أسواق الأسهم الأوروبية تغلق التعاملات على تباين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 حزيران (بترا)- اختتمت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة تداول اليوم الخميس على تباين، مع ارتفاع معظمها بقيادة شركات الدفاع والتعدين العملاقة.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.73 نقطة أو بنسبة 0.14 بالمئة إلى مستوى 537.71 نقطة في نهاية التعاملات، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).

كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على صعود 131.95 نقطة أو بنسبة 0.56 بالمئة إلى مستوى 23630.28 نقطة.

وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 16.85 نقطة أو بنسبة 0.19 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8735.60 نقطة.

في حين انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 0.85 نقطة أو بنسبة 0.01 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7557.31 نقطة.

--(بترا)

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26/06/2025 20:18:53