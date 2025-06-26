"تفعيل حي الفهيدي التاريخي".. تجارب ثقافية تعكس هوية دبي الإبداعية

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) عن إطلاق برنامج ((تفعيل حي الفهيدي التاريخي)) الهادف إلى إبراز أهمية الحي التاريخية، وما يتميز به من إمكانات سياحية، تعبر عن جوهر دبي وهويتها الإبداعية.

وسيتضمن البرنامج الذي يستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل سلسلة من الجلسات النقاشية والحوارية، وورش العمل التفاعلية المتنوعة، التي تجسد قيم الثقافة المحلية، وتبرز أصالة المجتمع وتاريخ الحرف اليدوية التقليدية، ويأتي ذلك في إطار التزامات الهيئة الرامية إلى تعزيز حضور التراث المحلي على الخريطة العالمية.

وتسعى ((دبي للثقافة)) من خلال البرنامج، الذي أعدته نخبة من المرشدين الثقافيين، إلى رفع مستوى الوعي لدى العائلات والأطفال بضرورة حفظ وصون التراث المحلي، وذلك من خلال تشكيلة ((الورش العائلية))، التي تقام في أول يوم سبت من كل شهر.

ومن أبرزها ورشة ((أبواب حي الفهيدي التاريخي))، التي ستعقد في 28 يونيو الجاري، بهدف تمكين الصغار من اكتشاف الخصائص الفنية، التي تميز أبواب الحي وتفاصيلها وزخرفتها وعناصرها الجمالية، ما يعكس تفرد طابع المنطقة العمراني.

كما سيحظى الزوار بفرصة المشاركة في ندوة ((البراجيل والفرشاة السحرية))، التي ستنظمها الهيئة في 5 يوليو المقبل، بينما يستضيف الحي في 2 أغسطس 2025، ورشة ((فواصل الكتاب المستوحاة من حي الفهيدي التاريخي)).

رحلة ثرية بالمعرفة

ويشكل برنامج ((العروض الحية للحرف الإماراتية)) رحلة ثرية بالمعرفة، بفضل ما يتضمنه من تجارب استثنائية، تتيح للزوار استكشاف أسرار الحرف اليدوية التقليدية وأنواعها وأساليبها، وحضورها في الذاكرة المجتمعية.

حيث تتضمن أجندة البرنامج تشكيلة من ورش العمل التفاعلية، التي يتولى الإشراف عليها خبراء مركز تراث للحرف اليدوية التقليدية، ومن بينها ورشة ((صناعة القراقير))، التي ستعقد في 12 يوليو المقبل.

فيما سيكون الجمهور في 16 يوليو على موعد مع جلسة ((شجرة النخيل.. أسطورة الحكايات))، كما سيشهد البرنامج خلال أغسطس المقبل تنظيم ورشتي ((السفافة)) و((قرض البراقع))، وغيرها الكثير.

معالم حضارية

وفي هذا الإطار، أشارت مريم التميمي، مدير إدارة المواقع التراثية بالإنابة في ((دبي للثقافة))، إلى أهمية برنامج ((تفعيل حي الفهيدي التاريخي)) ودوره في تعزيز مكانة الحي، وحضوره على الخريطة السياحية الثقافية، بوصفه جزءاً من تاريخ دبي العريق.

وقالت: ((يعد حي الفهيدي التاريخي من أهم وجهات دبي ومعالمها الحضارية، بفضل مرافقه الخدمية، وما يقدمه لزواره من تجارب إبداعية متفردة، تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية في نفوسهم، ما يعكس حرص ((دبي للثقافة)) على حفظ التراث الثقافي المادي وغير المادي، انطلاقاً من مسؤوليتها الثقافية، التي تمثل إحدى ركائز أولوياتها القطاعية)).

لافتة إلى أن الهيئة تسعى عبر البرنامج إلى تلبية تطلعات الباحثين عن تجارب سياحية مميزة، تجمع بين الثقافة والتراث والفن والابتكار، إلى جانب فتح الآفاق أمام الأجيال القادمة، وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم، التي تمكنهم من تطوير وإبراز الحرف اليدوية بأشكال مختلفة والاستثمار فيها، بما يضمن استدامتها.