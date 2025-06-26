الصحة العالمية تعلن إدخال أولى شحناتها الطبية إلى غزة منذ مطلع آذار الماضي

الصحة العالمية تعلن إدخال أولى شحناتها الطبية إلى غزة منذ مطلع آذار الماضي
وقال تيدروس في منشور على منصة "إكس"، أن الشاحنات التسع، التي حملتها، تمثل "قطرة في محيط" في إشارة منه إلى أنها غير كافية بالنظر لاحتياجات القطاع.
وأضاف أن "تسع شاحنات محملة بإمدادات طبية أساسية و2000 وحدة دم و1500 وحدة بلازما" عبرت إلى القطاع، مؤكدا أن الإمدادات سيتم توزيعها على المستشفيات ذات الأولوية في غضون أيام.
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