الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ151
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نفذت خلال الأيام والأسابيع الماضية، عمليات هدم وتجريف للمباني السكنية في مخيمي طولكرم ونور شمس، باستخدام جرافاتها الثقيلة، وألحقت دمارا شاملا في هذه المنازل بعد انهيارها بشكل كامل لتتحول الأحياء إلى مساحات فارغة مغطاة بالغبار والخراب، وأحدثت شوارع واسعة مكانها، وفصلت الحارات عن بعضها.
وأضافت المصادر، ان قوات الاحتلال تواصل فرض حصار مشدد على المخيمين ومحيطهما، مع انتشار فرق المشاة والآليات العسكرية والجرافات الثقيلة في الأزقة والمداخل، ومنع السكان من الوصول إلى منازلهم أو تفقد ممتلكاتهم، وسط إطلاق نار مباشر يستهدف كل من يقترب من المنطقة.
هذا التصعيد المتواصل يوميا، جاء في إطار تنفيذ مخطط أعلنت عنه سلطات الاحتلال في أيار/مايو الماضي، يقضي بهدم 106 مبانٍ في كلا المخيمين، تشمل 58 مبنى في مخيم طولكرم وحده، وتضم أكثر من 250 وحدة سكنية، وعشرات المنشآت التجارية، إضافة إلى 48 مبنى في مخيم نور شمس، بذريعة فتح طرق وتغيير المعالم الجغرافية.
وأدى التصعيد إلى تهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة من المخيمين، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير أكثر من 500 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلاً جزئيًا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة.
وفي سياق متصل، دفعت قوات الاحتلال اليوم، بتعزيزات عسكرية من الآليات وفرق المشاة، الى المدينة وضواحيها، في الوقت الذي تشهد وعلى مدار الساعة تحركات مكثفة لآليات الاحتلال، حيث تعترض عمدا تحرك المواطنين والمركبات خاصة وسط السوق وتقوم بملاحقتهم، مع إطلاق أبواق آلياتها بطريقة استفزازية، والسير بعكس اتجاه السير، معرضة حياة المواطنين للخطر.
واقتحمت قوات الاحتلال اليوم ضاحية ذنابة شرق المدينة، وقامت بتمزيق صور الشهيد علي أبو خزنة بالقرب من مسجد ذنابة القديم.
وبالتوازي، ما زالت قوات الاحتلال تحول شارع نابلس الى ثكنات عسكرية عبر مواصلة استيلائها على عدد من المباني السكنية فيه الى جانب أجزاء من الحي الشمالي للمدينة وتحديدا المقابلة لمخيم طولكرم، بعد إخلاء سكانها قسرا، بعضها تحت سيطرة الاحتلال منذ أكثر من أربعة أشهر، مترافقا مع نشر آلياتها وجرافاتها الثقيلة في محيطها.
كما يشهد هذا الشارع والذي يعتبر حلقة وصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس، أضرارا كبيرة بسبب السواتر الترابية التي وضعتها قوات الاحتلال قبل عدة أشهر، مع تواجد مكثف لقوات الاحتلال التي تقوم بإقامة الحواجز الطيارة والمفاجئة، ما يعيق حركة المركبات ويزيد من معاناة المواطنين.
وأسفر العدوان المتواصل حتى الآن عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت في الشهر الثامن من الحمل، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع طال البنية التحتية، والمنازل، والمحلات التجارية، والمركبات.
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