إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل
وذكر الناشط الإعلامي محمد عوض ، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية بلدة بيت أمر، وانتشرت في وسط البلدة وفي عدة أحياء منها، وسط إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.
كما تعمد جنود الاحتلال إطلاق قنبلة صوت داخل مطعم لأحد المواطنين، ما تسبب بأضرار مادية.
وفي ذات السياق، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا عسكريا على مفترق الصاحب في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وقامت بتفتيشها.
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