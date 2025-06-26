طواقم الهلال الأحمر تتسلم مصابا برصاص الاحتلال عند حاجز برطعة شمال جنين

طواقم الهلال الأحمر تتسلم مصابا برصاص الاحتلال عند حاجز برطعة شمال جنين
وقالت جمعية الهلال الاحمر إن طواقمها تسلمت مواطن مصاب بالرصاص الحي في القدم من حاجز برطعة العسكري وجرى نقله الى المستشفى.
وأضافت أن المصاب يبلغ من العمر 43 عاماً وكان قد أصيب بتاريخ 17-6- 2025 قرب جدار الفصل العنصري في قرية فقوعة شمال مدينة جنين، قبل أن يعتقله الاحتلال وهو مصاب.
يذكر، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أعلنت في السابع عشر من الشهر الجاري عن إصابة المواطن عصام كمال راجح ربايعة ٤٣ عاماً برصاص الاحتلال قرب قرية فقوعة، وهو من سكان بلدة ميثلون جنوب جنين.
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