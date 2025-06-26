الصحة العالمية تعلن إدخال أولى شحناتها الطبية إلى غزة منذ مطلع آذار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 حزيران (بترا)- أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، أن المنظمة سلمت شحنتها الطبية الأولى إلى غزة منذ الثاني من آذار، لكنه أضاف أن الشاحنات التسع، التي حملتها، تمثل "قطرة في محيط" في إشارة منه إلى أنها غير كافية بالنظر لاحتياجات القطاع.

وقال تيدروس في منشور على منصة "إكس" ، إن "تسع شاحنات محملة بإمدادات طبية أساسية و2000 وحدة دم و1500 وحدة بلازما" عبرت إلى القطاع الفلسطيني، مضيفًا أن الإمدادات سيتم توزيعها على المستشفيات ذات الأولوية في غضون أيام.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/م ق

26/06/2025 19:27:55