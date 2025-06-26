أسواق الأسهم الأوروبية تغلق التعاملات على تباين

أسواق الأسهم الأوروبية تغلق التعاملات على تباين
عمان 26 حزيران (بترا)- اختتمت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة تداول اليوم الخميس على تباين، مع ارتفاع معظمها بقيادة شركات الدفاع والتعدين العملاقة.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.73 نقطة أو بنسبة 0.14 بالمئة إلى مستوى 537.71 نقطة في نهاية التعاملات، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على صعود 131.95 نقطة أو بنسبة 0.56 بالمئة إلى مستوى 23630.28 نقطة.
وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 16.85 نقطة أو بنسبة 0.19 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8735.60 نقطة.
في حين انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 0.85 نقطة أو بنسبة 0.01 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7557.31 نقطة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/م ق
26/06/2025 20:18:53
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