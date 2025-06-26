زراعة المزار الشمالي تبحث التحديات التي تواجه مزارعي اللواء

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 26 حزيران(بترا)- بحث مدير زراعة لواء المزار الشمالي المهندس عبد الإله عبيدات، اليوم الخميس، عددًا من القضايا والتحديات التي تواجه مزارعي اللواء.

وأكد عبيدات في حديث لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الخميس، أهمية جهود المزارعين في الحفاظ على الزراعة المحلية وتعزيز الإنتاجية، من خلال التعاون بين الأطراف المعنية كافة لتحسين الظروف الزراعية وتجاوز التحديات الراهنة.

وأوضح، أن من أبرز التحديات التي تواجه مزارعي اللواء، هي الأمراض التي تصيب شجرة الزيتون حيث تعتبر شجرة الزيتون من الأشجار المثمرة ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة، لكنها تواجه العديد من الأمراض التي تؤثر على إنتاجيتها وجودتها، ومن أبرز هذه الأمراض: "سل الزيتون"، إذ تعمل المديرية على مكافحة هذا المرض والحد من انتشاره، لخطورته على إنتاجية وثمار وحياة الشجرة، مبينا أن أشجار الزيتون في اللواء تمتد على مساحة تصل إلى حوالي 20 ألف دونم.

كما وأكد، أن مكافحة الأمراض التي تصيب شجرة الزيتون تتطلب جهوداً متكاملة تشمل الرعاية الجيدة للأشجار، واستخدام المبيدات المناسبة، واتباع أساليب الزراعة المستدامة، مشيرًا أنه ومن خلال هذه الإجراءات، يمكن تحقيق إنتاجية عالية وجودة ممتازة لثمار الزيتون.

وأضاف، أن إستراتيجيات مكافحة الأمراض بشكل عام تتضمن استخدام تقنيات الزراعة المستدامة، مثل زراعة أصناف مقاومة للأمراض، وتنظيم مواعيد الزراعة لتجنب انتشار الأمراض، كما يُعتبر الحفاظ على نظافة المزرعة وإزالة الحشائش الضارة من أهم وسائل الوقاية.

وتابع، أن من أبرز التحديات التي تواجه مزارعي اللواء أيضًا، هي مكافحة "الحشرة القرمزية" على الصبار، والحشرة الشمعية المعروفة "بجرب التين" على أشجار التين، مشيرًا إلى أن مديرية الزراعة نظمت مطلع هذا الأسبوع حملة رش لهاتين الحشرتين استمرت عشرة أيام في مناطق اللواء كافة.

وأشار عبيدات إلى أن هاتين الحشرتين تعتبران آفتين تهددان إنتاجية هذه النباتات الحساسة، حيث تعتبر الحشرة القرمزية من أخطر الآفات الحشرية التي تصيب الصبار، اذ تتغذى هذه الحشرة على عصارة النبات، مما يؤدي إلى تدهور حالتها، لافتًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لاحتواء انتشار هذه الحشرة للحد من آثارها السلبية.

وحول الحشرة الشمعية المعروفة "بجرب التين" فقد بيّن أن هذه الحشرة تعتبر من أهم الآفات التي تؤثر على نباتات التين، حيث تصيب هذه الحشرة الأوراق والثمار، مما يتسبب في تقزم النبات وتدهور جودة الثمار، في ظل تزايد الطلب على هذه الفاكهة الصيفية في السوق المحلية؛ أصبحت مكافحة هذه الحشرة ضرورة ملحة للمزارعين و المنتجين.

ولفت إلى أن اشجار التين في اللواء تمتد على مساحة تصل إلى حوالي 600 دونم، فيما تصل مساحة أشجار الصبر إلى حوالي 150 دونمًا، مؤكدًا ضرورة الاستمرار بالاهتمام بالبحث العلمي والابتكار في مجال مكافحة الحشرات، حيث يمكن أن يسهم ذلك في تطوير حلول فعالة ومستدامة للحد من تأثير هذه الآفات على النباتات الحساسة.

وحول الحصاد المائي، أكد عبيدات أن هذه العملية تعتبر جزءًا مهماً من الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية؛ فهي تسهم في تقليل التبخر وتحسين كفاءة استخدام الماء، وتقلل من الاعتماد على المياه السطحية والجوفية وتسهم في الحفاظ على موارد المياه العذبة.

وأضاف، أن وزارة الزراعة تولي مشاريع الحصاد المائي والتي من أهمها حفر آبار وخزانات جمع المياه أولوية قصوى، مبينا أنه تم حفر 60 بئرًا في لواء المزار الشمالي منذ بداية هذا العام، حيث تبلغ كلفة تجهيز كل بئر 1500دينار.

--(بترا)

س ع/م د/م ق

26/06/2025 21:18:54





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