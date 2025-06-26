قضية نيغريرا.. استدعاء لابورتا ولويس إنريكي وفالفيردي للتحقيق

قضية نيغريرا.. استدعاء لابورتا ولويس إنريكي وفالفيردي للتحقيق
خبرني - قررت قاضية التحقيق في قضية المدفوعات التي قدمها نادي برشلونة لنائب رئيس لجنة الحكام السابق، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، استدعاء رئيس النادي الحالي جوان لابورتا، والمدربين السابقين لويس إنريكي وإرنستو فالفيردي، للإدلاء بشهاداتهم كشهود.
وجاء هذا القرار استجابة لطلب الادعاء العام، الذي يعتبر شهاداتهم "ضرورية وذات صلة خاصة" بمسار التحقيق في المدفوعات التي تتجاوز 7 ملايين يورو بين عامي 2001 و2018، والتي يدعي برشلونة أنها كانت مقابل تقارير فنية وتحكيمية.
ويهدف الادعاء لمعرفة أسباب تلك المدفوعات ومدى علم المدربين بتقارير التحكيم، ومدى فعاليتها في تحضيرات المباريات.
ويأتي ذلك بعد موافقة محكمة برشلونة على تمديد التحقيق، ومن المقرر الاستماع لمتهمين آخرين، مثل روسيل وبارتوميو، في سبتمبر (آيلول) المقبل.
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