التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) جدة -PNN- أدانت منظمة التعاون الإسلامي، تصاعد وتيرة العدوان والإرهاب المنظم الذي تمارسه مجموعات المستعمرين المتطرفين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتدمير الممنهج للبنية التحتية في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.

ودعت المنظمة في بيان، اليوم الخميس، إلى ضرورة تحقيق العدالة بمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جميع الجرائم التي يرتكبها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية.

وحذرت من خطورة الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة، نتيجة استمرار جرائم الإبادة والتجويع والحصار والتدمير الممنهج للبنية التحتية المدنية التي يرتكبها الاحتلال، والتي تشكل جرائم ضد الإنسانية، بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت المنظمة رفضها آلية توزيع المساعدات الإنسانية التي يتعرض خلالها المدنيون للاستهداف والقتل المباشر أثناء انتظارهم لاستلامها، مجددة دعوتها المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، لتحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وفتح جميع المعابر، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدامٍ إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.