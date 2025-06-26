الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ151

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم -PNN- واصلت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ151 على التوالي، ولليوم الـ138 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد مستمر وتعزيزات عسكرية مترافقة مع هدم للمنازل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نفذت خلال الأيام والأسابيع الماضية، عمليات هدم وتجريف للمباني السكنية في مخيمي طولكرم ونور شمس، باستخدام جرافاتها الثقيلة، وألحقت دمارا شاملا في هذه المنازل بعد انهيارها بشكل كامل لتتحول الأحياء إلى مساحات فارغة مغطاة بالغبار والخراب، وأحدثت شوارع واسعة مكانها، وفصلت الحارات عن بعضها.

وأضافت المصادر، ان قوات الاحتلال تواصل فرض حصار مشدد على المخيمين ومحيطهما، مع انتشار فرق المشاة والآليات العسكرية والجرافات الثقيلة في الأزقة والمداخل، ومنع السكان من الوصول إلى منازلهم أو تفقد ممتلكاتهم، وسط إطلاق نار مباشر يستهدف كل من يقترب من المنطقة.

هذا التصعيد المتواصل يوميا، جاء في إطار تنفيذ مخطط أعلنت عنه سلطات الاحتلال في أيار/مايو الماضي، يقضي بهدم 106 مبانٍ في كلا المخيمين، تشمل 58 مبنى في مخيم طولكرم وحده، وتضم أكثر من 250 وحدة سكنية، وعشرات المنشآت التجارية، إضافة إلى 48 مبنى في مخيم نور شمس، بذريعة فتح طرق وتغيير المعالم الجغرافية.

وأدى التصعيد إلى تهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة من المخيمين، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير أكثر من 500 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلاً جزئيًا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة.

وفي سياق متصل، دفعت قوات الاحتلال اليوم، بتعزيزات عسكرية من الآليات وفرق المشاة، الى المدينة وضواحيها، في الوقت الذي تشهد وعلى مدار الساعة تحركات مكثفة لآليات الاحتلال، حيث تعترض عمدا تحرك المواطنين والمركبات خاصة وسط السوق وتقوم بملاحقتهم، مع إطلاق أبواق آلياتها بطريقة استفزازية، والسير بعكس اتجاه السير، معرضة حياة المواطنين للخطر.

واقتحمت قوات الاحتلال اليوم ضاحية ذنابة شرق المدينة، وقامت بتمزيق صور الشهيد علي أبو خزنة بالقرب من مسجد ذنابة القديم.

وبالتوازي، ما زالت قوات الاحتلال تحول شارع نابلس الى ثكنات عسكرية عبر مواصلة استيلائها على عدد من المباني السكنية فيه الى جانب أجزاء من الحي الشمالي للمدينة وتحديدا المقابلة لمخيم طولكرم، بعد إخلاء سكانها قسرا، بعضها تحت سيطرة الاحتلال منذ أكثر من أربعة أشهر، مترافقا مع نشر آلياتها وجرافاتها الثقيلة في محيطها.

كما يشهد هذا الشارع والذي يعتبر حلقة وصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس، أضرارا كبيرة بسبب السواتر الترابية التي وضعتها قوات الاحتلال قبل عدة أشهر، مع تواجد مكثف لقوات الاحتلال التي تقوم بإقامة الحواجز الطيارة والمفاجئة، ما يعيق حركة المركبات ويزيد من معاناة المواطنين.

وأسفر العدوان المتواصل حتى الآن عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت في الشهر الثامن من الحمل، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع طال البنية التحتية، والمنازل، والمحلات التجارية، والمركبات.