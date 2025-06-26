"الأعمال" في مكتبة محمد بن راشد.. واحة معرفية متكاملة

MENAFN - Al-Bayan) بالتزامن مع اليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وفي ظل تسارع وتيرة التطور الاقتصادي واتساع رقعة ريادة الأعمال، تبرز مكتبة الأعمال في مكتبة محمد بن راشد كواحة معرفية متكاملة، تقدم مصادر علمية وعملية في قطاع الأعمال تُواكب متطلبات السوق المحلية والعالمية، لتصبح جسراً يربط بين الأفكار الطموحة وتطبيقاتها على أرض الواقع في ظل بيئة هادئة تحفز الإبداع.

وتتميز مكتبة الأعمال بكونها أكثر من مجرد مكان لاحتضان الكتب والمراجع، خصوصاً في وقت أصبح امتلاك المعرفة المتخصصة والمُحدثة عاملاً محورياً في نجاح المشاريع الناشئة والمبادرات التجارية.

حيث تسهم في تحويل المعرفة إلى حوار حيوي، وفضاء تفاعلي يجمع بين الخبراء ورواد الأعمال، وتدعم بناء جيل جديد من القادة القادرين على المشاركة في النهضة التنموية والاقتصادية الشاملة، حيث تضم أكثر من 53,000 كتاب في إدارة الأعمال.

دعم التنمية

وتأتي مكتبة الأعمال كجزء من رؤية مكتبة محمد بن راشد، الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية والثقافية، حيث توفر محتوىً غنياً يشمل أحدث الإصدارات العالمية، والتقارير المتخصصة، ودراسات الحالة، لتكون وجهةً لا غنى عنها لروّاد الأعمال، والموظفين الطموحين، وطلاب كليات الإدارة.

حيث تشمل نحو 32 قسماً متخصصاً تغطي طيفاً واسعاً من الموضوعات، من أبرزها: الأعمال العامة، والفلسفة والدين، والإعلام، والتسويق، والموارد البشرية، والتاريخ، والجغرافيا، والقانون، وغيرها.

وتُعد مكتبة الأعمال مركزاً ملهماً ومتكاملاً لرواد الأعمال والمهتمين بقطاع الأعمال، حيث توفر مجموعة من المصادر العالمية المتخصصة، إلى جانب مراجع معرفية تغطي مختلف مجالات إدارة الأعمال.

وتُمكّن هذه الموارد رواد الأعمال والشركات الناشئة ودارسي التخصصات الإدارية من تطوير معارفهم وتعزيز خبراتهم، ما يسهم في ابتكار مفاهيم جديدة لتخطيط المشاريع وتوسيع الأعمال.

وقد جهزت المكتبة بأحدث التسهيلات التقنية لتوفير تجربة مريحة وفعالة، حيث تتضمن العديد من أجهزة الحاسوب المكتبية المتوفرة للاستخدام المجاني، وخدمة إنترنت لاسلكي (واي فاي) عالية السرعة ومجانية، بالإضافة إلى منافذ شحن USB وشواحن مخصصة للأجهزة الإلكترونية المختلفة.

ويمكن لزوار المكتبة الاستفادة من آلة المسح الضوئي لمسح وحفظ صفحات محددة من الكتب، إضافة إلى معدات مشتركة مثل السماعات وأجهزة العرض والأسلاك الضرورية للعروض التقديمية أو الاجتماعات الصغيرة. وتنظم المكتبة من حين لآخر جلسات حوارية ونقاشية تجمع بين القادة ورجال الأعمال لتبادل الخبرات وقصص النجاح.

موسوعة من الكتب المتخصصة

تضم مكتبة الأعمال أكثر من 53,000 كتاب في إدارة الأعمال، من بينها مجموعة من المصادر الإلكترونية الموثوقة مثل قواعد بيانات الأعمال، وبيانات الشركات، والأدلة والتقارير المتخصصة، التي تستهدف بشكل أساسي المحترفين في مجال الأعمال، والمهنيين في المراحل الأولى من حياتهم الوظيفية، وكذلك الطلاب الباحثين عن التعلم وتطوير الذات.

ومن خلال أجهزة الحاسوب المكتبية والشخصية واللوحية المتوفرة بمكتبة الأعمال، توفر الوصول المجاني إلى أكثر من مليار و300 مليون مورد إلكتروني ضمن فهرسها المتكامل وأكثر من 8 قواعد بيانات محلية وعالمية، لتشكل مرجعاً غنياً للباحثين والمهتمين.

كما يمكن لزوار المكتبة تصفح مقالات الدوريات، والموسوعات، ومقاطع الفيديو، والصور، وأوراق العمل، والرسائل الجامعية.

والتقارير الاستراتيجية، والكتب الإلكترونية ذات الصلة، وغيرها من المواد المتخصصة. وتوفر المكتبة محتوى غنياً يغطي العديد من الموضوعات المتخصصة التي تلبي احتياجات واهتمامات جميع أفراد المجتمع.

حيث تشمل مجالات حيوية مثل حوكمة الشركات، وإدارة المشاريع الصغيرة والناشئة، والبنوك والمصارف، والاقتصاد والعملات، وإدارة المصارف، والمحاسبة الدولية، وإدارة الموارد البشرية، والأسواق المالية، والتجارة الإلكترونية، وغيرها. كما تسلط المكتبة الضوء على التسويق التقليدي والرقمي، والإعلانات، والإرشادات المهنية، والعلاقات الاقتصادية، وتكنولوجيا المعلومات.

بالإضافة إلى مجالات تطبيقية مثل إدارة الاجتماعات والمؤتمرات، وإدارة أعمال المكاتب الإلكترونية. وتشهد المكتبة إقبالاً متزايداً على مجموعة من الكتب التي باتت تُصنّف ضمن الأكثر قراءة، ومنها:

قراءات في علم النفس الصناعي والإداري، العملات الرقمية، من صفر إلى واحد، بالإضافة إلى عناوين عالمية مثل Being the Boss، وThe First 90 Days، وLeading Change، والتي تسهم في بناء المهارات القيادية والتحول المؤسسي لدى المديرين التنفيذيين والموظفين الطامحين.

ويبرز في رفوف المكتبة أسماء عدد من المؤلفين الذين تحظى كتبهم بإقبال واسع من القرّاء، وفي مقدمتهم الكاتب الشهير روبرت كيوساكي، صاحب كتاب ((Rich Dad Poor Dad)).

والذي ألهم أجيالاً من المستثمرين وأصحاب المشاريع، إلى جانب مورغان هاوسل، صاحب كتاب The((Psychology of Money))، الذي يقدّم فهماً عميقاً للعلاقة النفسية مع المال والاستثمار.

وتتيح هذه المجموعة المتنوعة من المواضيع للزوار فرصة تطوير مهاراتهم، وفهم التوجهات الاقتصادية، واستكشاف أدوات وتقنيات جديدة تساعدهم في التخطيط، والإدارة، والنمو المهني، بما يدعم بناء خلفية معرفية متكاملة.

العملات الرقمية

تحظى الكتب المتخصصة في العملات الرقمية بإقبال لافت في مكتبة الأعمال ضمن مكتبة محمد بن راشد، لتكون من بين الأكثر قراءة والبحث من قبل الزوار. ويعكس هذا الاهتمام المتزايد حرص المهنيين ورواد الأعمال والطلاب على مواكبة التحولات المتسارعة في عالم الاقتصاد الرقمي.

وتغطي هذه الكتب موضوعات متنوعة تشمل أساسيات البلوكتشين، والعملات المشفّرة مثل البيتكوين والإيثيريوم والكريبتو، والتطبيقات المصرفية الجديدة، والتحديات التنظيمية، وأثر العملات الرقمية على مستقبل التجارة والاستثمار.