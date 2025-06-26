روسيا: نجاح عملية تبادل أسرى حرب مع أوكرانيا

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 26 حزيران (بترا)- أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الخميس، عن نجاح عملية تبادل مجموعة جديدة من أسرى الحرب مع الجانب الأوكراني، التزاما بالاتفاقيات الموقعة مع كييف في مدينة اسطنبول.

وقالت الحكومة الروسية، في بيان صحفي:"وفقًا لإلتزام روسيا باتفاقيات اسطنبول تمت عملية تبادل أسرى حرب مع كييف، سيتم بعد الانتهاء من جميع عمليات تبادل الأسرى المتوقعة، تحديد جلسة جديدة للمفاوضات في اسطنبول من أجل الوصول في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى سلام مع أوكرانيا".

--(بترا)

س ح/م ق

26/06/2025 21:37:43





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