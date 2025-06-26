الشارقة تبحث تعزيز التعاون الثقافي مع مؤسسات بريطانية

MENAFN - Al-Bayan) عقدت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى مع وفد من السفارة البريطانية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في بيت الحكمة بالشارقة، بهدف بحث فرص التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها الثقافة والتعليم والصناعات الإبداعية، ضمن خطط الشارقة للعام 2025، وتعزيزاً للشراكة مع المؤسسات البريطانية.

وترأس الاجتماع الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وإدوارد هوبارت، سفير المملكة المتحدة لدى دولة الإمارات، بحضور كل من سارة موني، المفوضة البريطانية للتجارة في منطقة الشرق الأوسط وباكستان والقنصل العام البريطاني في دبي.

والشيخ ماجد بن عبدالله القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية، وستايسي كيتنغ، السكرتيرة الثانية للشؤون السياسية، وأماندا باكلي، مسؤولة الشؤون الثقافية، والسيد مارتن دالتري، المدير الإقليمي للمجلس الثقافي البريطاني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الشيخ فاهم القاسمي أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقوم على أن الثقافة والمعرفة من أهم ركائز صياغة علاقات دولية متينة تصنع الفارق في مسيرة التنمية الإنسانية، وأن الشارقة تنظر إلى التعاون الثقافي والأكاديمي بوصفه مساراً مستداماً لبناء جسور التفاهم بين الشعوب.

وأضاف: ((ما لقاؤنا مع وفد السفارة البريطانية إلا امتدادٌ لهذا التوجه، وتجسيد لقناعة راسخة بأن الشراكات المعرفية تشكل أساساً لهذا التواصل، الذي أفرز على أرض الواقع في الإمارة حراكاً ثقافياً ومعرفياً انعكس على مجتمع الشارقة، وأسهم في تنامي حضورها كمركز دولي للبحث والتعليم.

فما تتميز به الشارقة من تكامل بين الاقتصاد الإبداعي والبنية الاقتصادية الشاملة يعزّز من قدرتها على احتضان شراكات فاعلة مع كبرى المؤسسات الدولية، وهو ما ينعكس في مخرجات هذا الاجتماع، التي تمهّد لإطلاق مبادرات نوعية في الثقافة والتعليم والصناعات الإبداعية.

وبحث الاجتماع آفاق التعاون في مجال التعليم العالي. كما ناقش الجانبان إمكانية التعاون في دعم قطاع الصناعات الإبداعية، من خلال شراكات في مجالات الفنون، والتصميم، والإعلام الرقمي، وصناعة المحتوى.