أفريكسيم بنك يطلق تقرير 2025 عن التجارة الأفريقية في مشهد مالي عالمي متغير

أطلق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) اليوم تقريره عن التجاري الأفريقي الرائد لعام 2025 ، تحت عنوان "التجارة الأفريقية في بنية مالية عالمية متغيرة" ، خلال الاجتماعات السنوية لأفريكسيم بنك في أبوجا.

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يتناول التقرير أداء التجارة الأفريقية في بيئة عالمية مليئة بالتحديات بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة والحواجز التجارية الجديدة والتقلبات المالية- كما يحلل كيف يمكن للقارة الاستفادة من هذه التحديات من خلال تحويلها إلى فرص لتعزيز قدرتها على الصمود والتنقل في المشهد المتطور.

وقال البروفيسور بنديكت أوراما، الرئيس ورئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك : "يوفر تقرير هذا العام خارطة طريق مقنعة لأفريقيا لاستعادة مكانتها في اقتصاد عالمي متقلب. من خلال التحول من تعزيز أنظمة التمويل التجاري إلى تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فإن الرسالة واضحة: يجب على أفريقيا تحويل التجزئة العالمية إلى فرصة للتصنيع والتقدم الرقمي وزيادة السيطرة على أنظمتها المالية ".

من جانبه، قال الدكتور ييمي كالي، كبير الاقتصاديين والمدير الاستراتيجي للأبحاث في أفريكسيم بنك : "على الرغم من الرياح المعاكسة العالمية، انتعشت التجارة الأفريقية بقوة في عام 2024، حيث نمت التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 12.4٪ لتصل إلى 220.3 مليار دولار أمريكي، من انكماش بنسبة 5.9٪ في عام 2023. وهذا يدل على الفوائد الملموسة لتطبيق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، حتى في الوقت الذي تتعامل فيه القارة مع ارتفاع التضخم ومخاطر الديون السيادية وفجوة التمويل التجاري المستمرة".

يظهر التقرير أن إجمالي تجارة البضائع في أفريقيا انتعشت، حيث ارتفعت بنسبة 13.9٪ في عام 2024، لتصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي، بعد انكماش بنسبة 5.4٪ في عام 2023. ومع ذلك، لا تزال أفريقيا تشكل 3.3٪ فقط من الصادرات العالمية. هذه إشارة واضحة. يجب على القارة أن تفعل المزيد من خلال الابتعاد عن صادرات السلع الأولية وتسريع عملية التصنيع إذا أرادت تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز التجارة البينية الأفريقية. كما أنها تحتاج إلى وصول أفضل إلى التمويل التجاري لسد الفجوة المقدرة بنحو 100 مليار دولار أمريكي.

في حين تباطأ الاقتصاد العالمي إلى 3.3٪ في عام 2024 ومن المتوقع أن ينخفض أكثر في عام 2025، ظلت أفريقيا ثابتة. نما اقتصاد القارة بنسبة 3.2٪ ، مدعوما بأسعار السلع الأساسية القوية والمالية العامة المحسنة. ومع ذلك، لا يزال النمو متفاوتا في جميع أنحاء القارة.

يؤكد تقرير أفريكميم بنك عن التجارة الأفريقية لعام 2025 على أهمية تعزيز منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي أصبحت أساسا لقدرة التجارة على الصمود في جميع أنحاء المنطقة. كما يسلط الضوء على الاستخدام المتزايد للنظام الأفريقي للدفع والتسوية، مما يساعد على تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وجعل التجارة عبر الحدود أكثر كفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير إرشادات عملية حول جعل القواعد واللوائح التجارية أكثر اتساقا عبر البلدان، وإطلاق العنان للاستثمارات من المؤسسات الأفريقية مثل صناديق التقاعد والصناديق السيادية، واستخدام المقعد الجديد لأفريقيا في مجموعة العشرين للضغط من أجل إجراء الإصلاحات العالمية المتأخرة. ويشمل ذلك ضمان حصة أكثر عدلا من الموارد المالية العالمية، مثل حقوق السحب الخاصة، وهي عملة احتياطية دولية أنشأها صندوق النقد الدولي، وزيادة فرص الحصول على التمويل المناخي. كما يدعو إلى إجراء تغييرات في التصنيفات الائتمانية لتعكس بشكل أفضل قوة وإمكانات الاقتصادات الأفريقية.

ويسلط التقرير الضوء على الأهمية المتزايدة لتحالف المؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف، حيث يعمل على زيادة التمويل للتنمية والمساعدة في إعادة بناء نظام بيئي مالي يعمل بشكل أفضل للأفارقة. في عام 2024، أنفق أفريكسيم بنك وحده أكثر من 17.5 مليار دولار أمريكي من التمويل التجاري. ويخطط لزيادة هذا المبلغ إلى 40 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.

وبينما تواجه أفريقيا بيئة عالمية سريعة التغير، يقدم التقرير أكثر من مجرد تحليل. إنه يوفر خطة واضحة وعملية لبناء اقتصاد أفريقي أقوى وأكثر عدلا ومرونة، مدفوعا من داخل القارة.

توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.

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نبذة عن أفريكسيم بنك:

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها. وعلى مدى أكثر من 30 عاما، دأب البنك على نشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع وتيرة التصنيع والتجارة البينية الإقليمية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا أطلق أفريكسيم بنك ، وهو داعم قوي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ، النظام الأفرييق للدفع والتسوية الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، أنشأ البنك صندوقا للتكيف بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمساندة البلدان المشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. . في نهاية ديسمبر 2024 ، بلغ إجمالي أصول أفريكسيم بنك والطوارئ أكثر من 40.1 مليار دولار أمريكي ، وبلغت أموال المساهمين 7.2 مليار دولار أمريكي. حصل البنك على تصنيفات حصل على تقدير (A) من المؤسسة العالمية لتقدير الجدارة الائتمانية (المقياس الدولي) وتقدير(Baa1) من مؤسسة موديس، وتقدير (AAA) من شركة تشنغشين الصينية الدولية للتصنيف الائتماني المحدودة، وتقدير (ِA-) من الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني وتقدير (BBB) من مؤسسة فيتش تطور البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إلى مجموعة مصرفية تضم البنك وفرعيه المتمثلين في صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، والمؤسسة الأفريقية للتأمين المتخصة في إدارة التأمين، ( تشكل معا "المجموعة "). ويُوجد مقر البنك في القاهرة، مصر.

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