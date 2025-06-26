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الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان على حاجز دير شرف غرب نابلس

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان على حاجز دير شرف غرب نابلس

2025-06-26 03:11:04
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس -PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة شبان على حاجز دير شرف العسكري غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان- لم تعرف هويتهم بعد- أثناء عبورهم من حاجز دير شرف، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

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