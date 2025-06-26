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الصحة العالمية تعلن إدخال أولى شحناتها الطبية إلى غزة منذ مطلع آذار الماضي

الصحة العالمية تعلن إدخال أولى شحناتها الطبية إلى غزة منذ مطلع آذار الماضي

2025-06-26 03:11:03
(MENAFN- Palestine News Network ) جنيف -PNN- أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، أن المنظمة سلمت شحنتها الطبية الأولى إلى غزة منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي.

وقال تيدروس في منشور على منصة "إكس"، أن الشاحنات التسع، التي حملتها، تمثل "قطرة في محيط" في إشارة منه إلى أنها غير كافية بالنظر لاحتياجات القطاع.

وأضاف أن "تسع شاحنات محملة بإمدادات طبية أساسية و2000 وحدة دم و1500 وحدة بلازما" عبرت إلى القطاع، مؤكدا أن الإمدادات سيتم توزيعها على المستشفيات ذات الأولوية في غضون أيام.

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