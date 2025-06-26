ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 56,259 والإصابات إلى 132,458 منذ بدء العدوان

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 56,259 والإصابات إلى 132,458 منذ بدء العدوان
وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 132,458، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 103 شهداء، و219 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 5,936 شهيدا، و20,417 إصابة.
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