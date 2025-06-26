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الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان على حاجز دير شرف غرب نابلس
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس -PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة شبان على حاجز دير شرف العسكري غرب نابلس.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان- لم تعرف هويتهم بعد- أثناء عبورهم من حاجز دير شرف، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.
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