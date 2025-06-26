الزرقاء: اختتام فعاليات مهرجان إبداعات أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 26 حزيران (بترا)- عمر ضمرة- اختتمت اليوم الخميس فعاليات مهرجان "أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة" في محافظة الزرقاء، برعاية رئيس مجلس المحافظة فيصل الزواهرة، وبحضور مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي، إلى جانب نخبة من الشخصيات الرسمية والثقافية، وجمع غفير من أبناء المجتمع ومحبي الفن وقضايا الإنسانية.

وفي كلمته خلال الحفل الختامي، قال الزواهرة، إن ذوي الإعاقة يشكلون طاقة وطنية ومصدر اعتزاز، تستحق كل أشكال الدعم والرعاية، مؤكدًا على ضرورة بناء بيئة دامجة حاضنة، تفتح أمامهم آفاق التعبير الحر، وتحول التحديات إلى قصص نجاح ملهمة تروى للأجيال.

من جانبه، أوضح الزعبي، أن الأنشطة الثقافية ليست مجرد مظاهر احتفالية عابرة، بل هي أدوات جوهرية لإحداث التغيير الإيجابي وتعزيز قيم العدالة الثقافية والتكافل المجتمعي، مبينًا أن ما لمسه من مواهب متألقة خلال المهرجان يبرهن بما لا يدع مجالاً للشك أن الإبداع لا تحده حدود، ولا تعيقه القيود.

وزخرت أروقة المهرجان بعروض فنية أخاذة، تنوعت بين معزوفات موسيقية شجية، ولوحات تشكيلية آسرة، وعروض حركية مبهرة، قدمها أطفال وشباب من ذوي الإعاقة، عبروا من خلالها عن أحلامهم العريضة، وقدراتهم التي تحلق عالياً في فضاء الطموح.

وفي لفتة وفاء وعرفان، اختتم الحفل بتكريم كافة المشاركين والداعمين، في مشهد مؤثر عكس أبهى صور الامتنان، واحتفى بكل من أسهم في إنجاح هذه التظاهرة الإبداعية.

وأقيم هذا المهرجان ليؤكد رسالته النبيلة في تسليط الضوء على الطاقات الكامنة لدى ذوي الإعاقة، وفتح نوافذ الأمل أمامهم، من خلال توفير مساحات حقيقية تبرز مواهبهم، وتسهم في تعزيز دمجهم الفاعل في النسيج المجتمعي، ليكونوا شركاء في البناء والعطاء.

--(بترا)

ع ض/م ق

26/06/2025 21:35:22





دليل الخدما

مركز تدريب بترا روابط مفيدة



حدث في مثل هذا ا

المقالات المختارة صورة وتعلي

آخر الأخبار روسيا: نجاح عملية تبادل أسرى حرب مع أوكران الزرقاء: اختتام فعاليات مهرجان إبداعات أصحاب الهمم من ذوي الإعا الأمم المتحدة تدين هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغرب زراعة المزار الشمالي تبحث التحديات التي تواجه مزارعي اللو بريطانيا تدين اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة