الطاهر بن جلون يرسم السكينة في عالم مضطرب

MENAFN - Al-Bayan) يكشف الكاتب الطاهر بن جلون في المغرب عن إحدى مواهبه غير المعروفة للعامّة وهي الرسم.. فمن خلال لوحاته الملوّنة، يسعى أحد أكثر الروائيين الناطقين بالفرنسية انتشاراً في العالم للتعبير عن السكينة في عالم مضطرب.

ويعرض متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر في الرباط، حتى 30 يونيو الجاري، نحو 40 لوحة أكريليك للكاتب الفرنسي المغربي الحائز جائزة غونكور عام 1987 عن روايته ((الليلة المقدسة)).

يقول الطاهر بن جلون، إنه يشارك للمرة الأولى في هذا المتحف، والذي نُظّمت فيه معارض لفنانين من أمثال بيكاسو وفان غوخ ومونيه. ويؤكد أن لوحاته تعكس طباعه.. ((طباع رجل سلام)).