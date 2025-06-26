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الحوثي: انتصار إيران هزيمة مدوية لإسرائيل ونصر لكل الأمة الإسلامية

الحوثي: انتصار إيران هزيمة مدوية لإسرائيل ونصر لكل الأمة الإسلامية

2025-06-26 03:11:04
(MENAFN- Palestine News Network ) صنعاء -PNN- أكد قائد حركة أنصار الله، عبد الملك بدر الدين الحوثي، في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية، أن العدوان الإسرائيلي على إيران جاء بعد تحضيرات مكثفة استمرت أكثر من عام، وبسقف أهداف عالٍ بدعم مباشر من الولايات المتحدة.

وقال الحوثي إن "أخطر ما في هذا العدوان كان محاولة العدو الإسرائيلي إزاحة الجمهورية الإسلامية من طريقه، بهدف فرض سيطرته على المنطقة بالكامل"، مشددًا على أن الكيان الإسرائيلي فشل فشلًا ذريعًا في تحقيق أهدافه.

وأضاف أن الهزيمة العسكرية الإسرائيلية كانت واضحة، حيث عجز الاحتلال عن تدمير أهدافه في إيران أو حماية نفسه من الموجات الصاروخية الإيرانية، التي وصفها بـ"الكابوس الكبير" على كيان العدو.

وأشار الحوثي إلى أن "الصهاينة عاشوا خلال فترة العدوان في حالة غير مسبوقة من الرعب والخوف، واختبأوا في الملاجئ"، مؤكدًا أن إيران انتصرت بقيادتها وحرس الثورة وشعبها ونظامها الإسلامي.

وأكد أن "إسقاط النظام الإسلامي في إيران أو إخضاعه أمر مستحيل"، مشددًا على أن انتصار إيران لا يخصها وحدها، بل هو "نصر لكل المسلمين والعرب ولقضية فلسطين".

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