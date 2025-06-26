التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا

التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا
ودعت المنظمة في بيان، اليوم الخميس، إلى ضرورة تحقيق العدالة بمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جميع الجرائم التي يرتكبها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية.
وحذرت من خطورة الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة، نتيجة استمرار جرائم الإبادة والتجويع والحصار والتدمير الممنهج للبنية التحتية المدنية التي يرتكبها الاحتلال، والتي تشكل جرائم ضد الإنسانية، بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت المنظمة رفضها آلية توزيع المساعدات الإنسانية التي يتعرض خلالها المدنيون للاستهداف والقتل المباشر أثناء انتظارهم لاستلامها، مجددة دعوتها المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، لتحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وفتح جميع المعابر، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدامٍ إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
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