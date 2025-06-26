الزرقاء: اختتام فعاليات مهرجان إبداعات أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة

الزرقاء: اختتام فعاليات مهرجان إبداعات أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة
الزرقاء 26 حزيران (بترا)- عمر ضمرة- اختتمت اليوم الخميس فعاليات مهرجان "أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة" في محافظة الزرقاء، برعاية رئيس مجلس المحافظة فيصل الزواهرة، وبحضور مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي، إلى جانب نخبة من الشخصيات الرسمية والثقافية، وجمع غفير من أبناء المجتمع ومحبي الفن وقضايا الإنسانية.
وفي كلمته خلال الحفل الختامي، قال الزواهرة، إن ذوي الإعاقة يشكلون طاقة وطنية ومصدر اعتزاز، تستحق كل أشكال الدعم والرعاية، مؤكدًا على ضرورة بناء بيئة دامجة حاضنة، تفتح أمامهم آفاق التعبير الحر، وتحول التحديات إلى قصص نجاح ملهمة تروى للأجيال.
من جانبه، أوضح الزعبي، أن الأنشطة الثقافية ليست مجرد مظاهر احتفالية عابرة، بل هي أدوات جوهرية لإحداث التغيير الإيجابي وتعزيز قيم العدالة الثقافية والتكافل المجتمعي، مبينًا أن ما لمسه من مواهب متألقة خلال المهرجان يبرهن بما لا يدع مجالاً للشك أن الإبداع لا تحده حدود، ولا تعيقه القيود.
وزخرت أروقة المهرجان بعروض فنية أخاذة، تنوعت بين معزوفات موسيقية شجية، ولوحات تشكيلية آسرة، وعروض حركية مبهرة، قدمها أطفال وشباب من ذوي الإعاقة، عبروا من خلالها عن أحلامهم العريضة، وقدراتهم التي تحلق عالياً في فضاء الطموح.
وفي لفتة وفاء وعرفان، اختتم الحفل بتكريم كافة المشاركين والداعمين، في مشهد مؤثر عكس أبهى صور الامتنان، واحتفى بكل من أسهم في إنجاح هذه التظاهرة الإبداعية.
وأقيم هذا المهرجان ليؤكد رسالته النبيلة في تسليط الضوء على الطاقات الكامنة لدى ذوي الإعاقة، وفتح نوافذ الأمل أمامهم، من خلال توفير مساحات حقيقية تبرز مواهبهم، وتسهم في تعزيز دمجهم الفاعل في النسيج المجتمعي، ليكونوا شركاء في البناء والعطاء.
--(بترا)
ع ض/م ق
26/06/2025 21:35:22
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