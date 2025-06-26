  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا

التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا

2025-06-26 03:11:03
(MENAFN- Palestine News Network ) جدة -PNN- أدانت منظمة التعاون الإسلامي، تصاعد وتيرة العدوان والإرهاب المنظم الذي تمارسه مجموعات المستعمرين المتطرفين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتدمير الممنهج للبنية التحتية في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.

ودعت المنظمة في بيان، اليوم الخميس، إلى ضرورة تحقيق العدالة بمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جميع الجرائم التي يرتكبها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية.

وحذرت من خطورة الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة، نتيجة استمرار جرائم الإبادة والتجويع والحصار والتدمير الممنهج للبنية التحتية المدنية التي يرتكبها الاحتلال، والتي تشكل جرائم ضد الإنسانية، بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت المنظمة رفضها آلية توزيع المساعدات الإنسانية التي يتعرض خلالها المدنيون للاستهداف والقتل المباشر أثناء انتظارهم لاستلامها، مجددة دعوتها المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، لتحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وفتح جميع المعابر، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدامٍ إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

MENAFN26062025000205011050ID1109729383

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث