الحوثي: انتصار إيران هزيمة مدوية لإسرائيل ونصر لكل الأمة الإسلامية

الحوثي: انتصار إيران هزيمة مدوية لإسرائيل ونصر لكل الأمة الإسلامية
وقال الحوثي إن "أخطر ما في هذا العدوان كان محاولة العدو الإسرائيلي إزاحة الجمهورية الإسلامية من طريقه، بهدف فرض سيطرته على المنطقة بالكامل"، مشددًا على أن الكيان الإسرائيلي فشل فشلًا ذريعًا في تحقيق أهدافه.
وأضاف أن الهزيمة العسكرية الإسرائيلية كانت واضحة، حيث عجز الاحتلال عن تدمير أهدافه في إيران أو حماية نفسه من الموجات الصاروخية الإيرانية، التي وصفها بـ"الكابوس الكبير" على كيان العدو.
وأشار الحوثي إلى أن "الصهاينة عاشوا خلال فترة العدوان في حالة غير مسبوقة من الرعب والخوف، واختبأوا في الملاجئ"، مؤكدًا أن إيران انتصرت بقيادتها وحرس الثورة وشعبها ونظامها الإسلامي.
وأكد أن "إسقاط النظام الإسلامي في إيران أو إخضاعه أمر مستحيل"، مشددًا على أن انتصار إيران لا يخصها وحدها، بل هو "نصر لكل المسلمين والعرب ولقضية فلسطين".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الأوقاف تدعو مرشحين للمقابلات الشخصية لوظائف مؤذن وخادم مسجد - أسماء
أكسيوس: ترامب يريد وقف إطلاق النار فى غزة بأسرع وقت
القصة مستمرة.. النصر يمدد عقد رونالدو حتى 2027
هاتف ترامب المحمول.. لن يحمل عبارة صنع في أمريكا
قاضٍ أمريكي يؤيد "ميتا" في قضية انتهاك الملكية الفكرية
علماء: صخور كندية قد تكون الأقدم على وجه الأرض