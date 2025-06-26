ترامب: إيران لم تتمكن من نقل المواد النووية قبل الضربات

MENAFN - Al-Bayan) ">بعد يومين من وقف الحرب بين إسرائيل وإيران، سعت واشنطن لإثبات جدوى ضرباتها للمواقع النووية الإيرانية، بتشديدها بأن طهران لم تتمكن من نقل اليورانيوم المخصب من موقع فوردو قبل القصف، وفيما قللت إيران من تأثير الضربات الأمريكية، معلنة الانتصار، قوبل القرار الإيراني بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعارضة عدد من العواصم.

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران لم تتمكن من نقل المواد النووية من موقع فوردو قبل تعرضه لقصف أمريكي. وقال في منشور على منصته ((تروث سوشال)):

((لم يتم إخراج شيء من المنشأة إذ إن ذلك كان سيستغرق وقتاً طويلاً وسيكون خطيراً جداً، والمواد ثقيلة جداً ويصعب نقلها)). وذكر ترامب أن الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية لعدد كبير من الشاحنات خارج الموقع قبيل الغارة الأمريكية لا تظهر إلا فرقاً تحاول حماية منشأة فوردو بالإسمنت لتغطية القسم العلوي للموقع.

بدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، إنه لم ترد إليه معلومات مخابرات عن أن إيران نقلت أياً من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب لحمايته من الضربات الأمريكية، التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني.

في المقابل، تعتقد دول أوروبية أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال سليماً إلى حد كبير، وفق ما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز. وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصدرين مطلعين على تقييمات أولية للمخابرات، أن العواصم الأوروبية تعتقد أن مخزون إيران البالغ 408 كيلو جرامات من اليورانيوم المخصب، بما يقارب مستويات الأسلحة لم يكن مركزاً في فوردو.

إعلان انتصار

في الأثناء، قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن ترامب بالغ في تأثير الضربات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية. وأشاد خامنئي، في كلمة متلفزة نقلتها وسائل الإعلام الرسمية، بما أسماه انتصار إيران على إسرائيل، وتعهد بعدم الاستسلام للولايات المتحدة.

وأضاف أن الولايات المتحدة لم تحقق أي إنجاز من الحرب، مشدداً على أن الضربات الأمريكية على المواقع النووية الثلاثة لم تكن ذات تأثير كبير.

مصادقة

على صعيد متصل، وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني، أمس، على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال الناطق باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، إن الحكومة مطالبة بتعليق كل أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لضمان الاحترام الكامل للسيادة الوطنية ووحدة أراضي إيران. وأضاف أن هذه الخطوة جاءت رداً على هجمات إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت النووية السلمية.

معارضة ودعوات

وعلى الفور حضت فرنسا إيران على استئناف مسار الحوار والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دون تأخير. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية:

((نتوقع من إيران استئناف مسار الحوار من دون تأخير للتوصل إلى حل دبلوماسي متين، يمكن التحقق منه، ودائم، يُعالج المخاوف المشروعة للمجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني. نحن عازمون على إبرام اتفاق يراعي نظام حظر الانتشار النووي من أجل الأمن والاستقرار الإقليميين، وكذلك المصالح الأمنية للأوروبيين)).

كما دعا وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، طهران إلى عدم تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال فادفول، للصحفيين، خلال اجتماع مع نظيرته الكندية، أنيتا أناند، في برلين، إنه يجب على القيادة في طهران أن تعلن بوضوح وصراحة وشفافية أن إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. وأضاف فادفول أن قرار البرلمان الإيراني بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو إشارة خطأ تماماً.

في السياق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تعارض تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال لافروف في مؤتمر صحافي في موسكو: ((نحن مهتمون بمواصلة التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليكون من الممكن للجميع احترام تصريحات إيران المتكررة بأنها لا ولن تملك خططاً لتطوير سلاح نووي)).