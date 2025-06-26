أفريكسيم بنك يطلق تقرير 2025 عن التجارة الأفريقية في مشهد مالي عالمي متغير

أفريكسيم بنك يطلق تقرير 2025 عن التجارة الأفريقية في مشهد مالي عالمي متغير
أطلق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) اليوم تقريره عن التجاري الأفريقي الرائد لعام 2025 ، تحت عنوان "التجارة الأفريقية في بنية مالية عالمية متغيرة" ، خلال الاجتماعات السنوية لأفريكسيم بنك في أبوجا.
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يتناول التقرير أداء التجارة الأفريقية في بيئة عالمية مليئة بالتحديات بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة والحواجز التجارية الجديدة والتقلبات المالية- كما يحلل كيف يمكن للقارة الاستفادة من هذه التحديات من خلال تحويلها إلى فرص لتعزيز قدرتها على الصمود والتنقل في المشهد المتطور.
وقال البروفيسور بنديكت أوراما، الرئيس ورئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك : "يوفر تقرير هذا العام خارطة طريق مقنعة لأفريقيا لاستعادة مكانتها في اقتصاد عالمي متقلب. من خلال التحول من تعزيز أنظمة التمويل التجاري إلى تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فإن الرسالة واضحة: يجب على أفريقيا تحويل التجزئة العالمية إلى فرصة للتصنيع والتقدم الرقمي وزيادة السيطرة على أنظمتها المالية ".
من جانبه، قال الدكتور ييمي كالي، كبير الاقتصاديين والمدير الاستراتيجي للأبحاث في أفريكسيم بنك : "على الرغم من الرياح المعاكسة العالمية، انتعشت التجارة الأفريقية بقوة في عام 2024، حيث نمت التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 12.4٪ لتصل إلى 220.3 مليار دولار أمريكي، من انكماش بنسبة 5.9٪ في عام 2023. وهذا يدل على الفوائد الملموسة لتطبيق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، حتى في الوقت الذي تتعامل فيه القارة مع ارتفاع التضخم ومخاطر الديون السيادية وفجوة التمويل التجاري المستمرة".
يظهر التقرير أن إجمالي تجارة البضائع في أفريقيا انتعشت، حيث ارتفعت بنسبة 13.9٪ في عام 2024، لتصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي، بعد انكماش بنسبة 5.4٪ في عام 2023. ومع ذلك، لا تزال أفريقيا تشكل 3.3٪ فقط من الصادرات العالمية. هذه إشارة واضحة. يجب على القارة أن تفعل المزيد من خلال الابتعاد عن صادرات السلع الأولية وتسريع عملية التصنيع إذا أرادت تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز التجارة البينية الأفريقية. كما أنها تحتاج إلى وصول أفضل إلى التمويل التجاري لسد الفجوة المقدرة بنحو 100 مليار دولار أمريكي.
في حين تباطأ الاقتصاد العالمي إلى 3.3٪ في عام 2024 ومن المتوقع أن ينخفض أكثر في عام 2025، ظلت أفريقيا ثابتة. نما اقتصاد القارة بنسبة 3.2٪ ، مدعوما بأسعار السلع الأساسية القوية والمالية العامة المحسنة. ومع ذلك، لا يزال النمو متفاوتا في جميع أنحاء القارة.
يؤكد تقرير أفريكميم بنك عن التجارة الأفريقية لعام 2025 على أهمية تعزيز منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي أصبحت أساسا لقدرة التجارة على الصمود في جميع أنحاء المنطقة. كما يسلط الضوء على الاستخدام المتزايد للنظام الأفريقي للدفع والتسوية، مما يساعد على تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وجعل التجارة عبر الحدود أكثر كفاءة.
بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير إرشادات عملية حول جعل القواعد واللوائح التجارية أكثر اتساقا عبر البلدان، وإطلاق العنان للاستثمارات من المؤسسات الأفريقية مثل صناديق التقاعد والصناديق السيادية، واستخدام المقعد الجديد لأفريقيا في مجموعة العشرين للضغط من أجل إجراء الإصلاحات العالمية المتأخرة. ويشمل ذلك ضمان حصة أكثر عدلا من الموارد المالية العالمية، مثل حقوق السحب الخاصة، وهي عملة احتياطية دولية أنشأها صندوق النقد الدولي، وزيادة فرص الحصول على التمويل المناخي. كما يدعو إلى إجراء تغييرات في التصنيفات الائتمانية لتعكس بشكل أفضل قوة وإمكانات الاقتصادات الأفريقية.
ويسلط التقرير الضوء على الأهمية المتزايدة لتحالف المؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف، حيث يعمل على زيادة التمويل للتنمية والمساعدة في إعادة بناء نظام بيئي مالي يعمل بشكل أفضل للأفارقة. في عام 2024، أنفق أفريكسيم بنك وحده أكثر من 17.5 مليار دولار أمريكي من التمويل التجاري. ويخطط لزيادة هذا المبلغ إلى 40 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.
وبينما تواجه أفريقيا بيئة عالمية سريعة التغير، يقدم التقرير أكثر من مجرد تحليل. إنه يوفر خطة واضحة وعملية لبناء اقتصاد أفريقي أقوى وأكثر عدلا ومرونة، مدفوعا من داخل القارة.توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.
للتواصل الإعلامي:
فينسنت موسومبا
مدير الاتصالات والفعاليات ( التواصل مع وسائل الإعلام)
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نبذة عن أفريكسيم بنك:
البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها. وعلى مدى أكثر من 30 عاما، دأب البنك على نشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع وتيرة التصنيع والتجارة البينية الإقليمية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا أطلق أفريكسيم بنك ، وهو داعم قوي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ، النظام الأفرييق للدفع والتسوية الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، أنشأ البنك صندوقا للتكيف بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمساندة البلدان المشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. . في نهاية ديسمبر 2024 ، بلغ إجمالي أصول أفريكسيم بنك والطوارئ أكثر من 40.1 مليار دولار أمريكي ، وبلغت أموال المساهمين 7.2 مليار دولار أمريكي. حصل البنك على تصنيفات حصل على تقدير (A) من المؤسسة العالمية لتقدير الجدارة الائتمانية (المقياس الدولي) وتقدير(Baa1) من مؤسسة موديس، وتقدير (AAA) من شركة تشنغشين الصينية الدولية للتصنيف الائتماني المحدودة، وتقدير (ِA-) من الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني وتقدير (BBB) من مؤسسة فيتش تطور البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إلى مجموعة مصرفية تضم البنك وفرعيه المتمثلين في صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، والمؤسسة الأفريقية للتأمين المتخصة في إدارة التأمين، ( تشكل معا "المجموعة "). ويُوجد مقر البنك في القاهرة، مصر.
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