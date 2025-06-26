وزيرا الدفاع الإيراني والروسي يحضران اجتماعا لمنظمة شنغهاي في الصين

وزيرا الدفاع الإيراني والروسي يحضران اجتماعا لمنظمة شنغهاي في الصين
خبرني - يشارك وزيرا الدفاع الإيراني والروسي في اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تشينغداو شرقي الصين الخميس، يأتي عقب الحرب بين إسرائيل وإيران وقمة حلف شمال الأطلسي التي أقرت تعزيز الإنفاق في مجال الدفاع.
وتسعى بكين لتعزيز دور المنظمة التي تضم 10 أعضاء (الصين، روسيا، إيران، الهند، كازاخستان، قرغيزستان، باكستان، طاجيكستان، أوزبكستان، وبيلاروس)، كثقل موازن للغرب، ودفعت لتعزيز التعاون بين دولها في السياسة والأمن والتجارة والعلم.
ويأتي الاجتماع الذي يشارك فيه وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، بعد يومين من بدء سريان وقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل وضع حدا لحرب استمرت 12 يوما، بدأتها إسرائيل بشنّ ضربات على مواقع نووية وعسكرية إيرانية.
كما يأتي غداة قمة لحلف شمال الأطلسي في لاهاي الهولندية، تعهدت خلالها دول الناتو زيادة إنفاقها على الدفاع والأمن إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2035.
واعتبر وزير الدفاع الصيني دونغ جيون أن اجتماع تشينغداو حيث تقع قاعدة بحرية كبرى، يأتي في وقت تسود "الفوضى وعدم الاستقرار" في العالم.
وقال "مع تسارع التغيرات الكبرى في هذا القرن، تتزايد الأحادية والحمائية"، بحسب ما نقلت وكالة شينخوا الصينية الرسمية الأربعاء.
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