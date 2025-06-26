أبو هولي يدعو الدول الأعضاء إلى حماية ولاية عمل الأونروا

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الدول الأعضاء إلى حماية ولاية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، مؤكدا أن ولاية عملها لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها كشريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم وفق قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 194.

وشدد أبو هولي خلال كلمته، اليوم الخميس، في اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا، المنعقدة عبر تطبيق "زووم"، بمشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة، وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة لـلوكالة الأممية، والمجموعة الأوربية، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، أهمية ربط الأونروا بالعملية السياسية والدبلوماسية، وأن تكون جزءاً من خطط التعافي وإعادة الاعمار، لتعزيز ولايتها، وصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وتطرق أبو هولي في كلمته إلى التحديات التي تواجه الأونروا في السياق السياسي والتشغيلي والمالي، مع تعمق أزمتها المالية والاشتراطات التمويلية، واستمرار تعرضها للهجمات العسكرية والسياسية الإسرائيلية التي تستهدف موظفيها ومنشآتها في قطاع غزة والضفة الغربية، وحظر أنشطتها وإغلاق مقراتها في القدس الشرقية، وكذلك الهجمات السياسية التحريضية التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تجاوزت أهدافها في شيطنة الأونروا لمنع تمويلها إلى سن قانونين يستهدفان ولايتها وحصانتها الدبلوماسية والتي أثرت وبشكل مباشر على خدماتها الأساسية والطارئة المنقذة للحياة لستة ملايين لاجئ فلسطيني، وعدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها، لشهر تموز/يوليو إن لم تحصل على موارد مالية إضافية، مما يضع ولايتها في دائرة الخطر.

وقال أبو هولي إن "الضغط على الأونروا لاتخاذ إجراءات تدبيرية جديدة تحت مسميات الإصلاح والحوكمة، بما في ذلك تقنين تعيين موظفين جدد، ووضع ما يزيد عن 620 موظفاً من قطاع غزة المتواجدين خارج القطاع في إجازة استثنائية إلزامية دون راتب، سيحمل مخاطر جسيمة التي قد ينجم عنها، انهيار بيئة العمل أو تراجع الخدمات المقدمة للاجئين، أو تفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق العمليات كافة، وهذا ليس حلاً بل سيزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في المخيمات، في انتهاك لمقاصد الأمم المتحدة الإنسانية، مما يتطلب مواصلة الجهود المشتركة الرامية إلى اعتماد نموذج تمويل أكثر استدامة لمعالجة أزمتها المالية".

ورفض أبو هولي، سياسات التقليص التدريجي لخدمات الأونروا التي وصلت إلى أقصى حدودها، وأي إجراءات تدبيرية تمس حقوق العاملين لدى الأونروا وأمنهم الوظيفي، داعياً الأونروا إلى إلغاء الإجازة الاستثنائية دون راتب لموظفي غزة المتواجدين خارج القطاع وإعادة تفعيل رواتبهم، وعدم اللجوء إلى اتخاذ أي إجراءات تدبيرية أخرى تمس خدمات اللاجئين وحقوق العاملين لديها.

وطالب الدول المانحة بتمويل متعدد السنوات، مرن غير مخصص وغير مقيد بشروط، وحث الأونروا على توسيع قاعدة المانحين، وتطوير آليات تمويل مبتكرة تساهم في تغطية العجز في ميزانيتها الاعتيادية للعام 2025، الذي يقدّر بـ200 مليون دولار، محذراً من تداعيات الأزمة المالية على ولاية عمل برامجها وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

وأشاد بجهود طواقم الأونروا العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، الذي يعملون في بيئة محفوفة بالمخاطر في ظل استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي على مخيمات شمال الضفة الغربية والقدس، وحرب الإبادة الإسرائيلية التي راح ضحيتها ما يزيد عن مئتي ألف فلسطيني ما بين شهيد وجريح ومفقود تحت الأنقاض معظمهم من الأطفال والنساء، والذي زاد من الأعباء الملقاة على عمليات الأونروا.

ورحب بالتقدم الملموس المحرز في تنفيذ تقرير كولونا، مطالباً بإجراء تحقيقات مستقلة في الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق موظفي الأونروا ومنشآتها في انتهاك للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تقضي بحماية مقرات الأمم المتحدة والعاملين فيها.

وأعرب أبو هولي عن أمله بأن يكون التقرير الصادر عن رئيس فريق التقييم الاستراتيجي للأونروا الذي سيرفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عاملاً معززاً لحماية ولاية عمل الأونروا واستمرار خدماتها.

وثمن موقف الأونروا والمنظمات الدولية برفض الآلية الإسرائيلية الأحادية لتوزيع المساعدات التي تهدف إلى تسييسها وعسكرتها، مطالباً الأمم المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال بفتح كافة المعابر الإنسانية بشكل آمن وحر دون تدخل أو إشراف عسكري، وتمكين المنظمات الدولية والمحلية وعلى رأسها الأونروا من تنفيذ مهامها الإغاثية والإنسانية بحرية كاملة، ووفقاً للمعايير الدولية، والعودة لنظام الأمم المتحدة وفقا للخطة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 23 أيار/ مايو الماضي.

ودعا الدول الأعضاء بضرورة التحرك بشكل جماعي لحشد الدعم السياسي لتجديد تفويض الأونروا لولاية جديدة في الدورة الـ(80) للجمعية العامة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.