البرلمان العربي يدعو لإقرار تشريعات إنسانية وصندوق دولي لإغاثة الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 26 حزيران (بترا)- دعا البرلمان العربي برلمانات العالم إلى إقرار تشريعات إنسانية طارئة تهدف إلى إغاثة الشعب الفلسطيني والمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية له والاستجابة الفورية والعمل على تنفيذه بشكل فوري وعاجل، إضافة إلى إنشاء صندوق دولي خاص يكون تحت إشراف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأكد البرلمان العربي في بيان، أن القضية الفلسطينية ستظل الجرح المفتوح والسبب الجوهري وراء حالة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم، فهي القضية المركزية التي لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها، والأكثر تأثيرًا على حالة الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومحاولات الالتفاف عليها أو تهميشها لم تنتج سوى مزيد من العنف والدمار.

وشدد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي خلال ترؤسه أعمال لجنة فلسطين، أن طريق الأمن والسلام في المنطقة يبدأ من بوابة الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، واستنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية بما يكفل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.

--(بترا)

م.ر/م د/م ق

26/06/2025 19:40:55