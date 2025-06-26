البرلمان العربي يدعو لإقرار تشريعات إنسانية وصندوق دولي لإغاثة الفلسطينيين

البرلمان العربي يدعو لإقرار تشريعات إنسانية وصندوق دولي لإغاثة الفلسطينيين
القاهرة 26 حزيران (بترا)- دعا البرلمان العربي برلمانات العالم إلى إقرار تشريعات إنسانية طارئة تهدف إلى إغاثة الشعب الفلسطيني والمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية له والاستجابة الفورية والعمل على تنفيذه بشكل فوري وعاجل، إضافة إلى إنشاء صندوق دولي خاص يكون تحت إشراف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأكد البرلمان العربي في بيان، أن القضية الفلسطينية ستظل الجرح المفتوح والسبب الجوهري وراء حالة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم، فهي القضية المركزية التي لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها، والأكثر تأثيرًا على حالة الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومحاولات الالتفاف عليها أو تهميشها لم تنتج سوى مزيد من العنف والدمار.
وشدد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي خلال ترؤسه أعمال لجنة فلسطين، أن طريق الأمن والسلام في المنطقة يبدأ من بوابة الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، واستنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية بما يكفل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.
--(بترا)
م.ر/م د/م ق
26/06/2025 19:40:55
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
البيتكوين قرب 108 آلاف وسط تباين أداء العملات المشفرة
أسعار النفط تنخفض مجددا على خلفية الحرب بين إيران وإسرائيل
صيدلي الطبيعة الناري.. النمل الأحمر يعطي أملا لمرضى السرطان
بريطانيا تدين اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية
بلومبرغ: إيران كبّدت إسرائيل خسائر تُقدّر بـ3 مليارات دولار في 12 يوماً
الصحة العالمية تعلن إدخال أولى شحناتها الطبية إلى غزة منذ مطلع آذار الماضي