في شركة Versa: "مع منصَّة beem، تعيد Swisscom تعريف معنى أن تكون شركة اتصالات في العصر الرقمي". "من خلال دمج منصَّة Versa Sovereign SASE بشكل أصيل داخل شبكة Swisscom، نتيح نموذجًا جديدًا للاتصال الآمن وعالي الأداء يلبي المتطلبات المتزايدة للخصوصية، والامتثال التنظيمي، والسيادة الرقمية. تُشكّل منصَّة beem نموذجًا يُحتذى به لكيفية تمكُّن شركات الاتصالات من تقديم خدمات وصول آمن داخل البلاد – بدءًا من مفهوم انعدام الثقة وشبكات SD-WAN وصولاً إلى مجموعة حلول الحماية الكاملة (SSE) – مع تبسيط العمليات التشغيلية للشركات بمختلف أحجامها".

وقال Egon Steinkasserer، المدير التقني لقطاع الأعمال (B2B) في Swisscom: "تجمع منصَّة beem بين بساطة الحماية المستندة إلى الشبكة والتحكُّم الاستراتيجي الذي توفره البنية التحتية السيادية". "بفضل دعم Versa، تُمكِّننا منصَّة beem من تقديم خدمات متكاملة لاتصال الإنترنت والأمن الإلكتروني مع الحفاظ الكامل على سيادة البيانات - مما يوفّر لعملاء Swisscom اتصالاً بسيطًا، وسياديًا، وآمنًا".

منصَّة Sovereign SASE: تحكُّم كامل، وأمان دون أي تنازلات

تُعدُّ Versa Sovereign SASE نموذج نشر تم الإعلان عنه في فبراير لمنصَّة VersaONE، وتتيح للمؤسسات والحكومات ومزودي الخدمات مثل Swisscom تقديم خدمات شبكات وأمن متقدمة ومخصَّصة مباشرة من خلال بنيتها التحتية الخاصة. يوفّر هذا النهج القائم على مبدأ "صمِّم بنفسك" بديلاً قويًا للاعتماد على بيئات SaaS المشتركة أو التابعة لأطراف خارجية. باعتباره حلاً فريدًا من نوعه، تحظى Versa Sovereign SASE باهتمام كبير من العملاء ويتم اعتمادها ونشرها بشكل متزايد على مستوى العالم.

صُممَّت Versa Sovereign SASE لتلبية متطلبات عصر يتميز بمتطلبات صارمة للسيادة على البيانات، وتهديدات إلكترونية متزايدة، وتعقيدات تنظيمية متنامية، حيث يوفّر للمؤسسات تحكمًا تشغيليًا كاملاً. ويُعدُّ هذا الحل مناسبًا بشكلٍ خاص للجهات العاملة في القطاعات عالية التنظيم أو تلك التي تدير بنية تحتية حرجة، إذ يوفّر لها المرونة لنشر بنية معزولة أو محلية بالكامل داخل البلاد، مما يضمن أعلى مستويات الحماية والامتثال.

مدى أهمية منصَّة beem

من بين الابتكارات العديدة التي يُجسِّدها إطلاق منصَّة beem ما يلي:



الأولى من نوعها : تُعدُّ Swisscom أول شركة اتصالات في العالم تُقدّم خدمات SASE مدمجة بشكل أصيل داخل شبكاتها المتنقلة والثابتة، مما يلغي الحاجة إلى إضافات أو تراكبات أمان تابعة لجهات خارجية.

السيادة الحقيقية : يتم تشغيل beem واستضافته وإدارته بالكامل داخل سويسرا، مما يضمن الامتثال للوائح حماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وتوجيه NIS2، مع الحفاظ على الإقامة الكاملة للبيانات والسيطرة الكاملة عليها.

الأمن الموحَّد والشبكات : بفضل تقنية Versa Sovereign SASE، تعمل beem على دمج الشبكات والأمان في منصَّة واحدة معيارية، مما يبسط البنية التحتية، ويسرِّع عملية الطرح، ويخفض النفقات التشغيلية.

أمن المؤسسة للجميع : سواء كانت شركة صغيرة، أو جهة في القطاع العام، أو مشغِّل بنية تحتية حرجة، فإن منصَّة beem تتوسع لتلبية احتياجات متنوعة من خلال توفير وصول موثوق وسلس بأعلى درجات الأمان. أمان سهل للهواتف الذكية وإنترنت الأشياء : تمكِّن منصَّة beem من توفير اتصال آمن وواعٍ بالهوية بمجرد اتصال الجهاز، دون الحاجة إلى تطبيق أو وكيل أو نفق. يتم تضمين مصادقة الجهاز مباشرة في شريحة SIM، مما يوفّر تحكمًا أصيلاً في الوصول قائمًا على مبدأ انعدام الثقة.

تأثير على القطاع

تُجسِّد منصَّة beem نموذجًا جديدًا للبنية التحتية الرقمية الآمنة والسيادية، ليس فقط في سويسرا، بل على مستوى العالم أيضًا. تُؤكّد منصَّة beem مكانة Versa كمُزوِّد موثوق يشكِّل أساسًا لحلول SASE على مستوى الدول، كما تضع Swisscom في موقع الريادة العالمية وصناعة الفكر في مجال الاتصال الآمن.

نبذة عن Swisscom

تُعدُّ Swisscom الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في سويسرا، وتشغل مع Fastweb وVodafone المركز الثاني القوي في السوق الإيطالية. تقدِّم الشركة خدمات الهاتف المحمول والإنترنت والتلفزيون، بالإضافة إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة للعملاء من الأفراد والشركات. Swisscom هي شركة الاتصالات الأكثر استدامة في العالم وتستحوذ عليها سويسرا بنسبة 51%.

نبذة عن Versa

تُعدُّ Versa شركة رائدة عالميًا في مجال SASE، وتمكِّن المؤسسات من إنشاء شبكات ذاتية الحماية تُبسّط وتُؤتمت بشكلٍ جذري بنيتها التحتية في مجالي الشبكات والأمن الإلكتروني. توفر منصَّة VersaONE Universal SASE المدعومة بالذكاء الاصطناعي حلولاً موحَّدة تشمل SSE وSD-WAN وSD-LAN، لحماية البيانات والدفاع ضد التهديدات الإلكترونية، مع تقديم تجربة رقمية متميزة. يثق آلاف العملاء حول العالم بشركة Versa في تأمين شبكاتهم الحيوية ومهامهم الأساسية، بما يشمل مئات الآلاف من المواقع وملايين المستخدمين. تُعدُّ Versa شركة خاصة، وتحظى بدعم تمويلي من مستثمرين مثل Sequoia Capital وMayfield وBlackRock. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة وتابع Versa على LinkedIn وX (Twitter) @versanetworks .

Versa Networks وVOS وشعار Versa وVersa Titan هي، أو قد تكون، علامات تجارية مسجَّلة لشركة Versa Networks, Inc.

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