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طواقم الهلال الأحمر تتسلم مصابا برصاص الاحتلال عند حاجز برطعة شمال جنين

طواقم الهلال الأحمر تتسلم مصابا برصاص الاحتلال عند حاجز برطعة شمال جنين

2025-06-26 08:08:18
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين -PNN- تسلمت طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، عند حاجز برطعة العسكري شمال جنين مصابا مواطنا برصاص الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت جمعية الهلال الاحمر إن طواقمها تسلمت مواطن مصاب بالرصاص الحي في القدم من حاجز برطعة العسكري وجرى نقله الى المستشفى.

وأضافت أن المصاب يبلغ من العمر 43 عاماً وكان قد أصيب بتاريخ 17-6- 2025 قرب جدار الفصل العنصري في قرية فقوعة شمال مدينة جنين، قبل أن يعتقله الاحتلال وهو مصاب.

يذكر، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أعلنت في السابع عشر من الشهر الجاري عن إصابة المواطن عصام كمال راجح ربايعة ٤٣ عاماً برصاص الاحتلال قرب قرية فقوعة، وهو من سكان بلدة ميثلون جنوب جنين.

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