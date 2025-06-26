مؤسسة الإقراض الزراعي فرع إربد تمنح قروضاً بدون فوائد لمربي الثروة الحيوانية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 26 حزيران (بترا)- علا عبيدات- قال مدير مؤسسة الإقراض الزراعي في محافظة إربد المهندس مالك عكور، إن مؤسسة الإقراض الزراعي فرع إربد، باشرت أخيرًا بمنح قروض بدون فوائد لمربي الثروة الحيوانية بأنواعها ومنها "الأغنام، والأبقار والابل"، إضافة إلى منح قروض زراعية للمزارعين والأسر الريفية في القرى والألوية في محافظة إربد، وذلك منذ بداية عام 2025، وقد استفاد منها حوالي 136مقترضًا من المزارعين.

وأضاف العكور في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن قيمة القروض الممنوحة لغاية تاريخ 24 حزيران الحالي، بلغت (2061444) دينارًا، توزعت على النحو التالي: قروض بدون فائدة لمربي الثروة الحيوانية وبلغت قيمتها (325000 ) دينار بواقع 90 مقترضًا، ومنح قروض لمشاريع تمكين المرأة والأسر الريفية للحد من الفقر والبطالة، والتي بلغت (325000) دينار واستفاد منها 10 مقترضين.

أما عن قروض مشاريع التمويل الريفي، أشار العكور إلى أن قيمتها بلغت (203000 ) دينار، استفاد منها 55 مقترضًا، أما باقي المشاريع، فقد تركزت على استصلاح الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، وبلغت قيمتها (1185000) دينار، واستفاد منها 200 مقترض.

وأكد العكور، أن المؤسسة أسهمت باستدامة القطاع الزراعي هذا العام وبشكل ملحوظ، وذلك نظراً لتأخر الموسم المطري وتدني هطول الأمطار، حيث تم منح قروض بدون فائدة لمربي الثروة الحيوانية؛ مما ساهم في توفر الأعلاف للمزارعين من خلال هذه القروض بسبب عدم توفر المراعي هذا الموسم، إضافة إلى تمويل مشاريع المزارعين الزراعية وعمليات التصنيع الغذائي بنسبة فائدة متدنية جدًا.

وبخصوص التحصيلات، قال إن تحصيلات فرع إربد بلغت حتى 24 حزيران الحالي، (1985788) دينارا، وما زالت المؤسسة تبذل كافة الجهود من خلال كوادر فرع إربد لإنجاز كافة المشاريع بالشكل الأمثل، لتشمل هذه القروض كافة فئات المزارعين في الريف والبادية وفي الألوية التابعة لمنطقة مؤسسة الإقراض الزراعي فرع إربد وهي "لواء الطبية، ولواء المزار الشمالي، والوسطية، والقصبة، وبني عبيد بالإضافة الى لواء غرب اربد".

--(بترا)

ع ع/م د/م ق

26/06/2025 18:58:43