بريطانيا تدين اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية

لندن 26 حزيران (بترا)- دانت وزارة الخارجية البريطانية "الاعتداءات الشنیعة" التي نفذها مستوطنون متطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها الاعتداءات التي استهدفت قرية كفر مالك أمس، وأسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين. وأكدت الخارجية البريطانية في تغريدة لها اليوم الخميس أن "المدنيين تجب حمايتهم"، وشددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات. --(بترا) رش/م ق 26/06/2025 21:18:31

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