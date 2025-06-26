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وفد من البرلمان العربي يتوجه الجمعة في زيارة لمعبر رفح الحدودي

وفد من البرلمان العربي يتوجه الجمعة في زيارة لمعبر رفح الحدودي

2025-06-26 07:17:41
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - يتوجه وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الجمعة إلى معبر رفح الحدودي، في زيارة ميدانية تهدف إلى الاطلاع على الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة والحصار الخانق المفروض على القطاع.

تأتي هذه الزيارة في إطار تحركات البرلمان العربي المستمرة لدعم القضية الفلسطينية، والوقوف ميدانيًا على حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي قطاع غزة، جراء منع دخول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية، والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء.

وسيجري وفد البرلمان العربي سلسلة من اللقاءات مع الجهات المعنية، وسيطلع على الجهود المبذولة من قبل مصر لتسهيل وصول المساعدات، وما تواجهه من تحديات، وزيارة ميدانية إلى المستشفيات لزيارة الجرحى ومصابي العدوان والاطلاع على احتياجاتهم، كما سيقوم الوفد برفع تقرير مفصل إلى البرلمان العربي يتضمن التوصيات والإجراءات الواجب اتخاذها على الصعيدين العربي والدولي، لتكثيف الضغط السياسي والحقوقي من أجل رفع الحصار ووقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

ويؤكد البرلمان العربي أن هذه الزيارة تعكس التزامه الثابت بالدفاع عن القضية الفلسطينية، ومواصلة جهوده لتسليط الضوء على المأساة الإنسانية في غزة، والعمل على حشد الدعم الدولي لوقف حرب الإبادة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

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