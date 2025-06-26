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الأمم المتحدة تدين هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية

الأمم المتحدة تدين هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية

2025-06-26 03:07:29
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 26 حزيران (بترا) أدانت الأمم المتحدة اليوم الخميس هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، معربة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف هناك.
ودعا الناطق الإعلامي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحماية المدنيين في الضفة الغربية والعاملين في المجال الإنساني، مشددًا على وجوب احترام القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات.
ووثّق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أمس هجومًا أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين بعد أن اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، بمن فيهم مسلحون برفقة قوات إسرائيلية، قرية كفر مالك في محافظة رام الله وأضرموا النار في منازل كان بداخلها سكان.
وفي هجوم آخر أمس، أضرم حوالي 20 مستوطنًا النار في أراضٍ زراعية في قرية عصيرة القبلية بمحافظة نابلس.
--(بترا)
م د/م ق
26/06/2025 21:25:18

MENAFN26062025000117011021ID1109729242

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