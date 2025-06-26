بعد الفشل بمونديال الأندية.. رئيس الأرجنتين يفتح النار على اتحاد الكرة لبلاده

خبرني - بعد إقصاء ناديي بوكا جونيورز وريفر بليت من الدور الأول في كأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة، وصف الرئيس الأرجنتيني خابيير ميلي أداء رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو "تشيكي" تابيا بأنه "فشل"، مما أعاد إلى الواجهة الجدل حول خصخصة الأندية الرياضية في البلاد.

وقال ميلي في منشور له على حسابه في "إنستغرام" الخميس: "لا ريفر ولا بوكا، لا يوجد فريق أرجنتيني في كأس العالم للأندية، البرازيل شاركت بأربعة فرق، وتأهلت جميعها، إلى متى يجب أن نشير إلى فشل نموذج تشيكي تابيا؟".

وجاء منشور ميلي بعد خسارة ريفر بليت بنتيجة 0-2 أمام إنتر ميلان وخروجه من البطولة، بعد أن ودعها بوكا جونيورز قبل يوم من ذلك عقب تعادله 1-1 أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وأضاف ميلي منتقداً الاتحاد الأرجنتيني: "بطولة هشة، تتكون من 30 فريقاً، بلا تنافسية، بلا شركات رياضية، بلا حوافز"، في إشارة إلى نموذج الشركة الرياضية المساهمة الذي حاولت حكومته الترويج له منذ بداية ولايته، وهو ما أدى إلى مواجهة مباشرة مع تابيا ومع المؤسسات التابعة للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الذي يدافع عن نموذج الجمعيات المدنية غير الربحية.



وتابع الرئيس قائلاً "هذا لا يرقى إلى مستوى الجمهور الأرجنتيني المذهل الذي يملأ الملاعب في جميع أنحاء العالم"، في إشارة إلى الحشود الكبيرة من المشجعين الذين ساندوا فريقي بوكا وريفر في مبارياتهم الثلاث في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي ختام منشوره، قال ميلي "أكرر، تشيكي تابيا ودائرته الصغيرة يُلحقون الضرر بكرة القدم الأرجنتينية".

وأعاد ميلي نشر منشور آخر يشير إلى أن الفرق البرازيلية الأربعة المشاركة في البطولة (بالميراس، بوتافوغو، فلامنغو وفلومينينسي) تأهلت جميعها إلى دور الـ16، مبرزاً العلاقة بين ذلك وبين نموذج الاستثمار الخاص المُطبق في بعض أندية الدوري البرازيلي.