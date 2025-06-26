الأمم المتحدة تدين هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية

الأمم المتحدة تدين هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية
نيويورك 26 حزيران (بترا) أدانت الأمم المتحدة اليوم الخميس هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، معربة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف هناك.
ودعا الناطق الإعلامي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحماية المدنيين في الضفة الغربية والعاملين في المجال الإنساني، مشددًا على وجوب احترام القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات.
ووثّق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أمس هجومًا أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين بعد أن اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، بمن فيهم مسلحون برفقة قوات إسرائيلية، قرية كفر مالك في محافظة رام الله وأضرموا النار في منازل كان بداخلها سكان.
وفي هجوم آخر أمس، أضرم حوالي 20 مستوطنًا النار في أراضٍ زراعية في قرية عصيرة القبلية بمحافظة نابلس.
--(بترا)
م د/م ق
26/06/2025 21:25:18
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