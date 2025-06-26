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إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل

2025-06-26 03:11:04
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل -PNN- أصيب عدد من المواطنين، اليوم الخميس، بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكر الناشط الإعلامي محمد عوض ، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية بلدة بيت أمر، وانتشرت في وسط البلدة وفي عدة أحياء منها، وسط إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.

كما تعمد جنود الاحتلال إطلاق قنبلة صوت داخل مطعم لأحد المواطنين، ما تسبب بأضرار مادية.

وفي ذات السياق، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا عسكريا على مفترق الصاحب في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وقامت بتفتيشها.

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