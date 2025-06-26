روسيا تعارض قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية الذرية

خبرني - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو تعارض قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعدما صوت البرلمان الإيراني لصالح القرار. وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "روسيا مهتمة بشكل كبير للغاية بمواصلة التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليكون من الممكن للجميع احترام تصريحات إيران المتكررة بأنها لا ولن تملك خططاً لتطوير سلاح نووي".

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