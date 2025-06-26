روسيا تعارض قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية الذرية

موسكو 26 حزيران (بترا)- أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو تعارض قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعدما صوت البرلمان الإيراني لصالح القرار. وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "روسيا مهتمة بشكل كبير للغاية بمواصلة التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليكون من الممكن للجميع احترام تصريحات إيران المتكررة بأنها لا ولن تملك خططاً لتطوير سلاح نووي". --(بترا) س ح/م د/م ق 26/06/2025 19:16:14

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