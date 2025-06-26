بريطانيا تدين اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية
لندن 26 حزيران (بترا)- دانت وزارة الخارجية البريطانية "الاعتداءات الشنیعة" التي نفذها مستوطنون متطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها الاعتداءات التي استهدفت قرية كفر مالك أمس، وأسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين.
وأكدت الخارجية البريطانية في تغريدة لها اليوم الخميس أن "المدنيين تجب حمايتهم"، وشددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات.
--(بترا)
رش/م ق
26/06/2025 21:18:31
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
البيتكوين قرب 108 آلاف وسط تباين أداء العملات المشفرة
أسعار النفط تنخفض مجددا على خلفية الحرب بين إيران وإسرائيل
صيدلي الطبيعة الناري.. النمل الأحمر يعطي أملا لمرضى السرطان
بريطانيا تدين اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية
بلومبرغ: إيران كبّدت إسرائيل خسائر تُقدّر بـ3 مليارات دولار في 12 يوماً
الصحة العالمية تعلن إدخال أولى شحناتها الطبية إلى غزة منذ مطلع آذار الماضي